Правительство Бразилии в среду обнародовало указ с изложением процедур, которых должны придерживаться импортеры для покупки и разгрузки в стране российской пшеницы. Как сообщает Reuters, указ опубликован в официальном бюллетене и вступает в силу немедленно. В нем, в частности, сообщается, какие документы и информацию должны предоставить импортеры для ввоза российской пшеницы в Бразилию.



Ранее поставки российской пшеницы не были разрешены. В ответ Бразилия рассчитывает, что указ будет содействовать снятию российского запрета на импорт некоторых видов бразильской мясной продукции. «Двусторонняя торговля должна быть двусторонней. Если мы хотим продавать больше в Россию, мы должны открыть наш рынок для нее. Если есть качество и цена, почему бы нам не покупать российскую пшеницу?» — сказал Reuters замминистра сельского хозяйства Бразилии Эумар Новаки.



Урожай пшеницы в Бразилии в сезоне-2017/18 может стать самым низким за последние десять лет, сообщала Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем декабрьском прогнозе. Как ожидается, валовой сбор составит 4,25 млн т, что на 37% меньше предыдущего сельхозгода. «Неблагоприятная погода сократила урожайность до уровня ниже среднего, а посевная площадь стала одной из самых низких за последние 10 лет», — констатировали аналитики. Так, уборочная площадь пшеницы в Бразилии в 2017 году снизилась на 10% до 1,9 млн т, урожайность оценивается на уровне 22,4 ц/га, что на 30% меньше прошлогоднего показателя. В результате в своем декабрьском отчете Минсельхоз США на 0,5 млн т до 8 млн т повысил прогноз импорта пшеницы в Бразилию, что на 3% выше уровня сезона-2016/17. Как следует из документа, по итогам сезона Бразилия может оказаться четвертой в мире по объему импорта пшеницы.



Для российской пшеницы Бразилия является перспективным рынком, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Это очень интересный рынок, один из крупнейших. Переговоры шли давно, сначала были жесткие ограничения, сейчас они постепенно смягчаются», — сообщил он. Он предположил, что российская пшеница в этом сезоне будет вполне конкурентоспособна. «Большую часть Бразилия закупает в Аргентине, однако Аргентина — не очень стабильный производитель. И в те годы, когда страна проваливается с производством и экспортом, то появляется уже наш кусок рынка», — добавил Корбут.



В то же время импорт российской пшеницы в Бразилию никак не повлияет на ввоз бразильской говядины и свинины в Россию, уверен председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Запрет на ввоз из Бразилии говядины и свинины был введен Россельхознадзором с 1 декабря из-за обнаружения рактопамина. «Не может быть никаких разменов в плане безопасности продукции. Бразильское мясо поступало с нарушением российских стандартов, поэтому сначала бразильские производители должны создать и доказать эффективность системы раздельного убоя животных, которые получали рактопамин и которые его не получали», — сказал Юшин «Агроинвестору». При этом он заметил, что рынок достаточно спокойно отреагировал на введенные Россельхознадзором ограничения. «Если ограничение на бразильскую говядину вызвало спекулятивный рост цен, который сейчас уже сменился снижением, то по свинине рынок практически никак не отреагировал. К тому же бразильское мясо еще продолжает поступать: последние отгрузки были 30 ноября, однако пока они дойдут до портов, будут растаможены, доставлены на склады — это может занять месяц-полтора», — оценил Юшин.



По данным Минсельхоза на 13 декабря, в России в этом году намолочено 140,2 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 88,1 млн т пшеницы. Таким образом, как сообщил накануне глава российского аграрного ведомства Александр Ткачев, в зачетном весе сбор зерна превысит 130,5 млн т. На 13 декабря с начала сезона-2017/18 Россия экспортировала 24,5 млн т зерновых — на 34% выше, чем годом ранее. В том числе экспорт пшеницы с начала июля по 13 декабря вырос на 33% до 19,1 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, по итогам сезона экспорт зерна может составить 45 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» не исключает, что с учетом текущих темпов вывоз может достичь и 50 млн т.

