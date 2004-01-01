Английский инвестор вложит 2 млрд рублей в ягодные теплицы

В 2018 году в Ставропольском крае будет реализован первый для региона проект по выращиванию ягод в защищенном грунте, сообщил первый запред правительства края Николай Великдань. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, тепличный комбинат предполагается возвести в Кисловодске.



Площадь теплиц составит 10 га, на которых будет выращиваться клубника, малина и черника, в том числе в зимнее время. Как передает ТАСС, реализация проекта займет около года. По предварительным оценкам, ввод тепличного комбината в работу может произойти уже в 2018 году. «Это первый проект для региона, инвестор из Англии, … вложения составят около 2 млрд руб.», — сказал первый зампред правительства.



Ранее планы по организации тепличного производства ягоды заявляли и ряд других регионов. Так, японская Hokkaido Corporation в сентябре говорила о намерении выращивать в Смоленской области клубники в тепличных комбинатах. Клубнику намерена ввести в свой ассортимент и русско-японская компания «Джей Джи Си Эвергрин», реализующая тепличный проект в ТОР «Хабаровск». Возможность выращивать голубику и ежевику в теплицах изучает холдинг «Эко-Культура», реализующая тепличные проекты в ряде регионов, в том числе на Ставрополье.



Однако на текущий момент в России промышленного производства ягод в круглогодичном режиме практически нет, констатирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «Фактически все свежие ягоды, которые к нам поступают вне сезона, являются импортными. Внутри страны есть лишь небольшие производства ягод в теплицах, которые на баланс рынка никак не влияют», — сказала она «Агроинвестору». По ее словам, этот сегмент в стране находится только на первом этапе развития — как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления. «С одной стороны, ягоды — это нишевой продукт, спрос на который, особенно в зимне-весенний период, у нас невысок. С другой стороны, выращивание ягод в теплицах — это совершенно другая технология по сравнению с овощами. И в этом также есть проблема, так как специалистов-агрономов по ягодным культурам в тепличных условиях крайне мало, и опыта здесь в России пока немного», — заметила Решетникова.



Помимо сложностей с полноценным агрономическим сопровождением еще одной проблемой является обеспеченность сортами ягод, предназначенных специально для закрытого грунта, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор компании «Биокомплекс» Сергей Перегудов. Тем не менее, замечал он, в целом производство ягоды в закрытом грунте менее энергозатратно, чем производство томата и огурца. По его словам, при соблюдении четкого графика производства объем круглогодичного производства малины, ежевики и черники может составлять не менее 2 кг ягод с растения в год.



По данным Минсельхоза Ставрополья, на регион приходится около 10% всего объема тепличных агрокультур, производимых в стране. В январе-ноябре 2017 года тепличные комплексы края выпустили 62 тыс. т продукции, что вдвое больше уровня 2015 года. К 2020 году площадь теплиц в крае планируется увеличить на 120 га или на 67%, сообщал губернатор Владимир Владимиров в начале декабря. За последние три года в строительство тепличных комплексов на Ставрополье инвесторы вложили более 24 млрд руб., площади теплиц достигли 179 га. В 2017 году на поддержку тепличного комплекса в регионе направлено 2,9 млрд руб.

