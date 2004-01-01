Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае для строительства терминала по перевалке зерновых грузов — пшеницы, кукурузы и сои. «Терминал планируется построить на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства терминала предусматривается создание искусственного земельного участка», — сообщает пресс-служба правительства. Также глава кабмина поручил Минтрансу в срок двух лет представить проект распоряжения об изменении границ морского порта Зарубино.



Проект реализуется за счет средств «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и ее дочернего общества — «Дальневосточного зернового терминала» (ДВЗТ), последний также является застройщиком. Планируется, что к 2030 году проектная мощность зернового терминала составит 33,5 млн т/год. Ранее ОЗК сообщала, что проект планируется реализовать в три этапа. К 2020 году должны быть построены объекты первого пускового комплекса мощностью 3 млн т/год, на втором этапе, к 2023 году, предусматривается увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн т/год. Дальнейшее расширение объемов перевалки предполагается и на третьем этапе, после 2023 года. В конце 2016-го компания «Морстройтехнология», подрядчик ОЗК, сообщала о завершении первого этапа разработки проектной документации и подготовке схемы генерального плана будущего терминала. Как предполагается, в его состав войдут пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры. Терминал будет предназначен для приема и обработки судов грузоподъемностью до 91,3 тыс. т, уточняет пресс-служба правительства.



Ранее запуск первой очереди зернового терминала был намечен на 2018 год, объем инвестиций на первом этапе оценивался в $290 млн. Однако точная стоимость будет известна по результатам проектирования, которое сейчас продолжается, отметил «Агроинвестору» представитель ОЗК. По его словам, к настоящему времени сформированы земельные участки для строительства терминала и оформлены права на них, проведены изыскательские работы на береговой части и в акватории, разработаны основные технические решения, подписаны соглашения о намерениях по перевалке зерна через ДВЗТ с российскими и зарубежными партнерами, а также сформирован собственный парк вагонов-зерновозов ОЗК, который будет обеспечивать логистику грузовых потоков. По данным «Интерфакса», для реализации проекта ДВЗТ привлек в Газпромбанке кредитную линию на 11,6 млрд руб., срок исполнения — до 28 июня 2025 года.



Терминал станет окном в Азию для российского зерна, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Сейчас по морю зерно практически не вывозится. В основном, идет прямая перевалка, а это 50−100 тыс. т. Основная же часть поставляется автотранспортом через приграничные территории», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, такие импортеры как Япония и Вьетнам сейчас ввозят российское зерно через черноморские порты, ранее говорил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Строительство терминала позволит существенно продвинуться на быстро растущих рынках Юго-Восточной Азии и Китая. Там есть крупные потребители, заинтересованные в диверсификации своих поставок», — уверен Скурихин.



По мнению инвестора, терминал предоставит аграриям новый канал сбыта и создаст мощный стимул для увеличения производства и развития бизнеса в Приамурье, Еврейской автономной области, Алтае, Приморье, Красноярском крае и других регионах, отмечает пресс-служба Минвостокразвития. Проект входит в перечень заявок, отобранных для включения в госпрограмму по развитию Дальнего Востока. Как говорил в начале этого года занимавший тогда должность гендиректора ОЗК Марат Шайдаев, Дальний Восток и Сибирь имеют огромный потенциал роста в сфере производства зерна — до 3 млн т к 2020 году и 5 млн т к 2030-му, однако его реализация сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой каналов сбыта.



Тем не менее, полагает Корбут, даже с учетом роста российское производство вряд ли сможет обеспечить полную загрузку терминала мощностью в 33 млн т. «Скорее всего, такие объемы перевалки мы не сможем закрыть российским зерном. Вполне вероятно, что мощности рассчитаны еще и на китайский транзит. В Китае основные зернопроизводящие районы находятся на северо-востоке, а потребление сконцентрировано на юге. Соответственно, появляется возможность на коротком транспортном плече интенсифицировать отгрузки и перевалку, что, в свою очередь, позволит окупить строительство», — заметил эксперт.



«Объединенная зерновая компания» — государственная инфраструктурная и торговая компания, занимающаяся экспортом зерна, является госагентом при проведении интервенций. Компания управляет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2 млн т, семью перерабатывающими предприятиями мощностью 1,6 млн т/год и двумя портовыми элеваторами с мощностью перевалки 4,1 млн т зерна в год в Новороссийске и Калининграде, говорится на сайте ОЗК. 50% плюс одна акция ОЗК принадлежит Росимуществу, остальное — группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. ОЗК включена в план приватизации на 2017−2019 годы, инвестконсультантом выбран «ВЭБ Капитал», дочерняя структура ВЭБа. Выручка ОЗК в 2016 году составила 12 млрд руб. (на 30% ниже, чем в 2015-м), чистая прибыль — 2,24 млрд руб. (-12%).

