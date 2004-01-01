РЖД хотят создать в Сибири центр по координации перевозок зерна

«Российские железные дороги» предложили создать в Сибирском федеральном округе единый центр, который будет заниматься координацией перевозки зерна подвижным составом. Как сообщил на заседании оперативного штаба в Новосибирске начальник оперативного управления Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Саутенков, это поможет обеспечить решение проблем в круглосуточном режиме, передает ТАСС.



По мнению Саутенкова, единый центр смог бы в ежедневном режиме решать вопросы как со стороны РЖД (выделение дополнительных локомотивов, планирование штата на станциях), так и по работе путей не общего пользования и грузоотправителей. По словам представителя РЖД, координационный центр позволит перейти к жесткому графику погрузок и формированию ускоренных зерновых поездов, что сократит время поставок на пять-семь суток, отметил представитель РЖД.



При этом в сообщении Западно-Сибирской железной дороги утверждается, что с ее стороны никаких задержек и сбоев в вывозе зерна нет. «Единственное, что может выступать барьером — погрузочные мощности самих предприятий, которые грузят зерно», — заявил первый замначальника ЗСЖД Александр Грицай. По оперативным данным Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, на октябрь сельхозпредприятия подали заявку на 541 вагон, однако погрузили лишь 383: 104 вагона не было погружено из-за отказа грузоотправителей, 54 вагона — из-за неиспользования поданного подвижного состава. Кроме того, простои составов на сельхозпредприятиях достигают 14 суток, хотя норматив на погрузку зерновоза — от 40 минут до нескольких часов, сравнил Саутенков. «В выходные дни как мы работаем: среднесуточная погрузка в ноябре составляет 95 вагонов в сутки, в рабочие дни — 128, в выходные дни — 50», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).



Создание единого центра по координации подачи вагонов и заказов на них было бы полезным, однако кардинально движение вагонов это не ускорит, полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, главным барьером является вовсе не работа сельхозпредприятий. «Вагон, пришедший на станцию грузоотправителя, считается поданным, однако тот факт, что нет маневрового тепловоза для установки вагона под погрузку на элеватор, РЖД уже не волнует. «Выбить» же эти маневровые тепловозы элеваторам сейчас крайне сложно. А после того, как вагон все же поставлен и загружен, нужно выписать документы на груз, однако инспекторы работают до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. В итоге получается, что этот вагон вынужден простаивать в ожидании, когда на него выпишут документы», — рассказал Злочевский «Агроинвестору».



Как ранее сообщал «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минтранса России, чтобы сократить время простоя вагонов ведомство предложило ввести штрафы для грузоотправителей и грузополучателей. «Ежесуточно на путях необщего пользования простаивают свыше 10 суток более 700 вагонов (в портах, на станциях погрузки и выгрузки)», — подсчитал Минтранс. По информации «Коммерсанта», размер штрафа может быть установлен на уровне, десятикратно превышающем зафиксированный Уставом железнодорожного транспорта (0,2 МРОТ за час простоя на каждый вагон). Таким образом, в параметрах 2017 года сутки простоя одного вагона обойдутся в 374,4 тыс. руб.



Кроме того, 30 октября РЖД отправили Российскому зерновому союзу письмо, в котором предложили зернотрейдерам арендовать их грузовые дворы для организации погрузки-выгрузки зерна. «Принимая во внимание рекордно высокие урожаи зерновых культур в 2017 году и в связи с этим повышенную потребность участников зернового рынка в местах хранения и перевалки продукции <…> предлагаем участникам рынка услуги по погрузке-выгрузке, аренде терминально-складской инфраструктуры, в том числе для установки элеваторов, услуги по контейнеризации зерновых культур и иные необходимые работы в данной сфере», — говорится в письме. Как пояснил Злочевский, использование грузовых дворов позволит более оперативно и оптимально заниматься сортировкой вагонов, сцеплять их и формировать партии. «Сейчас полезны любые меры, направленные на ускорение и оптимизацию перевозок, однако при таком медленном грузообороте вагонов все равно не будет хватать», — оценивает он. По словам Злочевского, сейчас средний грузооборот вагонов вырос до 21 суток. «Советский норматив был восемь суток, хотя он не исполнялся: на практике было 11 суток. В 2011 году грузооборот вырос до 14 суток. В прошлом году он составлял 18 суток, сейчас — 21 сутки. Отсюда и все проблемы», — уверен эксперт.



Как сообщает РЖД, в январе-октябре этого года погружено около 17,2 млн т зерна, что на 14% больше аналогичного периода 2016-го. В том числе в октябре погрузка зерна на сети РЖД увеличилась на 30% до 2,5 млн т, из которых 1,5 млн т составила продукция на экспорт (+96% к октябрю 2016-го). Лидерами по объемам погрузки зерна в октябре стали Ставропольский край (370 тыс. т), Краснодарский край (234 тыс. т), Саратовская (214 тыс. т) и Волгоградская (197 тыс. т) области. По данным ФТС России, к 8 ноября в текущем сезоне экспортировано 17,5 млн т зерновых агрокультур, что почти на 25% выше аналогичного периода прошлого сельхозгода.

