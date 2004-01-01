По состоянию на 5 сентября валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в России составил 101,5 млн т в бункерном весе, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные регионов. Это почти на 6 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда было собрано 95,6 млн т. Зерновые обмолочены с 65% посевных площадей при средней урожайности 32,3 ц/га против 27,7 ц/га на эту же дату в 2016-м.



Пшеница убрана почти на 70%, намолочено 71,2 млн т при урожайности на 18% выше прошлогодней — 36,7 ц/га. На 21% больше урожайность ячменя, который убран на 79%, с каждого гектара получено в среднем по 28,9 ц. В то же время урожайность кукурузы пока на 2% отстает от прошлогодней, составляя 49,1 ц/га против 50,2 ц/га, однако уборка этой агрокультуры только начата и проведена лишь на 3% посевных площадей, в основном, в Краснодарском крае.



Лидером по намолоту на сегодняшний день является завершившая уборку пшеницы Ростовская область, где произведено 10,7 млн т этой агрокультуры, а совокупный сбор зерновых и зернобобовых превысил 12,3 млн т. Это, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, является рекордным значением. «Такого урожая, и не только ранних зерновых — вообще валового сбора, в Ростовской области не собирали никогда, за все 80 лет ее истории! <…> Достигнутые в этом году показатели по валовому сбору и урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур превышают прошлогодний урожай, который был рекордным и составил 10,5 млн т с урожайностью 36 ц/га», — сказал Голубев.



На втором месте по урожаю пшеницы — Краснодарский край, также обновивший собственный рекорд, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона. Совокупный валовой сбор колосовых и зернобобовых агрокультур в крае составил 10,4 млн т. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, доля продовольственной пшеницы в 2017 году составляет 84%. «Впервые мы получили хороший урожай второго класса. Доля третьего класса — 19%, четвертого класса — 65%. Доля фуражной пшеницы составляет всего 16%. Это дает уверенность в том, что мы сохраним долю собранного на Кубани урожая на уровне 12−13% от общероссийского объема», — подсчитал Коробка.



В тройку лидеров по производству пшеницы также входит Ставропольский край (7,8 млн т), всего без учета кукурузы регион собрал 9,3 млн т зерна. Урожайность пшеницы в среднем составляет 45 ц/га против 43,3 ц/га в 2016-м. Всего же, как следует из данных Минсельхоза, в этом году сбор с гектара пшеницы увеличили 60 из 68 зернопроизводящих регионов. «Мы фиксируем рекордную урожайность в основных регионах-производителях, в результате чего наш прогноз по урожаю зерна повышен до 131−134 млн т», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Зайцев. По данным аналитического агентства, прогноз был улучшен на фоне отсутствия негативных погодных условий, которые могли бы сказаться на урожае в восточных регионах страны.



«Сбор сейчас идет хорошо, достаточно динамично, — подтвердил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Сибирь и Урал сейчас уже подходят к экватору уборки (к 5 сентября там было убрано 45% и 40% посевов). Поэтому остается вопрос лишь с погодными условиями во время уборки кукурузы». По данным Минсельхоза, на Юге обмолочены первые 100 тыс. га из 3,1 млн га, засеянных в стране кукурузой в этом году. В Южном федеральном округе урожайность этой агрокультуры пока соответствует прошлому году — 48,9 ц/га. «Посмотрим, как уборка будет идти дальше. Так как посевная кампания затянулась, есть риск, что в случае неблагоприятных погодных условий кукуруза может опять уйти под снег, с уборкой в январе, феврале и даже в марте. А это потери количества и качества зерна, а значит, и денег аграриев», — отметил Корбут. Текущий прогноз Российского зернового союза по валовому сбору — 127−132 млн т, в том числе более 80 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает увеличения производства зерна до 132,3 млн т, в том числе 81,1 млн т пшеницы, 19,3 млн т ячменя и 16,5 млн т кукурузы. Аналитическое агентство «ПроЗерно» прогнозирует сбор 132,2 млн т зерна, в том числе 80,6 млн т пшеницы. В 2016-м валовой сбор зерна составил рекордные 120,7 млн т, включая 73,3 млн т пшеницы.



Федеральный центр безопасности и качества зерна оценивает производство зерна в этом году в 125 млн т, сообщил советник директора центра Юрий Чистяков на заседании Зернового клуба в конце августа. Тем не менее, как говорится в сообщении центра, поздняя весна и аномальные холода оказали негативное влияние на посевы. Так, по состоянию на 17 августа наблюдался некоторое снижение доли непродовольственной пшеницы в общем объеме производства — до 71,3% против 74,7% в 2016-м. Из обследованных в ходе мониторинга 19,3 млн т зерновых культур 0,1% составляла пшеница 2-го класса (в 2016-м не было), 16,6% — 3-го класса (в 2016-м — 17,5%), 54,7% — 4-го класса (в 2016-м — 57,2%).



По данным Гидрометцентра, в сентябре на преобладающей территории европейской части и большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для проведения уборочных работ «будут, в основном, удовлетворительными».

