По данным Минсельхоза, дефицит мощностей для хранения плодоовощной продукции в России составляет 2 млн т. В этом году агроведомство одобрило субсидирование строительства картофеле-, овощехранилищ — инвесторам компенсируют 20% прямых затрат (218 млн руб.). По госпрограмме до 2020 года прогнозируется ввести новые картофелехранилища общим объемом 2,5 млн т, напоминает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Таких результатов мы вряд ли достигнем, но, если будут построены современные мощности хотя бы на 1−1,5 млн т, то это уже положительно скажется на рынке», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По старым нормативам картофель предусматривалось хранить максимум до 1 июня, однако с учетом новых технологий продукция может лежать без потери качества до поступления на рынок нового урожая из южных и центральных регионов. Программа по вводу овощехранилищ — важный шаг, только в прошлом году страна потеряла 2 млн т картофеля из-за проблем с хранением, напоминает аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «Если хранилища к 2020 году действительно увеличатся хотя бы на 1,5−1,8 млн т, то нам вообще не нужно будет импортировать картофель, — говорит он. — Но по факту, увы, темпы ввода новых мощностей пока ниже намеченных».



По данным ФТС, импорт картофеля за первое полугодие 2017 года увеличился до 492 тыс. т, против 235 тыс. т за аналогичный период годом ранее. Если в прошлом году на Египет приходилось 56% поставок картофеля, то в этом — уже 65%, также вырос ввоз из Китая — с 19 тыс. т до 47 тыс. т, отмечает Лашин. «Несмотря на высокий урожай 2016 года, качественной лежкой продукции было мало, — поясняет Красильников. — В результате в апреле-июне этого года на рынке почти не оказалось отечественного картофеля, это отчасти спровоцировало увеличение импорта раннего картофеля из Египта, Азербайджана, Израиля».



Необходимо вкладывать средства и в первичную переработку картофеля: мыть и упаковывать его, считают эксперты. На продовольственном рынке наблюдается тренд изменения соотношения объемов традиционной торговли и сетевого ритейла. По итогам 2016 года доля первой (рынки, ярмарки, торговые точки формата «у дома» и т. п. ) сократилась с 35 до 31%, в то время как доля сетей, напротив, возросла и превысила 53%. «С развитием сетевой торговли меняются потребительские предпочтения, требования к качеству продукта и формату упаковки, — комментирует руководитель дивизиона «Овощи» «АФГ Националь» Валерий Масланов. — В частности, растет спрос на мытый фасованный картофель». Агрохолдинг в этом году планирует реализовать в фасованном виде 70% собранного урожая. Выручка от продаж такого картофеля вдвое выше, утверждает топ-менеджер. При этом наличие технологичных мощностей хранения позволит компании реализовывать половину урожая с января по июнь следующего года.



По данным Минсельхоза на 25 сентября, картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 153,6 тыс. га или 51,7% (в 2016 году — 189,2 тыс. га). Накопано 3,7 млн т (годом ранее в это время было 4,2 млн т), при урожайности 241,3 ц/га (в 2016-м — 221,7 ц/га). Итоговый урожай будет как минимум на 10% меньше, чем в прошлом году, считает Кирилл Лашин.

