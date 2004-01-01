 Число свиней на Кубани за десять лет сократилось на 70% — Агроинвестор
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Число свиней на Кубани за десять лет сократилось на 70%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Стадо КРС уменьшилось на четверть
Лишь 0,02% поголовья свиней в Краснодарском крае приходится на ЛПХ
Фото: Pixabay

С 2006 по 2016 год поголовье свиней в Краснодарском крае сократилось на 70,8%, с 1,6 млн до 456 тыс. животных. Как констатировала глава Краснодарстата Татьяна Курнякова, основной причиной резкого сокращения стала африканская чума свиней (АЧС), из-за которой были введены ограничения на их содержание, передает РБК. В результате, если в 2006 году на сельхозорганизации приходилось 66,8% поголовья свиней в крае, то в 2016-м — 98,4%, в то время как доля ЛПХ снизилась с 30,7% до 0,02%. Как следует из данных переписи, поголовье в личных хозяйствах снизилось в 200 раз, с 482 тыс. до 2,4 тыс. свиней.

После эпидемии АЧС с 2012 года в Краснодарском крае действуют правовые акты, в соответствии с которыми разведение свиней допускается только на свинофермах со средним или высоким уровнем биологической защиты. Несмотря на ограничения, в конце 2016 года на Кубани было зарегистрировано более 10 вспышек вируса АЧС, в том числе карантин был введен на свинофермах «Дан-Куб» и «Кубанский бекон», входящих в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. В связи с этим в начале декабря 2016-го Россельхознадзор рекомендовал региональным властям ввести в крае карантин с ограничением вывоза как продукции животноводства, так и растениеводства. Однако они не стали усиливать запрет на вывоз растениеводческой продукции. По данным управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее, в 2017 году было зафиксировано две вспышки АЧС и выявлено четыре инфицированных объекта, в результате чего уничтожено 5,1 тыс. свиней. Как ранее сообщал глава Минсельхоза Александр Ткачев, в 60% случаев причина вспышек АЧС в России — халатный подход ЛПХ, именно оттуда вирус распространяется на промышленные площадки, нанося огромный ущерб и препятствуя экспорту российской свиноводческой продукции.

Поголовье КРС на Кубани сократилось на 25%, с 711 тыс. до 532 тыс. животных. Как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, в том числе 479 тыс. приходилось на молочный крупный рогатый скот, из которого 47% составляли взрослые животные. В структуре поголовья за десять лет доля сельхозорганизаций снизилась с 72% до 66% при одновременном расширении крестьянских (фермерских) хозяйств с 2% до 8,4%. Доля ЛПХ с 2006 года осталась практически без изменений — на уровне чуть менее 26%.

В то же время численность овец в Краснодарском крае за десять лет увеличилась на 81% до 175 тыс. животных. По словам Курняковой, сейчас это направление стало популярным среди КФХ и личных подсобных хозяйств. Как следует из данных Краснодарстата, на них приходится 92,2% всего поголовья овец и коз, при этом доля КФХ с 2006 года выросла с 7,9% до 21,7%, основная же часть поголовья по-прежнему приходится на ЛПХ (в 2006-м — 77,1%, в 2016-м — 70,5%).

Борьба с АЧС должна постоянно вестись всеми необходимыми способами, уверен исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «С чумой свиней нужно бороться на всех фронтах, даже если это неудобно и непопулярно, так как она, во-первых, ставит под угрозу развитие всей отрасли, а во-вторых, не дает возможность экспортировать продукцию», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом альтернативой для малых форм хозяйствования, как показал опыт Кубани, может стать овцеводство и козоводство. «Мелкий рогатый скот является очень перспективным направлением. Например, баранина в России сейчас представлена фактически только ЛПХ, системных промышленных производителей как таковых нет. Из крупных агрохолдингов только «Мираторг» заявил о намерении инвестировать в проект по производству ягнятины. Однако потребность в этом мясе пока далеко не удовлетворена», — отметил Корнеев. Что касается сокращения поголовья КРС, то это — общероссийский тренд. «Это связано в том числе с ростом надоев, однако и дефицит молока в стране еще надолго останется — как из-за длительной окупаемости проектов, так и сокращения реальных доходов населения, при которых йогурты и творожки уже фактически вошли в разряд десертов», — добавил эксперт.

В ноябре в ходе выставки «Югагро» глава Минсельхоза Кубани Федор Дерека отмечал, что регион является дефицитным по производству молока и мяса КРС. Так, потребление молока в Краснодарском крае составляет 1,7 млн т, при том что выпуск не превышает 1,4 млн т. Аналогичная ситуация и по говядине: по словам министра, ежегодно в регион импортируется 1 тыс. т мяса КРС из Белоруссии и Аргентины. При этом региональные власти неоднократно объявляли животноводство приоритетным направлением. Как констатировал в начале декабря вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, в последнее время большая часть выдаваемых субсидий приходится на молочное скотоводство. В 2018 году количество программ господдержки животноводства будет увеличено. В частности, будет субсидироваться приобретение ремонтных телок и компенсироваться часть затрат на закупку кормоуборочной техники для молочно-товарных ферм.

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