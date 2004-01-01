В Абхазии клоп уничтожил половину урожая мандаринов

В Абхазии более 50% урожая мандаринов в этом году уничтожено мраморным клопом, сообщил президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем ежегодном послании парламенту республики. Он назвал уходящий год «не самым удачным для сельского хозяйства». «Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. В 2016 году ими было уничтожено до 60% урожая ореха фундука, а в этом году — свыше 70%. Почти на 50% упала урожайность цитрусовых», — объявил Хаджимба (цитата по стенограмме выступления).



По его словам, в этом году из бюджета республики выделено 8 млн руб. на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями, а в 2018-м будет направлено еще 10 млн руб. В то же время ситуация с распространением вредителя запущенная, в том числе из-за непринятия своевременных мер, включая профилактические, констатировал он.







В результате сокращения урожая импорт мандаринов в Россию снизился вдвое, оценил глава республики. Отгрузки абхазских мандаринов в нашу страну начались в середине октября. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, к 20 декабря за пределы республики вывезено 3,9 тыс. т мандаринов против 9,4 тыс. т за аналогичный период 2016-го. Ввоз фундука сократился в пять раз: с 1,3 тыс. т в 2016-м до 237 т в 2017-м. В результате выявления мраморного клопа Свердловская область временно ограничила поставки мандаринов из Абхазии, сообщает «Уралбизнесконсалтинг» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, в свою очередь, сообщило об усилении контроля за ввозимой подкарантинной продукцией.







Тем не менее, сокращение поставок мандаринов из Абхазии никак не скажется на российском рынке, полагает главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «Если судить по прошлому году, доля абхазских мандаринов на российском рынке не превышает 6% от общего объема мандаринов, завезенных в Россию», — пояснил он «Агроинвестору». С ним согласен и президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Абхазия не является ключевым поставщиком этого фрукта для России, и выпадающую долю смогут заместить другие страны», — уверен Муханин. По данным ФТС, в 2016 году в Россию было ввезено 746 тыс. т мандаринов, клементинов и аналогичных гибридов цитрусовых. Почти треть поставок пришлось на Марокко (31%), еще 27% — на Турцию, 13% — на Китай.



Между тем, по данным региональных управлений Россельхознадзора, распространение мраморного клопа в этом году фиксировалось не только в Абхазии, но и Грузии и Краснодарском крае (Хостинский и Адлерский районы). Однако на Кубани серьезного ущерба насекомое не нанесло. «В России производство плодов, как ожидается, снизится примерно на 10%, но это связано с погодными факторами», — заметил Лашин. Муханин, в свою очередь, добавил, что с вредителем можно бороться средствами защиты растений, которые в Абхазии используются недостаточно.



Коричнево-мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, фасоль, сою, кукурузу, декоративные растения. Насекомое включено в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии 30 ноября 2016 года.

