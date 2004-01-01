В Сахалинской области, находящейся в зоне рискованного земледелия, впервые за весь постсоветский период возобновлено производство зерновых агрокультур. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на введенных в оборот залежных землях Анивского района в этом году собрано около 700 т ячменя зерновой спелости. Урожайность составила 20−24 ц/га.



Сейчас рядом с полями, где выращивалась агрокультура, компания «Грин Агро Сахалин» завершает возведение первой очереди крупнейшей на острове молочной животноводческой фермы на 1,9 тыс. коров. Как ожидается, в декабре на комплекс будут завезены 380 голов КРС молочной голштино-фризской породы. «Собранный ячмень станет хорошей кормовой добавкой для будущего стада скота, и позволит частично перекрыть потребности новой фермы в комбинированных кормах с материка», — комментирует исполнительный директор «Грин Агро Сахалин» Владимир Балухта. Всего в этом году хозяйство заготовило около 40 тыс. т различных кормов. В 2018-м посевы зерновых агрокультур планируется увеличить вдвое.



Губернатор Сахалина Олег Кожемяко пообещал распространить опыт на другие хозяйства. «Учитывая этот положительный опыт, мы порекомендуем переходить на производство собственного зерна и другим аграрным компаниям Сахалинской области. Это снижает себестоимость продукции — завозные корма обходятся хозяйствам гораздо дороже», — констатировал он.



В 2016 году «Грин Агро Сахалин» засевала 1 тыс. га однолетней травой райграс и 400 га кукурузой, которые пошли на сенаж и силос. Урожайность райграса составила 20 т/га, кукурузы — 18 т/га, рассказывал в марте на совещании в региональном правительстве управляющий директор компании Богдан Хилько. В этом году «Грин Агро Сахалин» планировала засеять 3,1 тыс. га, почти половину из которых также предполагалось занять райграсом.



За последние 30 лет технологии значительно продвинулись вперед, в результате собственное производство зерна в регионе, вероятно, оправдано, полагает руководитель аналитического агентства «Агроспикер» Виталий Шамаев. «Например, Канада в зонах с аналогичным климатом возделывает зерновые агрокультуры. Не исключено, что при использовании современных технологий вырастить ячмень сейчас получается дешевле, чем везти его с материка, тем более, что на Дальнем Востоке ячменя выращивается не так много», — прокомментировал он «Агроинвестору». По данным Росстата, в 2016 году в Дальневосточном федеральном округе произведено 69,3 тыс. т ячменя — менее 0,4% от общероссийского валового сбора, основная часть этого объема пришлась на Амурскую область. Сахалинская область в статистике Росстата по зерновым культурам в пошлом году не была представлена.



Компания «Грин Агро Сахалин» зарегистрирована в июне 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., входит в группу «СГБ Менеджмент». Компания приступила к реализации проекта на юге острова в начале 2017 года. В рамках первой очереди строится животноводческий комплекс на 1,9 тыс. коров в селе Троицком, вторая очередь предусматривает возведение завода по переработке молока и мяса и второго животноводческого комплекса в Березняках еще на 1,9 тыс. коров. Как сообщалось ранее, реализация проекта позволит производить более 30 тыс. т молока и 450 т мяса в год. Общие инвестиции в создание предприятий весной оценивались в 4,5 млрд руб. Руководство Сахалинской области ожидается, что запуск проекта позволит закрыть потребности региона в молочной продукции.

