Россия приступила к поставкам пшеницы в Венесуэлу в рамках соглашения, ранее подписанного двумя странами. Об этом сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа в своем блоге в Twitter. «Первое судно с российской пшеницей отправилось 9 августа в Венесуэлу, как обещал президент Николас Мадуро», — написал Фариа.



Решение об экспорте российского зерна в Венесуэлу было принято в ходе телефонного разговора лидеров России и Венесуэлы в середине мая. По их итогам венесуэльские власти сообщили, что объем поставок составит 60 тыс. т в месяц. «Мы готовы и подписали все фитосанитарные и торговые соглашения, и очень скоро, начиная с этого года и далее, Россия будет каждый месяц на постоянной основе поставлять 60 тыс. т пшеницы», — приводило слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро местное агентство AVN. По информации ТАСС, 16 и 19 июня соответствующие экспортные контракты были заключены в Москве между Венесуэльской корпорацией внешней торговли (CORPOVEX), АО «Внешнеэкономическое объединение «Продинторг» и АО «Объединенная зерновая компания». В соответствии с ними общий объем поставок в Венесуэлу составит 600 тыс. т пшеницы до июня 2018 года. По оценке директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, по текущим рыночным ценам такой объем будет стоить не менее $130 млн с учетом фрахта, или около 8 млрд руб.



Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что Россия будет искать новые рынки сбыта для зерна, в том числе в Латинской Америке. Сейчас российское зерно присутствует на латиноамериканском рынке в относительно небольших объемах, по итогам прошлого сельхозгода крупнейшим получателем в странах Латинской Америки стала Мексика, куда, по данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, было поставлено 272 тыс. т пшеницы, или 1% всего российского экспорта этой агрокультуры. По данным Минсельхоза США, общий импорт пшеницы в Мексику в сезоне-2016/17 составлял 5,25 млн т. Как ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, сотрудничество с Латинской Америкой перспективно, однако логистика туда довольно дорогая. Однако в случае с поставками в Венесуэлу играют роль не только экономические факторы. «Насколько я понимаю, вопрос о поставках в Венесуэлу решался на межгосударственном уровне. Поэтому здесь уже не только экономические подходы, но и политические», — говорил Корбут.



Турция вышла в лидеры

По итогам сезона-2016/17 лидерами по закупкам российского зерна и продуктов его переработки были Египет (6,8 млн т), Турция (6,1 млн т) и Бангладеш (1,9 млн т), сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. С 1 июля по 7 августа нового сезона, согласно данным территориальных управлений Россельхознадзора, на первое место среди импортеров российских зерновых вышла Турция, закупившая 707 тыс. т (+2% к аналогичному периоду сельхозгода-2016/17). Второе место занимает Египет (576 тыс. т), третье — Саудовская Аравия (332 тыс. т).



С начала сезоне по 7 августа Россия экспортировала 3,7 млн т зерновых агрокультур с учетом стран Таможенного союза, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Вывоз пшеницы сократился на 20% до 2,4 млн т, в то же время поставки ячменя возросли в 1,8 раза до 923 тыс. т, а кукурузы — в 15 раз до 417 тыс. т. Пшеница российского происхождения в июле — начале августа поставлялась в 45 стран, среди которых лидером является Египет с 570 тыс. т, за ним следуют Турция (218 тыс. т) и Ливан (188 тыс. т). Российский ячмень с начала сельхозгода закупили 17 стран, в том числе на треть увеличившая поставки Саудовская Аравия (332 тыс. т), Иран (166 тыс. т) и Турция (127 тыс. т). Вывоз кукурузы осуществлялся также в 17 стран, в том числе 186 тыс. т отгружено в Турцию, 86 тыс. т — в Иран и 70 тыс. т — в Ливан.



Основными компаниями-экспортерами в начале нового сезона являются ТД «Риф», отгрузивший 718 тыс. т зерна и продуктов его переработки, что составляет 17% всего экспорта, Международная зерновая компания с 286 тыс. т, «Астон» — 279 тыс. т, «КЗП-Экспо» — 206 тыс. т и «Луис Дрейфус» — 206 тыс. т.

