 Союзроссахар снизил прогноз производства сахара из-за дождей — Агроинвестор
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Регионы
Союзроссахар снизил прогноз производства сахара из-за дождей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Погода не позволяет вывезти сахарную свеклу из полевых кагатов
В полевых кагатах сейчас хранится около 7 млн т сахарной свеклы урожая 2017 года
Фото: Pixabay

Из-за теплой и дождливой погоды в ряде регионов приостановлен вывоз сахарной свеклы из полевых кагатов, что ведет к неритмичной работе заводов. Как сообщает Союзроссахар, на сегодняшний день свеклу перерабатывают 54 завода (в прошлом году — 60 заводов), еще 19 завершили сезон производства, а два завода временно остановлены из-за сокращения доставки свеклы.

По оценке союза, валовое производство сахарной свеклы в этом году составило 51,3 млн т, из которых 43,2 млн т поступило на свеклоприемные пункты сахарных заводов. Таким образом, в полевых кагатах хранится около 7 млн т. «В ряде регионов текущий выход сахара снизился на 0,1−0,55% и составил в целом по России 14,27%, что на 1,1% выше уровня прошлого года», — отмечают аналитики. С учетом этих параметров переработки сахарной свеклы и прогнозных потерь при ее хранении Союзроссахар понизил прогноз производства сахара из свеклы урожая 2017 года с 6,6 млн т до 6,5 млн т (в сезоне-2016/17 — 6,2 млн т).

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает производство свекловичного сахара в этом сезоне на уровне не менее 6,5 млн т. Из этого объема 6 млн т может быть выработано из сахарной свеклы, уже заготовленной заводами, остальные минимум 0,5 млн т сахара находится в полевых кагатах, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. При этом ранее в этом сезоне некоторые сахарные заводы уже приостанавливали свою работу из-за перебоев с подвозом сырья из-за дождей, замечает он. «В конце октября — начале ноября на юге страны останавливались Курганинский, Лабинский, Эркен-Шахарский заводы, а в центре несколько суток стоял Колпнянский завод», — сказал Иванов. Однако в ближайшие дни оттепель на европейской территории России может закончиться и подвоз ранее убранной свеклы на переработку возобновится, добавил он.

По данным аналитической службы Союзроссахара, к 20 декабря в России произведено 5,75 млн т сахара из урожая-2017, что на 500 тыс. т больше аналогичного прошлогоднего показателя. По подсчетам ИКАР, объем выработки в 5 млн т был достигнут 4 декабря, 6 млн т ожидается к 31 декабря, в то время как в прошлом году эта отметка была преодолена лишь к 29 января. К 18 декабря суточная выработка сахара составляла 32,2 тыс. т, что в два раза превышает суточное потребление.

Валовой сбор сахарной свеклы в России к 18 декабря составлял 51,2 млн т, что практически соответствует аналогичному уроню 2016-го, следует из оперативных данных Минсельхоза. По предварительным расчетам Росстата, в зачетном весе урожай в этом году может составить 48 млн т, что на 6,6% меньше, чем итоговый показатель 2016-го. В прошлом сезоне предварительно был объявлен аналогичный объем валового сбора (48,3 млн т), однако позднее он был увеличен до рекордных 51,4 млн т. По данным ИКАР, посевы сахарной свеклы в этом году выросли на 7,9%. Урожайность в среднем на 7,1% ниже, однако дигестия и выход сахара заметно выше показателей предыдущего сезона. При повышении дигестии свеклы на 6% предприятия также демонстрируют увеличение эффективности переработки по сравнению с показателями годичной давности, в том числе расход условного топлива снизился на 4,8%, извести — на 1,3%, а мощности переработки выросли на 6,9%. В то же время общие потери сахара увеличились с 2,76% до 2,79% за счет роста потерь в производстве и увеличению выхода мелассы.

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