Согласно оперативным данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, по состоянию на 10 августа 73,2% пшеницы нового урожая было продовольственной. Специалисты ведомства обследовали в девяти регионах 15,3 млн т пшеницы или 40% валового сбора, в результате пшеницы первого класса выявлено не было, доля второго класса составила 0,1% (10,8 тыс. т), третьего — 17,1% (2,6 млн т), четвертого — 56,1% (8,6 млн т). На пшеницу пятого класса приходится 26,7% от обследованного объема (4,1 млн т), на непродовольственную неклассную — 0,1% (14 тыс. т).



В 2016 году на аналогичную дату доля продовольственной пшеницы была несколько выше — 75,13%. Как и в этом году, первый класс специалистами центра выявлен не был, также не было и пшеницы второго класса. Третьего класса в прошлом году, как и в 2017-м, было 17,1%, в то же время четвертого класса получили на 2% больше — 58,1%.



В частности, качество пшеницы снизилось в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской областях. Так, в Белгородской области значительно уменьшилась доля продовольственной пшеницы третьего класса в обследованных объемах — в этом году на нее приходится лишь 3,7% против 15,5% в прошлом году, при этом четвертый класс остался примерно на уровне прошлого года — 31,3% против 30,5%. В целом доля продовольственной пшеницы в регионе составляет 35% по сравнению с 46% в прошлом году. Существенно снизилась доля пшеницы третьего класса и в Волгоградской области — если в прошлом году на нее приходилось 40,4%, то в этом году — только 31,1%, в то же время процент пшеницы четвертого класса увеличился до 47,5% с 42,9% в 2016-м. Сокращение доли продовольственной пшеницы также отмечено в Воронежской области (с 62% до 51,5%), Тамбовской области (с 63,4% до 43,4%), Крыму (с 52% до 41,7%), Ростовской области (с 76,4% до 65,1%).



Как отмечает Национальный союз агростраховщиков (НСА), качество зерна в Центрально-Черноземном регионе ухудшили весенние погодные аномалии. «Стабилизация агроклиматических условий в июле дает сельхозпроизводителям Черноземья надежды на нормальный урожай. Однако природные катаклизмы в мае-июне не прошли для растений бесследно: из-за похолодания и дождей потребительские качества намолоченного зерна во многих хозяйствах будут хуже», — говорится в сообщении союза. При этом, по его данным, наиболее неблагоприятная ситуация в этом году складывается с состоянием зерновых на севере Московской области, где на сегодняшний день темпы развития агрокультур на 10−20% ниже средних многолетних значений. «Несмотря на то, что на сегодняшний день температурный фон стабилизировался, кардинально изменить ситуацию с состоянием агрокультур к лучшему, скорее всего, не получится», — полагает президент НСА Корней Биждов. Также вызывает опасения состояние зерновых в Липецкой области, на юго-западе Рязанской области, в ряде районов Калужской области. «В этом году погода преподнесла немало неприятных сюрпризов растениеводам, — говорит Биждов. — Благодаря вовремя проведенным агрономическим мероприятиям в некоторых регионах удалось стабилизировать ситуацию, и урожай зерновых может быть на уровне среднегодовых значений. Не всегда это можно сказать о качестве намолоченного зерна, которое нередко соответствует только четвертому и пятому классу, и может быть использовано как фураж».



В то же время в Ставропольском крае, напротив, доля продовольственной пшеницы возросла до 89,7% против 76% в прошлом году, в том числе пшеницы третьего класса — с 19% до 25,7%, четвертого — с 57% до 63,8%, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. Также немного улучшилось качество зерна в Краснодарском крае, где на продовольственную пшеницу приходится 80,9% (в 2016-м — 80,3%) и Курской области — 65,66% (в 2016-м — 60,6%). На пшеницу третьего класса на Кубани приходится 14,4% обследованного объема (в 2016-м — 9,3%), в Курской области — 3,12% (в 2016-м — 13,2%). Кроме того, в отдельных районах Краснодарского края собрана пшеница второго класса, сообщил на прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев. Так, по словам академика Российской академии естествознания Александра Найденова, аграрии Кавказского района Краснодарского края получили 5 тыс. т пшеницы второго класса, Тбилисского — 4 тыс. т, Динского, Усть-Лабинского и Тихорецкого — по 3 тыс. т.



Незначительное снижение качества зерна в стране по сравнению с прошлым годом не критично, уверен вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Та оперативная информация, которая есть, все же показывает, что качество зерна в этом сезоне весьма приличное, особенно в южных регионах, где оно даже выше, чем в прошлом году. Не только за счет погодных условий, но и в связи с совершенствованием технологий, более грамотным применением средств защиты растений, минеральных удобрений», — сказал он «Агроинвестору». При этом учитывая, что объем производства пшеницы будет существенно выше, чем в 2016-м, то и качественной пшеницы будет больше, заметил Корбут. Согласно прогнозу Российского зернового союза, урожай пшеницы в этом сезоне может составить 80 млн т.



В 2016 году в России был получен рекордный урожай продовольственной пшеницы за последние шесть лет, ранее отмечал первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. По итогам прошлого сезона доля пшеницы третьего и четвертого классов составила 71%, или 52 млн т от всего сбора пшеницы, в том числе 16 млн т — пшеницы третьего класса. По словам Хатуова, в экспорте этой агрокультуры на третий класс приходится около 20% от общего объема вывоза (по данным Минсельхоза, в сезоне-2016/17 поставки пшеницы составили 27,1 млн т). Внутри страны мукомолы в 2016 году использовали 10 млн т пшеницы, из которых порядка 7 млн т пришлось на зерно третьего класса. «Это значит, что мы полностью обеспечиваем себя качественной пшеницей и имеем хорошие возможности для экспорта», — отмечал Хатуов. Все негативные высказывания в СМИ о качестве российской пшеницы он называл спекуляциями.

