Состояние посевов яровых агрокультур на юге европейской части России в этом году хуже среднемноголетнего значения из-за жаркой погоды и снижения почвенных влагозапасов, сообщает аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на данные спутникового мониторинга. В частности, ухудшение по сравнению с предыдущими годами зафиксировано на востоке Ростовской области и Ставропольского края, юге Волгоградской области, северо-востоке Краснодарского края.



«Данные спутникового мониторинга подтверждаются отзывами с мест. Состояние посевов кукурузы вызывает озабоченность сельхозпроизводителей на юге», — говорится в сообщении центра. То, что состояние посевов кукурузы в южных регионах хуже среднемноголетнего значения, пока не означает, что урожайность в них обязательно снизится, однако риски этого растут, поясняет директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «По югу кукуруза на текущий момент выглядит не очень хорошо из-за дефицита влаги, зерно местами щуплое. Превысить результаты урожайности прошлого года будет непросто», — сказал он «Агроинвестору».



Эксперт напомнил, что состояние кукурузы — это один из факторов, который сейчас может повлиять на совокупный сбор зерновых в стране. «С озимыми понятно, что мы получили огромный урожай. Что касается яровых, то сейчас остаются две слабо известные переменные. Это урожай яровых зерновых агрокультур в Сибири и на Урале, там только начинают молотить и пока не очень понятно, что с урожайностью. И второе — это сбор кукурузы, основные регионы производства которой — Юг и Центр. Условия формирования урожая на Юге сложились не самые благоприятные. Под вопросом и Центр — там большая, чем обычно часть урожая, может уйти под снег», — сказал Сизов. Тем не менее, на данный момент «СовЭкон» прогнозирует рекордный сбор кукурузы в стране в этом году — 16,4 млн т против 15,3 млн т в 2016-м. Аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает урожай кукурузы в 16,3 млн т, аналитический центр «Русагротранса» — в 16−16,5 млн т.



По данным Гидрометцентра России, во второй декаде августа в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах удерживалась жаркая и преимущественно сухая погода, среднесуточная температура воздуха в течение почти всей декады превышала норму на 4−5°С, осадков на преобладающей территории практически не было. Такие условия способствовали проведению уборочных работ, однако были малоблагоприятными для завершения формирования урожая поздних пропашных агрокультур, а местами из-за иссушения верхнего слоя почвы — плохими. «На отдельных полях у кукурузы верхняя часть початка не озернена, зерно местами щуплое. Ухудшались условия для налива семян подсолнечника. Резко замедлился рост корня свеклы, условия для накопления сахаристости были хорошие. Овощным культурам требовались дополнительные поливы», — говорится в обзоре Гидрометцентра. В третьей декаде августа агрометеорологические условия для формирования урожая в европейской части России ведомство оценивает как «в основном удовлетворительные».



Около 30% российского урожая кукурузы обеспечивают Краснодарский край и Ростовская область. По данным Росстата, в этом году в Краснодарском крае кукуруза заняла 680 тыс. га, в Ростовской области — 237 тыс. га. По состоянию на 22 августа, эти два региона уже приступили к сбору агрокультуры, сообщает Минсельхоз, намолочены первые 7,6 тыс. т при урожайности 55,1 ц/га против 60 ц/га в 2016-м. В целом по стране кукуруза в этом году посеяна на площади 3,1 млн га, что на 7,4% больше, чем в 2016-м (2,9 млн га).

