По оперативным данным Минсельхоза, к 23 октября озимые агрокультуры в России засеяны на 16,3 млн га, что составляет 94% от прогнозируемых 17,4 млн га. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, их состояние пока не вызывает тревоги. «В целом можно говорить, что состояние озимых неплохое, если не считать некоторых отдельных проблем, в том числе с обеспеченностью влагой в Северо-Кавказском федеральном округе, Волгоградской области. Однако это может еще измениться, так как на юге вегетационный период для озимых еще не закончился», — рассказал Петриченко.

В Центральном федеральном округе озимыми засеяно 3,8 млн га, что составляет 99% от плана, в Приволжском — 4,3 млн га (90% к прогнозу). В Южном федеральном округе, по информации Минсельхоза, озимые к 23 октября заняли 99,7% площадей или почти 6 млн га, на Северном Кавказе — 1,8 млн га (79% от плана). При этом в ряде южных регионов сев еще продолжается, отметил Петриченко. «Оптимальные сроки для сева здесь еще сохраняются: погода позволяет сеять и в ноябре. Причем озимые, посеянные в ноябре в Ставропольском, Краснодарском краях, порой давали очень неплохие результаты. Исходя из прогноза погоды, днем там ожидается температура воздуха +10 — +14°С, ночью — +3 — +6°С, это вполне комфортная погоды для вегетации растений», — сказал Петриченко. Как следует из данных Минсельхоза, в Ставропольском крае сейчас засеяно 84% площадей (1,6 млн га из запланированных 1,9 млн га), в Чечне — 55% (58 тыс. га из 105 тыс. га), в Крыму — также 55% (244 тыс. га из 445 тыс. га).

По информации Гидрометцентра, на большей части страны посевные работы проведены в оптимальные сроки. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что их состояние озимых не вызывает опасений. «Пока с озимыми все в порядке. Идет нормальная вегетация», — констатировал Вильфанд. Согласно агрометеорологическому обзору Гидрометцентра, во второй декаде октября на Северо-Западе, в Центре и Поволжье тепло- и влагообеспеченность растений были хорошими, растения сейчас находятся в фазах всходов, листообразования и кущения в зависимости от сроков сева. Улучшилась ситуация и в южных регионах, где после длительного периода сухой погоды прошедшие дожди на большинстве полей пополнили запасы влаги в почве. «Однако в ряде районов влагообеспеченность посевов оставалась пониженной», — сообщает служба. Мало (менее 10 мм) осадков было во второй декаде октября и в регионах Западной Сибири, где минимальная температура понижалась до -6 — -4°С, а в дневные часы была близкой к 0 °C. «Вегетации озимых зерновых культур в этот период не наблюдалось», — отмечает ведомство. В конце октября, согласно прогнозу Гидрометцентра, климатические условия для вегетации и закалки озимых зерновых агрокультур будут «преимущественно удовлетворительными».

В конце сентября глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев заявлял, что погода в этом году не благоприятствует высокому урожаю-2018. Как говорил он на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор», осенью затянулся посев озимых в Поволжье и в Центральном федеральном округе. «За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год будеь не совсем приятная для следующего урожая», — пояснял он.

В целом, по данным Минсельхоза, сев озимых в этом году планируется провести на 17,4 млн га. Более трети из них придется на Южный федеральный округ — почти 6 млн га, еще 2,3 млн га — на Северный Кавказ, 4,8 млн га займут посевы в Поволжье и 3,9 млн га — в Центре страны. Как следует из презентации, представленной Чекмаревым на Russian Crop Production — 2017/18, 86,7% посевов озимых зерновых агрокультур придется на пшеницу, которая займет 15,1 млн га. Рожь будет посеяна на 1,5 млн га (8,7% от всей площади озимого сева), ячмень — на 600 тыс. га (3,3%), тритикале — на 300 тыс. га (1,3%).