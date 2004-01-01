Два месяца назад я написал редакционный пост об отсутствии в России аграрной стратегии. Приводил примеры и доказывал, что АПК может сделать большой шаг вперед. 2,5% роста в год в среднем за последнюю пятилетку — это хорошо, но для стагнационной парадигмы, в которой после 2012 года живет наша экономика (+0,5% ежегодно). А рост возможен на десятки процентов. Для этого необходимо стратегическое целеполагание, которого у нас пока нет. Развитие АПК, безусловно, идет, но строится на тактических задачах. А значит, развитие и рост лишены прочного долгосрочного базиса.



В ответ на пост получил много откликов, ведущей идеей которых было: «проблему ты поставил, но что предлагаешь делать?». Законный вопрос. Сформулирую кратко и по пунктам. Для начала — следует выйти из зоны комфорта: перестать обманывать самих себя и избавиться от иллюзий. Стратегии не формулируются с повязкой на глазах.



Первое. Признать, что доминирование в инвестициях госфинансирования не решает задач качественного развития аграрного сектора. Что поддержка сводится — при всей необходимости этих денег для предпринимателей — к перераспределению в сектор части фискальной и нефтегазовой ренты. Такие деньги генерируют очень мало новых денег. Они не формируют устойчивого денежного потока, не нуждающегося в постоянной подпитке новыми траншами субсидий. Не создают долгосрочно конкурентных бизнесов и производств с растущей капитализацией. В этом смысле госденьги нельзя назвать smart money («умными» деньгами). Ими могут быть только частные инвестиции.



Второе. Перестать противопоставлять себя более развитому миру и не идентифицировать страну с осажденной крепостью. Не зацикливаться на особости «собственного пути» и иллюзии, что мы мировая держава. Это с двумя-то процентами глобального ВВП и экономикой со штат Калифорния. Мировых центров влияния всего два — США и Евросоюз (у каждого — примерно по трети глобального ВВП) плюс быстро растущий Китай, имеющий потенциал стать номером три. Россия — большая, самодостаточная страна с огромным ресурсным потенциалом. Но мы — держава не мировая, а мультирегиональная, и наши рынки — это не развитые рынки, а emerging markets, у которых хороший потенциал развития и роста. Избавиться от утопически-упрощенного понимания продовольственного суверенитета («должно быть все свое», «а вдруг нам завтра «отключат» все зарубежные поставки?»). Изоляционизм хорош для отраслевых лоббистов и политиков, манипулирующих электоратом, но категорически несовместим с развитием страны и ее экономики.



Третье. Признать, что технологическая гонка нами, по большому счету, проиграна. Признать критическую зависимость от зарубежных — в основном западных — генетики и технологий. Определить критические точки этой зависимости.



Четвертое. Ревизовать то, что имеем. Сократить набор приоритетов развития АПК до разумного минимума — 5−7 пунктов. Выделить и поддерживать направления, способные обеспечить лидерство и рост. Примеры — софт и пшеница. В России от СССР сохранилась одна из лучших в мире математических школ. А значит, есть ресурсы для создания современных программ «интеллектуального агробизнеса» наступающей эпохи четвертого поколения технологий (4.0). Мы почти не зависим от импортных сортов и гибридов пшеницы — базового для отрасли продукта, которым полностью себя обеспечиваем и который на первом месте из всех статей агроэкспорта (40% экспорта в деньгах — это зерновые).



Пятое. Активнее вовлекаться в мировые тренды. Признать себя частью глобальной агропищевой цепочки и начать использовать все преимущества участия в ней. Сохранив разумно необходимую защиту рынков, глубже вовлечься в большую международную торговлю большими товарами — такими, как рыба и зерновые. Это ключ к привлечению не просто значительных, а огромных внешних инвестиций, уже давно готовых прийти в нашу страну. Сейчас иноинвестиции в АПК — на уровне $10 млрд в год. Цифра, несопоставимая с возможностями и потенциалом России. Эти деньги могут и должны мультиплицироваться — в ближайшие годы для начала в 1,5−2 раза, а потом и на порядок. Они станут ключом к качественному скачку не только агросектора, но и других сфер реальной экономики страны.





