Международный совет по зерну (IGC) понизил на 11 млн т прогноз мирового производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в сезоне-2017/18. Как говорится в июльском отчете, мировой сбор составит 2038 млн т, что на 4% меньше рекордного показателя предыдущего сельхозгода. «Из-за чрезмерно сухой погоды, в том числе в Северной Америке, Евросоюзе и Австралии, понижены оценки мирового урожая кукурузы, пшеницы и ячменя. В течение последнего месяца засуха в ряде стран продолжалась, и дожди, вероятно, уже не смогут ликвидировать тот ущерб, который нанесен в ряде районов», — отмечается в прогнозе.



Прогноз мирового производства пшеницы сокращен на 3 млн т до 732 млн т (в сезоне-2016/17 — 754 млн т). Наибольшее снижение затронуло Австралию, где оценка валового сбора изменена на 2 млн т (с 24,8 млн т до 22,2 млн т), США — на 1,9 млн т (с 48,6 млн т до 46,7 млн т), Евросоюз — на 1,3 млн т (со 149,4 млн т до 148,1 млн т), Канаду — на 0,5 млн т (с 28,1 млн т до 27,6 млн т). Одновременно для России прогноз повышен на 3 млн т — по подсчетам IGC, в этом сезоне будет собрано 71 млн т пшеницы, что лишь немного меньше рекордного урожая 2016 года, когда, по данным Росстата, было получено 73,3 млн т. С учетом роста прогноза по пшенице совокупный сбор зерна в этом году в России IGC оценивает в 112,3 млн т против 109,3 млн т месяцем ранее и 108,4 млн т — в мае.



Вниз также скорректирован прогноз мирового урожая кукурузы — с 1025 млн т до 1020 млн т. Снижение показателей в основном произошло из-за США, где оценка пересмотрена с 357,7 млн т до 352,1 млн т. Прогноз для Евросоюза сокращен на 0,7 млн т до 59,5 млн т, при этом валовой сбор Китая сохранен на прежнем уровне в 213 млн т, а для Бразилии — повышен на 1,5 млн т до 90,2 млн т.



Оценка мирового урожая ячменя снижена на 3,3 млн т до 138,1 млн т из-за возможного сокращения сбора в Евросоюзе, Австралии, и США. При этом отмечается, что и потребление этой агрокультуры в мире также будет существенно ниже и станет минимальным за последние пять сезонов. Прогноз мирового сбора риса не изменился и по-прежнему находится на уровне 486 млн т, что на 2 млн т больше, чем в 2016/17 сельхозгоду.



Снижение прогнозов по сбору зерна для мирового зернового рынка не является новостью, прокомментировал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Эти данные рынок отработал еще три недели назад, что отразилось на росте биржевых цен, сейчас они немного пошли вниз. Однако прогнозы отражают реальные процессы: проблемы есть и в Южной Америке, и в Австралии», — сказал эксперт. В России же пока ситуация складывается достаточно благоприятно. «Не исключено, что урожай может быть вновь рекордным, если сумеем его собрать — все зависит от погодных условий осенью», — акцентировал он.



В результате, с учетом вероятного снижения урожая в других зернопроизводящих странах, экспорт российского зерна в этом сезоне может существенно превзойти прошлогодний уровень в 36 млн т и даже превысить планку в 40 млн т, полагает Злочевский. «Стоимость российской пшеницы в настоящее время составляет $196/т FOB Черное море против $180/т, за которые мы в среднем торговали в прошлом сезоне. К тому же сейчас немного ослабел рубль, что также стимулирует экспорт. Если цена удержится на этом уровне, то мы вывезем прилично больше, чем в прошлом сезоне», — констатировал эксперт.



К 27 июля в России намолочено 35,5 млн т зерна, урожай собран с 17% посевных площадей. Урожайность на 3,9 ц/га превышает прошлогоднюю. На этой неделе уборочная кампания по зерновым колосовым должна завершиться в Краснодарском крае и, как объявил ранее на этой неделе губернатор региона Вениамин Кондратьев, сбор может побить прошлогодний рекорд. Минсельхоз прогнозирует производство зерна в стране на уровне 100−105 млн т, хотя на днях глава ведомства Александр Ткачев сказал, что урожай пшеницы в этом году может быть сопоставимым с прошлогодним, но добавил, что «говорить о конкретном количестве пока преждевременно». «СовЭкон» оценивает перспективы сбора зерна в 117 млн т, в том числе 72,9 млн т пшеницы, Институт конъюнктуры аграрного рынка — «на уровне или даже несколько выше рекордного прошлого года». В 2016 году в России собрано 120,7 млн т зерна, в том числе 73,3 млн т пшеницы, 17,99 млн т ячменя, 15,3 млн т кукурузы.

