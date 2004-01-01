Российские сельхозпроизводители преодолели отставание от прошлого года по объему сбора зерна, следует из данных Минсельхоза о ходе уборочной кампании на 28 августа. Намолочено 90,5 млн т против 89,3 млн т на аналогичную дату прошлого года, при этом зерновые и зернобобовые агрокультуры пока убраны с 25,3 млн га, тогда как годом ранее — с 30,9 млн га. Средняя урожайность составляет 35,8 ц/га, год назад было 28,9 ц/га.



Лидером по валовому сбору является Ростовская область, где намолотили 12,3 млн т, в том числе почти 10,7 млн т пшеницы. Это наивысший результат в истории региона, сообщало правительство области. Средняя урожайность составила 41,1 ц/га — на 4,9 ц/га больше показателя прошлого года. Ранние зерновые агрокультуры в регионе уже обмолочены, аграриям предстоит убрать 237 тыс. га кукурузы. Пока собрано 0,5 тыс. т, при этом старт уборочной кампании по этой агрокультуре задержался незначительно — год назад в этом время было получено 2,1 тыс. т. По данным Росстата, в 2016-м урожай зерновых и зернобобовых агрокультур (включая кукурузу) в области составил 11,6 млн т.



Второй в стране результат у Краснодарского края, где валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 10,45 млн т, в том числе 9 млн т пшеницы. При этом средняя урожайность в регионе самая высокая в стране — 63,1 ц/га. Зерновые агрокультура обмолочены с 67,5% уборочной площади, в частности, предстоит убрать еще свыше 660 тыс. га кукурузы. Пока она обмолочена на 17,7 тыс. га, получено 89,9 тыс. т против 55,7 тыс. т годом ранее. Правда, урожайность уступает показателю 2016-го и составляет 50,8 ц/га (было 52,5 ц/га). В прошлом году все хозяйства края собрали 13,7 млн т зерна, включая кукурузу.



Аграрии Ставропольского края на 28 августа намолотили 9,3 млн т зерна при средней урожайности 45 ц/га (плюс 1,7 ц/га к аналогичной дате прошлого года), здесь предстоит убрать еще чуть более 10% посевов. Сбор пшеницы в регионе оказался примерно на уровне прошлого года — 7,7 млн т. В 2016-м валовой сбор на Ставрополье составил 10,2 млн т.



Если в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в целом зерновые и зернобобовые обмолочены на 83,6% и 79,3%, то в большинстве других регионов до завершения сбора еще далеко: сказываются погодные условия весной и в начале лета, из-за которых растянулись сроки сева и вегетации растений. Лучше всего обстоят дела в Центре: аграрии ЦФО убрали 66,5% посевов, урожай составляет 24 млн т против 20 млн т год назад. С показателем 4,7 млн т лидирует Воронежская область. В 2016-м в этом время здесь собрали на 1 млн т зерна меньше.



Однако у аграриев округа есть определенные сложности. Например, в АПК «Родное» (Тульская область) сроки сева не были нарушены, но период вызревания агрокультур из-за плохой погоды затянулся на две-три недели, а кукурузы — на месяц. «По яровым могут быть проблемы, в частности, кукурузу планируем начать убирать только в октябре, возможно, даже в конце месяца, и то если успеет вызреть, — рассказал «Агроинвестору» совладелец компании Дмитрий Инютин. — К уборке подсолнечника приступим в сентябре. Если с пшеницей и гречихой все нормально, то эти агрокультуры более теплолюбивые, поэтому есть риски». Зато средняя урожайность пшеницы и ячменя в хозяйстве по сравнению с прошлым годом увеличилась примерно вдвое до 60 ц/га, добавляет Инютин, правда, уточняя, что на это повлияла не только погода, но и повышение нормы внесения удобрений.



Рязанский агрохолдинг «Ока-Агро» как и все аграрии ЦФО начал сбор озимых в среднем на две недели позже, чем в предыдущие годы. «С точки зрения урожайности мы не заметили никаких проблем, по крайней мере, по ранним агрокультурам — гороху, пшенице, рапсу, ячменю. Наоборот, получили на 40% больше, чем в прошлом году», — комментирует председатель совета директоров компании Никита Гордеев. Однако, по его словам, есть проблема снижения качества пшеницы: если в прошлом году основной объем зерна был 3-го класса, то в этом — 4-го. Это уменьшит выручку на 8−10%, правда, фактор повышения сбора должен это компенсировать, рассчитывает Гордеев.



Есть проблемы с качеством

«В нашем регионе в этом году были аномальные дожди, поэтому сроки сбора урожая зерна сдвинулись на две недели позже по сравнению с обычными — на начало августа, — говорит гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов. — На объем урожая погодные условия не повлияли, однако видно, что есть проблемы с заболеваниями, в частности, у агрокультур наблюдаются листовые и грибковые болезни». Качество первых партий зерна по сравнению с прошлым годом тоже ухудшилось: компания в основном получила зерно 4-го класса с содержанием клейковины на уровне 18−20%, что на 4−6% меньше, чем годом ранее. Хотя в целом сбор на 25−30% больше, чем в прошлом году, добавляет Орлов.



Об ухудшении качества зерна, в частности, по уровню клейковины, говорит и директор агросубхолдинга «Синко» — «Зерно жизни» (Самарская область) Андрей Зорин. Хотя урожайность озимых при этом на 25% выше, чем в прошлом году. «Урожайность высокая, однако, в связи с тем, что собирать зерно стали позже, чем обычно, есть определенные риски. В частности, на уборочную кампанию остается меньше времени, чем необходимо, — комментирует он. — Если зерно не обмолотить своевременно, то оно просто осыплется. Понятно, что мы этого не допустим: будем увеличивать количество рабочих смен и т. д. , но это и рост затрат».



Приволжье обмолотило зерновые агрокультура на 53,9% площади, урожай в 20,1 млн т пока ниже уровня прошлого года на 2,4 млн т, хотя средний сбор с гектара увеличился на 7,4 ц до 28,3 ц. На Дальнем Востоке зерно убрано на 57,1%, получено 393,6 тыс. т против 407,1 годом ранее. В Сибири результат также ниже, чем в это время год назад: зерновые обмолочены на 18% посевов, собрано 3,3 млн т по сравнению с 5,1 млн т в 2016-м. На Урале с 17,6% площадей собрали 1,4 млн т зерна, годом ранее было 2,8 млн т. В Северо-Западном федеральном округе темп уборочной кампании также отстает от прошлогоднего: здесь зерновые и зернобобовые обмолочены на 17,5% площадей, собрано 257,6 тыс. т по сравнению с 455,1 тыс. т в 2016-м. Правда, урожайность здесь на 12,4 ц/га выше, чем в 2016-м и составляет 41,6 ц/га, в Уральском округе она выросла на 3,7 ц/га до 22,3 ц/га. В Сибири сбор с гектара на 0,2 ц ниже, чем в это время год назад — 18,1 ц, в ДФО показатель снизился на 0,9 ц до 21 ц.



Минсельхоз пока прогнозирует урожай зерна в стране на уровне 110 млн т, однако на прошлой неделе глава ведомства Александр Ткачев говорил, что цифры будут корректироваться. При этом аналитики более оптимистично оценивают перспективы сбора. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщал о 128,5−131,5 млн т, в том числе 79−82 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз по зерну до 127,6 млн т, в том числе 78,9 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает урожая в 130,7 млн т, из которых 80,1 млн т придется на пшеницу.



В 2016 году Россия собрала рекордные 120,7 млн т зерна, в том числе 73,3 млн т пшеницы.

