Правительство выделило Минсельхозу 1,3 млрд руб. на компенсации аграриям ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера в 2016 году. В соответствии с распоряжением, опубликованным на сайте кабинета министров, межбюджетные трансферты будут предоставлены Башкирии, Карачаево-Черкесии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.



Как отмечал на прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, именно эти регионы в основном пострадали от паводков, засухи, града и некоторых других природных катаклизмов в прошлом году. «Деньги на эти цели в бюджете были предусмотрены», — сказал премьер-министр на заседании правительства 17 августа. По данным главы Минсельхоза Александра Ткачева, в 2016 году в результате чрезвычайной ситуации агрокультуры погибли на общей площади 140 тыс. га. В соответствии с правительственным распоряжением, наибольшую компенсацию получит Тульская область, где осенью прошлого года из-за непогоды погиб урожай на 39 тыс. га. Региону будет перечислено 429 млн руб. Приморский край получит 322 млн руб., Чечня — 305 млн руб. Еще 159 млн руб. будет выделено Башкирии, 50 млн руб. — Волгоградской области, 48 млн руб. — Хабаровскому краю. Для Карачаево-Черкесии предусмотрено 4 млн руб., Тувы — 3,3 млн руб., Вологодской области — 2,9 млн руб.



В 2017 году, по состоянию на 1 августа, уже в 20 регионах аграрии могут предъявить бюджету убытки от ЧС, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). В частности, Северная Осетия ранее объявила режим ЧС в связи с сильным шквалистым ветром, Чувашия и Калининградская область — из-за переувлажнения почвы. Из-за интенсивных дождей, паводка и подтопления возникли проблемы в Новосибирской, Оренбургской, Омской областях и Адыгее, от ливневых дождей пострадали сельхозугодья в Новгородской и Курской областях, наводнение нанесло ущерб сельхозпроизводителям в Ставропольском крае, а саранча — в Дагестане. В Мордовии ЧС была объявлена в связи с заморозками, а в Забайкальском крае — из-за засухи. Как сообщает НСА со ссылкой на региональные власти, в результате только в Чувашии, убытки растениеводов оцениваются в 500 млн руб., в Башкирии — в 426 млн руб., в Мордовии — в 338 млн руб., более 300 млн руб. прогнозируют убытки сельхозпроизводителей в Калининградской области; 180−200 млн руб. — в Ставропольском крае.



«То есть, только по перечисленным регионам ущерб аграриям может составить около 1,8 млрд руб.», — отмечает НСА. При этом в 2017 году аграрии большинства регионов не заключили ни одного договора по страхованию сельхозрисков с государственной поддержкой. «Такое положение — результат включения поддержки на агрострахование в единую субсидию», — уверен президент НСА Корней Биждов.



В 2016 году аграрии заключили 1,76 тыс. договоров сельхозстрахования, в том числе 1,43 тыс. — в растениеводстве, 334 — в животноводстве. Посевная площадь по договорам страхования равнялась 4,1 млн га, начисленная страховая премия по растениеводству составила 7,3 млрд руб., животноводству — 0,9 млрд руб., сумма выплат — 1,1 млрд руб. и 0,2 млрд руб. соответственно. В первом полугодии 2017 года, по предварительным данным, число договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков упало на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма субсидий по ним, перечисленная органами АПК, составила всего 47 млн руб. — более чем в шесть раз меньше, чем в прошлом году. Как ранее говорил «Агроинвестору» Корней Биждов, в этом году размер страховой премии по растениеводству составит 2−4 млрд руб., «по животноводам пока вообще сложно что-либо прогнозировать».

