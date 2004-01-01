Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) прогнозирует производство сахара в этом сезоне на уровне 6,3−6,5 млн т. Об этом сообщил председатель правления союза Андрей Бодин на совещании по вопросам производства сахарной свеклы и сахара, передает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.



Как рассказал Бодин «Агроинвестору», в южных регионах страны сахарная свекла сейчас находится в хорошем состоянии. «В центре же и в Поволжье урожайность меньше, при этом сейчас пошли дожди. Так что все решат сентябрь и октябрь. Погода в этом месяце будет существенно влиять на растения, урожайность которых при благоприятных условиях может прибавить до 100 ц/га, в октябре же начнется уборка, и если будут дожди, то есть риск свеклу просто не убрать. Ранее были случаи, когда сахарные заводы в Краснодарском крае просто останавливались, так как не было сырья», — отметил Бодин.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока сохраняет свой прогноз по производству сахара на уровне как минимум предыдущего сезона. «Плюс-минус 100 тыс. т. Более точный прогноз будет озвучен позже», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. То есть пока расчетный прогноз производства — на уровне 6−6,2 млн т.



В 2016 году урожай сахарной свеклы оказался рекордным, на 32% превысив уровень 2015 года и составив 51,4 млн т. В результате было выпущено 6,1 млн т сахара (с учетом выработки его из мелассы — 6,2 млн т) при внутренней потребности страны в 5,8 млн т сахара. Рекордное производство привело к существенному снижению цен и проседанию рентабельности сахарного бизнеса. Так, в первом полугодии цены на сахар упали на 20%, до 33,9 руб./кг по сравнению с 42,1 руб./кг в первом полугодии 2016-го, говорилось в отчете группы «Русагро» за январь-июнь 2017 года. В результате снижения цен площади посевов сахарной свеклы в будущем могут уменьшиться, не исключает Бодин. «Сельхозтоваропроизводители относятся с интересом к этой агрокультуре, но это может измениться», — заметил эксперт.



Посевы сахарной свеклы в России в этом году составляют почти 1,2 млн га, что на 8% больше уровня 2016-го. На Краснодарский край приходится 17% всех посевов, в этом году площади здесь были увеличены на 13 тыс. га. В конце июля глава региона Вениамин Кондратьев прогнозировал, что минимальный объем переработки сырья в этом сезоне составит 12 млн т. «У нас есть все основания рассчитывать на рекордный результат по выработке сахара», — говорил он. В Курской области в этом году отмечается улучшение качества заготавливаемого сырья, здесь к уборке приступили 14 районов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, урожайность сахарной свеклы в начале копки составляет 475 ц/га, что на 15% выше, чем на эту дату в 2016 году. «Качество заготавливаемого свеклосырья в этом году намного лучше, чем в прошлом», — следует из сообщения.



По данным Минсельхоза, к 31 августа сахарная свекла выкопана со 105,3 тыс. га или 8,8% к посевной площади, получено 4,4 млн т при урожайности на 6% ниже прошлогодней (419 ц/га). Уборочная кампания в первую очередь ведется в Южном федеральном округе, где агрокультура собрана с 24,5% площадей, также начаты работы в Сибирском (9,2%), Центральном (6,2%), Северо-Кавказском (5,7%) и Приволжском (2,2%) округах. По состоянию на 1 сентября в стране работают 46 сахарных заводов из 75, за прошедшую неделю запустили производства еще два завода в Воронежской и Курской областях, сообщает Союзроссахар. С начала производственного сезона выработано 530 тыс. т свекловичного сахара против 450 тыс. т на аналогичную дату прошлого года.

