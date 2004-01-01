На минувшей неделе внутренние цены на пшеницу продолжили снижаться, опустившись еще на 200−275 руб./т. Так, продовольственная пшеница 3-го класса подешевела в среднем на 200 руб. до 8125 руб./т, 4-го класса — на 275 руб. до 7075 руб./т, фуражная пшеница — на 250 руб. до 5675 руб./т, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Фуражный ячмень опустился в цене еще больше — на 325 руб. до 5650 руб./т, в то время как продовольственная рожь, напротив, показала рост на 100 руб. до 4600 руб./т.

В то же время, несмотря на общую негативную динамику, показатели существенно отличаются в зависимости от региона. «Там, где уборочная кампания подходит к завершению, рынок постепенно стабилизируется, и снижение цен продолжается за счет верхней планки ценового коридора», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Кроме того, на экспортно ориентированном Юге основным фактором являются соотношение мировых и внутренних цен и курс рубля, а высокая активность экспортеров поддерживает текущие зерновые котировки. По данным союза, за неделю на Юге страны и Северном Кавказе продовольственная пшеница 3-го и 4-го класса подешевела на 50−75 руб., а цена на 5-й класс сохранилась на прежнем уровне.

В центре страны пшеница 3-го класса за неделю не изменилась в цене, в то время как 4-й и 5-й класса стали стоить на 150 руб./т меньше, фуражный ячмень опустился на 100 руб./т. «В центральных регионах страны после уборки фиксируются качественные показатели и уровни предложений по различным агрокультурам. Это находит отражение в стоимостной градации: качественное мукомольное сырье практически не дешевеет, а массовые позиции (пшеница 4-го и 5-го классов) продолжают снижаться», — поясняет Скурихин.

При этом году зерновой рынок в Приволжском федеральном округе на фоне высоких валовых показателей пока далек от стабилизации, отмечает эксперт. Высокие транспортные издержки и трудности с логистикой не позволяют рассматривать массовые продажи зерна из Приволжского федерального округа на экспорт. В результате за минувшую неделю пшеница 3-го класса в Поволжье подешевела на 100 руб./т, 4-го класса — на 250 руб./т, 5-го класса — на 125 руб./т. Также цены далеки от устойчивых значений в Сибири и на Урале, где уборочные работы находятся в активной фазе. В Сибирском федеральном округе цены на пшеницу снизились за неделю на 175−250 руб./т, в Уральском федеральном округе — в пределах до 100 руб./т, при этом фуражный ячмень опустился в цене сразу на 800 руб./т.

По данным Минсельхоза, к 15 сентября в целом по стране зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 72,6% площадей, получено 110,4 млн т зерна в бункерном весе, что на 7,2 млн т больше аналогичного показателя 2016-го. С начала уборочной кампании, по подсчетам Национального союза зернопроизводителей, стоимость зерна снизилась на 1000−2500 руб./т в зависимости от агрокультуры. «Высокий уровень предложений во время уборочной значительно повысил конкуренцию на рынке зерна и создал условия, при которых покупатели предлагают сельхозпроизводителям продавать выращенную продукцию по ценам на уровне себестоимости (оценочная себестоимость составляет 6000−6700 руб./т) и даже ниже. Поэтому в текущих рыночных аграрии оценивают доходные операции только при продаже продовольственной пшеницы 3-го класса, а цены рынка на более массовую пшеницу 4-го и 5-го классов не обеспечивают положительной рентабельности, формируя убыток годовой деятельности сельхозпредприятий», — подсчитал Скурихин.

Минсельхоз готовит меры

Сбалансировать ситуацию на зерновом рынке должны интервенции и поддержка экспорта российского зерна. Причем, как отметил на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, предполагается использовать обе меры. «Если два механизма сработают одновременно, я думаю, что мы сможем сбалансировать ситуацию на рынках страны и иметь справедливую стоимость зерна для наших аграрных предприятий», — сообщил замминистра. Глава Минсельхоза Александр Ткачев на «правительственном часе» в Госдуме объявил, что активная работа по стабилизации цен на зерновом рынке, как ожидается, начнется в начале октября. Сейчас «изыскиваются средства» на зерновые интервенции, кроме того, прорабатывается механизм стимулирования экспорта зерна за счет субсидирования железнодорожных перевозок, указал Ткачев. По подсчетам министерства, на эти цели необходимо около 3 млрд руб.

Как заявлял в конце прошлой недели первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, Минсельхоз ведет переговоры с РЖД, согласно которым в первоочередном порядке будут рассматриваться заявки на подачу вагонов приоритетным регионам. Среди них — Воронежская, Орловская, Тамбовская области в ЦФО; Оренбургская, Саратовская, Самарская области в ПФО; Новосибирская и Омская области в СФО, Курганская и Тюменская области в УФО. В то же время, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, компенсация части логистических затрат в этом году будет реализована лишь в качестве пилотного проекта. «В этом году механизм будет протестирован на отдельных компаниях, а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере», — объявил Дворкович (цитата по ТАСС).

Предлагаемый Минсельхозом механизм субсидирования перевозок выглядит более разумным, чем зерновые интервенции, отмечал говорил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Однако важно, чтобы доступ к этой субсидии был у всех участников рынка, а не у отдельных компаний», — говорил эксперт «Агроинвестору». При этом существенно нарастить внешние продажи за счет такого шага вряд ли получится, указывал он. «Экспорт сейчас и так идет максимально возможными темпами. И если даже мы везем бесплатно, портов от этого больше не станет. Поэтому в краткосрочной перспективе — в ближайшие недели, а то и месяцы — при помощи такого механизма снять с рынка зерно не получится», — говорил Сизов «Агроинвестору». Кроме того, из-за высокого валового сбора сейчас наблюдается тяжелая ситуация с вагонами для перевозки зерна, обращал внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Впрочем, РЖД заявляет, что дефицита в вагонах-зерновозах нет. «Для вывоза всего прогнозируемого урожая зерновых экспортерам достаточно 32,5 тыс. единиц подвижного состава. Между тем, парк вагонов-зерновозов на сети дорог насчитывает 40 тыс. единиц», — сказал газете «Гудок» начальник отдела анализа деятельности участников транспортного рынка Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Михаил Семенчин.

Пшеница дорожает на экспортном рынке

Что касается экспортных цен на пшеницу, то они показывают положительную динамику вторую неделю подряд. В течение прошлой недели злаковая агрокультура (12,5%) подорожала в глубоководных портах еще на $1 до $185/т (FOB) после роста на $2 неделей ранее. Как отмечает «СовЭкон», причина роста — оживление спроса со стороны импортеров и укрепление мировых биржевых площадок.

Пшеница на Euronext в долларовом выражении закрыла неделю на $195/т против $192/т неделей ранее. Рост биржевых цен в Париже и в Чикаго был поддержан отчетом Минсельхоза США, где оценки мировых запасов оказались ниже ожиданий рынка. «Прогноз сбора пшеницы в России был заметно повышен — на 3,5 млн т до 81 млн т, однако это существенно меньше оптимистичных оценок в районе 85−90 млн т, которые до сих пор обсуждаются на рынке», — говорится в сообщении «СовЭкона». Также трейдеров беспокоит сухая и холодная погода в Австралии, из-за которой представители австралийского аграрного ведомства понизили прогноз сбора пшеницы до 9-летнего минимума в 21,6 млн т.