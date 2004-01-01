Сенатор Белан Хамчиев построил ОРЦ в Ингушетии

В Ингушетии открыта первая очередь оптово-распередительного центра (ОРЦ) единовременной емкостью хранения плодоовощной продукции в 37 тыс. т. Проект реализует компания «Сад-Гигант Ингушетия», инвестором выступил член Совета Федерации от Ингушетии Белан Хамчиев, сообщает пресс-служба главы респулики. В соответствии с сообщением, в ходе церемонии открытия глава Минсельхоза Александр Ткачев поблагодарил «сенатора от Ингушетии и инвестора Белана Хамчиева за то, что он выбрал для вложения такой чистый, полезный для общества проект и успешно его реализует».



Вторая очередь проекта, как ожидается, будет завершена в 2019 году, в результате мощность ОРЦ увеличится до 50 тыс. т единовременного хранения. Как рассказал на церемонии открытия глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, благодаря открытию ОРЦ местное фруктохранилище претендует на звание самого крупного в стране. «После выхода предприятия на проектную мощность центр сможет принимать на обработку не только собственный урожай, но и фрукты из соседних регионов», — приводит ТАСС слова Евкурова.



ОАО «Сад-Гигант» было основано в Краснодарском крае в 1929 году, с 2013 года компания осуществляет инвестпроект в Ингушетии. По данным kartoteka.ru, 99,99% «Сада-Гиганта Ингушетия» принадлежит ЗАО «Стройсиндикат», который возглавляет Бекхан Хамчиев — брат сенатора Белана Хамчиева. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Бекхан Хамчиев является совладельцем и кубанского «Сада-Гиганта», одного из крупнейших производителей яблок в стране. Согласно собственным данным, компания имеет в Краснодарском крае насаждения интенсивного типа на площади более 1 тыс. га, фрукты поставляются в 44 региона страны. Выручка ОАО «Сад-Гигант» в 2016 году, по данным kartoteka.ru, составила 3,04 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб.



Проект в Ингушетии предусматривает строительство фруктового сада на площади 1 тыс. га. В соответствии с проектом урожайность яблок «Сада-Гиганта Ингушетия» должна составить до 55 т/га, сообщает пресс-служба главы Ингушетии. Как ранее говорил РБК президент «Сада-Гиганта» Александр Кладь, инвестиции в закладку 1 га сада интенсивного типа с инфраструктурой составляют примерно 4,5 млн руб. Таким образом, стоимость 1 тыс. га можно оценить в 4,5 млрд руб. В настоящее время предприятие уже имеет более 600 га суперинтенсивных садов. Также запущена первая линия по товарной обработке и упаковке фруктов производительностью 20 т/час и создан собственный питомник. По словам Белана Хамчиева, в дальнейшем планируется установка линии по производству тары и розлива натуральных соков, а также глубокой переработке фруктов.



В конце прошлого года пресс-служба главы Ингушетии называло это хозяйство крупнейшим производителем плодов на Северном Кавказе. В 2017 году «Сад-Гигант Ингушетия» собрал 10 тыс. т яблок, планируется, что к 2022 году валовой сбор увеличится до 50−60 тыс. т яблок в год, а доля выращенных в Ингушетии яблок на внутреннем рынке к 2020 году достигнет 10−15%. По словам Евкурова, часть урожая может пойти на экспорт. «Мы уже сегодня готовы экспортировать, есть хорошие договоренности с ОАЭ и Саудовской Аравией», — объявил глава республики.



Как отметил на церемонии открытия глава Минсельхоза Александр Ткачев, ОРЦ должны быть возведены в достаточном объеме во всех стратегических регионах России. «Сейчас существует в Ленинградской области ОРЦ, реализуется этот проект в Новосибирской области. Во всех узловых территориях такие проекты будут реализованы», — пообещал Ткачев. Одновременно в стране нужны и овощехранилища, дефицит которых, по оценке Ткачева, составляет 3 млн т. «Сейчас их порядка 3 тысяч с объемом примерно в 7 млн т. Мы практически насытили рынок картофелем, фруктами, уже даже наблюдается перенасыщение рынка, поэтому неадекватная цена. Нам нужны склады для хранения продукции, чтобы потом искать рынки сбыта, с учетом нашей огромной страны нам нужны ОРЦ вокруг крупных мегаполисов, на юге России», — указал Ткачев.



21 апреля 2014 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию сети ОРЦ. В декабре 2014-го в госпрограмму развития сельского хозяйства была добавлена подпрограмма, предполагающая компенсацию 20% капитальных затрат и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на создание центров. Изначально предполагалось к концу 2020 года построить сеть общей мощностью единовременного хранения свыше 4,7 млн т, однако затем показатель был уменьшен до 3 млн т. В обновленной агрогоспрограмме мощности к 2020 году сокращены до 1,7 млн т единовременного хранения: в ближайшие четыре года ежегодно должно вводиться по 66,4 тыс. т мощностей ОРЦ. При этом в 2015—2016 годах субсидию по возмещению 20% капзатрат получил лишь ОРЦ «Прохладное» в Кабардино-Балкарии мощностью 75 тыс. т, следует из Нацдоклада за 2016 год. ОРЦ был введен в эксплуатацию в начале 2016 года.

