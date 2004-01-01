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На компенсации ущерба от ЧС выделено 1,3 млрд рублей
Возмещение потерь получат аграрии девяти регионовЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, август 2017
Правительство выделило Минсельхозу 1,3 млрд руб. на компенсации аграриям ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера в 2016 году. В соответствии с распоряжением, опубликованным на сайте кабинета министров, межбюджетные трансферты будут предоставлены Башкирии, Карачаево-Черкесии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.
Как отмечал на прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, именно эти регионы в основном пострадали от паводков, засухи, града и некоторых других природных катаклизмов в прошлом году. «Деньги на эти цели в бюджете были предусмотрены», — сказал премьер-министр на заседании правительства 17 августа. По данным главы Минсельхоза Александра Ткачева, в 2016 году в результате чрезвычайной ситуации агрокультуры погибли на общей площади 140 тыс. га. В соответствии с правительственным распоряжением, наибольшую компенсацию получит Тульская область, где осенью прошлого года из-за непогоды погиб урожай на 39 тыс. га. Региону будет перечислено 429 млн руб. Приморский край получит 322 млн руб., Чечня — 305 млн руб. Еще 159 млн руб. будет выделено Башкирии, 50 млн руб. — Волгоградской области, 48 млн руб. — Хабаровскому краю. Для Карачаево-Черкесии предусмотрено 4 млн руб., Тувы — 3,3 млн руб., Вологодской области — 2,9 млн руб.
В 2017 году, по состоянию на 1 августа, уже в 20 регионах аграрии могут предъявить бюджету убытки от ЧС, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). В частности, Северная Осетия ранее объявила режим ЧС в связи с сильным шквалистым ветром, Чувашия и Калининградская область — из-за переувлажнения почвы. Из-за интенсивных дождей, паводка и подтопления возникли проблемы в Новосибирской, Оренбургской, Омской областях и Адыгее, от ливневых дождей пострадали сельхозугодья в Новгородской и Курской областях, наводнение нанесло ущерб сельхозпроизводителям в Ставропольском крае, а саранча — в Дагестане. В Мордовии ЧС была объявлена в связи с заморозками, а в Забайкальском крае — из-за засухи. Как сообщает НСА со ссылкой на региональные власти, в результате только в Чувашии, убытки растениеводов оцениваются в 500 млн руб., в Башкирии — в 426 млн руб., в Мордовии — в 338 млн руб., более 300 млн руб. прогнозируют убытки сельхозпроизводителей в Калининградской области; 180−200 млн руб. — в Ставропольском крае.
«То есть, только по перечисленным регионам ущерб аграриям может составить около 1,8 млрд руб.», — отмечает НСА. При этом в 2017 году аграрии большинства регионов не заключили ни одного договора по страхованию сельхозрисков с государственной поддержкой. «Такое положение — результат включения поддержки на агрострахование в единую субсидию», — уверен президент НСА Корней Биждов.
В 2016 году аграрии заключили 1,76 тыс. договоров сельхозстрахования, в том числе 1,43 тыс. — в растениеводстве, 334 — в животноводстве. Посевная площадь по договорам страхования равнялась 4,1 млн га, начисленная страховая премия по растениеводству составила 7,3 млрд руб., животноводству — 0,9 млрд руб., сумма выплат — 1,1 млрд руб. и 0,2 млрд руб. соответственно. В первом полугодии 2017 года, по предварительным данным, число договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков упало на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма субсидий по ним, перечисленная органами АПК, составила всего 47 млн руб. — более чем в шесть раз меньше, чем в прошлом году. Как ранее говорил «Агроинвестору» Корней Биждов, в этом году размер страховой премии по растениеводству составит 2−4 млрд руб., «по животноводам пока вообще сложно что-либо прогнозировать».
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