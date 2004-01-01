ОЗК вывезет 200 тысяч тонн зерна из Новосибирской области

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) начала аккредитацию элеваторов и сельхозпроизводителей в Новосибирской и Омской областях, с которых будут отгружены излишки пшеницы 4-го класса урожая 2017 года. Как говорится в сообщении ОЗК, вывозить зерно предполагается железнодорожными вагонами по экспортным контрактам.



«Список аккредитованных сельхозтоваропроизводителей и линейных элеваторов в регулярном режиме будет передаваться в оперативный штаб [Минсельхоза]", — говорится в сообщении. По данным компании, выкуп пшеницы 4-го класса в Сибири планируется производить по цене 6,2 тыс. руб./т с учетом мер господдержки. Приобретенное зерно будет отправлено на экспорт через порт Новороссийск. По данным Национального союза зернопроизводителей, в течение прошлой недели цены на пшеницу 4-го класса в Сибирском федеральном округе находились на уровне 4−5,9 тыс. руб./т. При этом средняя цена на пшеницу 4-го класса в России к 17 ноября, согласно подсчетам аналитической компании «Прозерно», составляла 7005 руб./т.



В начале ноября законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к главе Минсельхоза Александру Ткачеву о необходимости помочь аграриям реализовать рекордный урожай зерна. После этого регион посетил Джамбулат Хатуов, который сообщил, что из Сибири планируется ежемесячная отправка зерна в объеме не менее 50 тыс. т. «Это будет происходить в ближайшие месяцы. Возможность поставки сибирского зерна на экспорт подтверждена, есть исполнители. Проблем с этим быть не должно», — сообщал Хатуов.



По данным «Коммерсанта», «Объединенной зерновой компании» поручено до 1 декабря выступить оператором по закупке 200 тыс. т зерна в Новосибирской области, а «Зерно-трейду» — в Омской области, в объеме, согласованном с регионом. Одновременно «Русагротрансу» предписано обеспечить поставку вагонов и зерновозов для вывоза дополнительно 90−100 тыс. т зерна в месяц. Представители «Русагротранса» сообщили, что осведомлены об итогах совещания, «Зерно-трейд» отказался от комментариев, Ранее в ходе совещания в Новосибирске руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечал, что в ноябре запланировано 1208 вагоноотправок или около 70 тыс. т, из них 527 уже осуществлены. По структуре перевозок в первую очередь вагоны сегодня идут в Санкт-Петербург для обеспечения питерских и московских хлебопекарных предприятий, говорится в сообщении компании.



Как сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, к решению задач по вывозу зерна привлечены три федеральных зернотрейдера, и 15 хозяйств региона ведут с ними переговоры по условиям заключения контрактов. В результате заявка со стороны грузоотправителей на ноябрь увеличена с 626 вагонов до 892, а ситуация с исполнением заявок улучшилась. Как сообщает пресс-служба областного правительства, отгрузки зерна за месяц выросли почти втрое. В период с 13 по 19 ноября в регионе в среднем отгружалось до 25 вагона зерна ежедневно, что составляет более 1,7 тыс. т зерна. За аналогичный период октября отправлялось около 10 вагонов (650 т зерна). План новосибирского Минсельхоза по отгрузке зерна на ноябрь составляет 45 тыс. т.



Ранее Новосибирская и Омская области вошли в число 13 регионов, из которых планируется субсидировать перевозку зерна на экспорт. Как пояснял федеральный Минсельхоз, в Новосибирской области увеличение производства зерна в этом году стало одним из самых высоких в стране, а в Омской области зафиксирован прирост запасов зерна на 30,4%. По признанию министра сельского хозяйства Омской области Максима Чекусова, в результате в этом году производители зерна в регионе остались без прибыли — в отличие, от тех, кто выращивал, например, масличные агрокультуры. В связи с этим министр посоветовал аграриям региона уходить от возделывания пшеницы. «На следующий год можно в два-три раза сеять больше других культур и ущерба никакого для экономики региона и аграриев не будет», — выразил уверенность Чекусов, указав, что «надо делать ставку на бобовые, масличные культуры» (цитаты по изданию «Новый Омск»).



По данным Минсельхоза, к 20 ноября в России собрано 138,3 млн т зерна в бункерном весе, что на 12% или 14,5 млн т больше, чем годом ранее. К 1 ноября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях страны было 56,4 тыс. т зерна, что на 16% выше показателя на 1 ноября 2016-го.

