Эксперты аналитического центра «СовЭкон» уменьшили прогноз сбора подсолнечника в России на 1,1 млн т до 10,4 млн т. Как говорится в сообщении центра, пересмотр прогноза связан с заметно более низкой урожайностью, чем ожидалось ранее. Так, по данным Минсельхоза, к 4 октября на Юге России сбор с гектара ниже прошлогоднего на 6%, в Поволжье — на 11%, в Центре — на 13%.



«Условия развития подсолнечника, как и другой поздней культуры — кукурузы, оказались неидеальными. Вероятно, на урожайности негативно сказалась нехватка осадков в августе и местами в июле», — отмечается в сообщении «СовЭкона». В то же время средняя урожайность подсолнечника по стране, по данным Минсельхоза, сейчас соответствует прошлогоднему показателю — 18,5 ц/га. Однако, по мнению «СовЭкона», сравнение с прошлым годом может дезориентировать. «Это связано с тем, что в прошлом году уборка в Сибири стартовала раньше, чем обычно. Урожайность в регионе относительно невысокая, что занизило средние показатели прошлого года», — поясняют эксперты. Согласно их оценке, снижение производства ожидается во всех основных производящих подсолнечник федеральных округах, наиболее заметно — в Приволжском и Центральном.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сохраняет прогноз на уровне 11,2 млн т, однако, как заметил ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько, сбор все же будет ниже прошлогоднего показателя. «Исходя из баланса, мы оцениваем прошлогодний сбор подсолнечника выше Росстата (согласно официальной статистике, урожай подсолнечника в 2016-м равнялся 11 млн т) — на уровне 11,3−11,4 млн т. Поэтому если смотреть в сравнении с прошлым годом, то в этом валовой сбор будет немного меньше», — сказал «Агроинвестору» Хотько. Тем не менее, полагает он, за счет увеличения посевных площадей урожай все же серьезно не просядет. По данным Росстата, в этом году посевы подсолнечника выросли на 398 тыс. га до 7,9 млн га. Впрочем, сейчас Минсельхоз понизил площади к уборке на 124 тыс. га до 7,77 млн га. В первую очередь, сокращение затронуло Воронежскую область, где оно составило 80 тыс. га или почти пятую часть всех посевов подсолнечника в регионе.



Как отметил Хотько, уборочная кампания идет с опережением прошлогодних темпов, за исключением Сибири, где из-за погодных факторов обмолочено лишь 5% посевов, в то время как в прошлом году к этой дате было уже 22%. «В остальных регионах уборка идет активно: Краснодарский край и Ростовская область близки к завершению работ, Волгоградская область недавно стартовала, но работы там идут бодро. Центр тоже уже около половины убрал, и особых проблем не видно», — прокомментировал Хотько. По его словам, в большинстве основных регионов аграрии могут успеть собрать урожай до начала зимы. «Опасения связаны в большей степени с Поволжьем, в том числе Самарской и Саратовской областями, где часть полей была засеяна позже, и для вызревания подсолнечнику там нужно стоять до конца октября. Однако это небольшая доля посевов, и она не затронет рынок», — уверен Хотько.



Согласно оперативной информации Минсельхоза, к 4 октября в стране обмолочено 2,4 млн га подсолнечника, что составляет 30,7% его общей площади к уборке (в 2016-м — 1,9 млн га). Намолочено 4,4 млн т при средней урожайности 18,5 ц/га. В 2016-м, согласно данным Росстата, итоговый сбор подсолнечника вырос на 19% до рекордных 11 млн т. Урожайность агрокультуры составила 15,1 ц/га, также став самой большой в истории страны. При этом часть посевов ушла в зиму и урожай с них собирали весной. Однако, как отмечал 22 сентября на организованной «Агроинвестором» VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18 руководитель отдела анализа рынков компании «Солнечные продукты» Владимир Жилин, сохранность урожая, несмотря на перезимовку, осталась высокой. В этом году Жилин прогнозирует сбор подсолнечника на уровне 11,2 млн т.

