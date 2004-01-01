С начала года картофель стал лидером роста цен

За первую половину января картофель стал лидером роста цен среди продуктов питания, которые еженедельно мониторит Росстат, подорожав на 4,4% к концу декабря. По итогам 2017 года он вырос в цене со средних по стране 20,8 руб./кг в январе до 22,25 руб./кг в декабре, следует из данных статведомства. При этом в течение прошлого года его стоимость в рознице поднималась до 44,84 руб./кг в июне — то есть более чем в два раза выше показателя января. Для сравнения, в 2016-м пик удорожания также пришелся на первый месяц лета, тогда картофель стоил 29,24 руб./кг — примерно на 41% больше, чем в начале года. В итоге средняя розничная цена в 2017-м, по расчетам «Агроинвестора» на основе данных Росстата, сложилась на уровне 26,9 руб./кг, тогда как в 2016-м она была почти на 23% ниже — 21,9 руб./кг. В целом плодоовощная продукция в 2017-м стоила на 1,1% меньше, чем в 2016 году. С начала 2018-го индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 100,2%, сообщил Росстат.



Как ранее писал «Агроинвестор», в первой половине этого года картофель может еще подорожать, что связано с ростом цен производителей. Так, в ноябре 2017-го они были на уровне 10,4 руб./кг против 9 руб./кг годом ранее, следует из базы данных статведомства. По итогам 11 месяцев 2017-го средние цены сельхозпроизводителей достигли 12,6 руб./кг против 10,4 руб./кг за аналогичный период 2016-го. «К Новому году средняя цена реализации картофеля в Брянской области на базисе EXW составила 11 руб./кг с НДС, в то время как годом ранее — 7,75 руб./кг, в конце декабря 2015 — 7 руб./кг», — сообщал ранее в своем обзоре Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).



Повышение стоимости связано как со снижением урожая, так и с ухудшением его качества: затяжная весна и продолжительные осадки в начале лета привели к отставанию сроков полевых работ и увеличению уровня заболеваний. В 2017 году валовой сбор картофеля во всех хозяйствах, по предварительным данным Росстата, составил 29,6 млн т против 31,1 млн т в 2016-м, в том числе сельхозорганизации собрали 4,2 млн т, сохранив показатель на уровне позапрошлого года. Урожай в КФХ уменьшился с 2,6 млн т до 2,5 млн т, в ЛПХ — с 24,2 млн т до 22,8 млн т. При этом результат последних может быть заметно ниже — на уровне 15,5 млн т, оценивает ИКАР. Это связано с тем, что статведомство не учло данные Всероссийской сельхозпереписи, которая показала, что в 2016 году хозяйства населения занимали картофелем на 36% меньшие площади, чем сообщал Росстат. По его данным, под урожай 2017 года ЛПХ посадили картофель на 1,6 млн га против 1,71 млн га в 2016-м. Однако, согласно данным переписи, тогда им было занято лишь 1,08 млн га. В итоге реальный урожай картофеля в 2016 году мог составить около 23 млн т, а в 2017-м — 22 млн т, подсчитали аналитики ИКАР.



Лидером по производству картофеля в сельхозорганизациях по итогам прошлого года стала Брянская область, где получили 574,7 тыс. т, увеличив показатель 2016-го на 13,4%, следует из данных Росстата. На регион пришлось более четверти всего сбора в СХО Центрального федерального округа (около 2 млн т). Валовое производство в области достигло почти 1,5 млн т (+8% к 2016-му), это также самый большой показатель в стране. Средние потребительские цены на картофель в регионе выросли меньше, чем в целом по России: с 14,41 руб./кг в январе 2017-го до 14,76 руб./кг в конце прошлого года. Правда, в декабре 2016-го Росстат фиксировал их на уровне 13,6 руб./кг. Кроме того, средняя по прошлому году цена составила 19,9 руб./кг против 14,3 руб./кг в 2016-м.



Второе место по сбору картофеля в сельхозорганизациях заняла Тульская область с 368,5 тыс. т, что на 6,5% больше, чем в 2016-м. Все хозяйства, как и годом ранее, накопали 909 тыс. т. По валовому производству агрокультуры регион уступает не только Брянской области, но и Татарстану (1,47 млн т), Воронежской области (1,45 млн т), Красноярскому краю (1,1 млн т) и Башкортостану (978,4 тыс. т). Потребительские цены в Тульской области снизились с 18,87 руб./кг в январе 2017-го до 18,44 руб./кг в декабре, однако средняя розничная цена за прошлый год (22,3 руб./кг) оказалась на 4,2 руб./кг выше, чем за 2016-й.



Тройку лидеров по производству картофеля в сельхозорганизациях замыкает Московская область с показателем 298,8 тыс. т — на 7,9% меньше результата 2016 года. Валовой сбор во всех хозяйствах региона снизился на 7,5% до 778,1 тыс. т. Потребительские цены на картофель в регионе в прошлом году выросли с 18,16 руб./кг в январе до 18,85 руб./кг в декабре. Средняя стоимость в 2017-м сложилась на уровне 25 руб./кг, в 2016-м она составила 19,3 руб./кг.

