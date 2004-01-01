Вчера в Ростовском районе Ярославской области был заложен первый камень рыбоводного комплекса по производству клариевого мраморного сома. Инвестиционный проект реализует компания «ИнАгроБио» («Институт Агроэкологии и Биотехнологии»), стоимость первой очереди мощностью 1,5 тыс. т рыбы в живом весе в год оценивается в 291 млн руб. Запуск производства намечен на второй квартал 2019 года.



На втором этапе планируется возвести комплекс производительностью 13,5 тыс. т, вложив 929 млн руб. На полную мощность проект должен выйти к 2022 году, сообщила «Агроинвестору» представитель администрации региона. Третья очередь предполагает создание предприятия полного цикла: кормоцеха, а также цехов убоя и глубокой переработки рыбы. Инвестиции оцениваются в 650 млн руб. Таким образом общая стоимость трех очередей проекта может составить почти 1,9 млрд руб.



По словам гендиректора «ИнАгроБио» Сергея Шинкарева, предприятие будет выращивать запатентованную им михайловскую породу африканского клариевого сома, которую разработали специалисты компании. «Обеспечим этой вкусной и полезной рыбой жителей Ярославской области, а потом будем предлагать продукцию и в федеральные сети», — сказал он. Эта рыба очень быстро растет (1,5 кг за шесть-семь месяцев), а продукты переработки клариевого сома используются в косметическом производстве, функциональном и спортивном питании, отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Как ранее писал «Агроинвестор», «ИнАгроБио» уже запустила пилотную установку для выращивания сома производительностью 80 т в год. Также сформировано маточное стадо, создан мальковый цех с инкубационным участком, разработаны рецептуры кормов, технологии безотходной переработки продукции и др.







Благодаря большому количеству водных объектов Ярославская область является перспективной территорией для развития аквакультуры. В ближайшее время здесь планируется реализовать еще два инвестиционных проекта по производству форели и лосося с общим объемом инвестиций более 700 млн руб. Среди предприятий, которые уже успешно работают в отрасли, — КФХ Михаила Атаманова. С 2013 года оно выращивает радужную форель, а с 2017-го — балтийского сига. Плановый объем производства товарной рыбы в первый год реализации проекта составит около 5 т. Мощность форелевого проекта планируется увеличить с 10 т до 30 т.



По данным Росрыболовства, в 2016 году объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в России вырос на 14% по сравнению с 2015-м — до 174 тыс. т. Также рыбоводные хозяйства почти на 26% до 31,3 тыс. т увеличили производство рыбопосадочного материала. Однако доля продукции аквакультуры в общем вылове осталась небольшой — немногим более 4%. В 2015 году этот показатель был на уровне 3,5%. По расчетам Минсельхоза, к 2020 году производство продукции аквакультуры в стране может достичь 300−400 тыс. т. Согласно программе развития отрасли, объем должен составить 315,5 тыс. т. К 2030-му показатель вырастет до 700 тыс. т, оценил недавно глава Росрыболовства Илья Шестаков.



По информации ФАО, в мире на долю продукции аквакультуры приходится 45,5% в общем объеме вылова водных биологических ресурсов, а к 2025 году этот показатель превысит объем добычи дикой рыбы и морепродуктов, достигнув 52%. При этом сейчас около 90% продукции рыбоводства выращивают страны Азии, прежде всего Китай. Вклад России — лишь 0,2% от объема глобального производства.

