Холдинг «Агросила» на своем рапсовом заводе, входящем в комплекс Набережночелнинского элеватора, впервые произвел рыжиковое масло — из 37 т сырья по технологии холодного отжима получили 8,9 т масла и почти 28,2 т жмыха, сообщила компания. Вся продукция поступила на комплекс «Челны-Бройлер», где в ходе эксперимента будет использоваться в кормлении цыплят. Для этого на предприятии была разработана программа, включающая шесть рецептур с рыжиковым маслом и жмыхом.



Цель эксперимента — снижение себестоимости продукции, поскольку выращивать рыжик проще, чем рапс. Опытную группу из 135 тыс. птиц, начиная с возраста семи дней, кормят по новым рецептурам, ежедневно и еженедельно проводя мониторинг производственных показателей. «Программа кормления разработана таким образом, чтобы снизить себестоимость, но при этом сохранить показатели привеса и сохранности цыплят-бройлеров», — поясняет главный зоотехник «Челны-Бройлер» Виктор Гафуров.



Это не первый эксперимент «Агросилы» с кормами. Например, компания третий год выращивает люпин, чтобы заменить им импортный соевый шрот, который увеличивает стоимость кормления. «Специалисты нашей птицефабрики «Челны-Бройлер» выяснили, что люпином можно полностью заменить соевый шрот в кормах, — рассказывал ранее «Агроинвестору» главный агроном холдинга Ростям Хабибрахманов. — При сборе 3 т/га можно получить 1,33 т/га белка, тогда как урожайность сои в нашем регионе достигает максимум 2 т/га или 0,8 т/га белка». При этом, по его словам, по себестоимости белок люпина получается самым дешевым из всех других, но проблема в том, что пока не придумано гербицида для химической прополки, поэтому агрокультура требует четкой агротехники, соблюдения севооборота. В 2015 году урожайность люпина в компании составила около 22−23 ц/га, в прошлом компания рассчитывала получить 30 ц/га, но результат оказался «достаточно средним», отмечал гендиректор входящей в «Агросилу» агрофирмы «Зай» Владимир Егоров.



Рыжик является одной из наиболее перспективных масличных агрокультур, к тому же он относительно неприхотлив, что позволяет получать хороший урожай независимо от погодных условий, отмечает компания. В этом году в ее хозяйствах им было занято 6,8 тыс. га. Однако в целом по России популярность рыжика по сравнению с прошлым годом заметно упала: если в 2016-м, по данным Росстата, им было засеяно 141,3 тыс. га, то в этом — только 94,2 тыс. га. Больше всего — 21,2 тыс. га — под рыжик отвели аграрии Волгоградской области, 17,4 тыс. га засеяли в Ростовской области, 10,5 тыс. га — в Саратовской. Татарстан занимает четвертое место по площади посевов рыжика с 9,7 тыс. га.



«Агросила» — ведущий сельхозпроизводитель в Поволжье. Вертикально-интегрированный холдинг включает растениеводческие хозяйства, предприятия по производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Птицефабрика «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. Семенной завод компании производит семена не только для компании, но и других агрофирм республики, комбикормовый завод снабжает продукцией мясные и молочные предприятия региона. Рапсовый завод способен перерабатывать 45 т маслосемян в сутки по технологии холодного отжима. По итогам 2016 года холдинг занял 14-е место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов и 15-е — в топ-25 производителей мяса.

