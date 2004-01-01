Ленинградская область обеспечила себя яйцом на 640%

В Ленинградской области в 2017 году произведено 3,2 млрд штук куриных яиц, что позволило региону сохранить первое место в России по выпуску этой продукции. Об этом сообщил комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона. Поголовье птицы в области на конец года составило 30,6 млн (второе место в стране), производство мяса птицы — 308 тыс. т (третье место).



«Обеспеченность яйцом потребностей жителей региона — 640%, что составляет 72% объема произведенного яйца в Северо-Западном федеральном округе и 7% — в России», — констатировала пресс-служба комитета. Самообеспеченность мясом птицы по итогам прошлого года составила 440% — на регион пришлось 59% объема производства в Северо-Западном федеральном округе.



По данным Росстата, за год производство яйца в регионе увеличилось на 7,4%. В 2017-м рост производства продукции показали все ведущие предприятия, отметил комитет по АПК Ленинградской области. Так, птицефабрика «Синявинская» (крупнейший производитель яиц в России с долей рынка около 3%) увеличила объем производства на 14%, «Роскар» — на 11%. В то же время гендиректор «Синявинской» Артур Холдоенко ранее говорил «Агроинвестору», что выпуск по итогам 2017 года оказался на уровне 2016-го — 1,3 млрд яиц. В 2018 году увеличивать объемы производства предприятие также не планирует. «Предпосылок для этого на рынке нет, экономика в нулях: по сравнению с 2016-м в 2017-м цена на яйцо упала на 17−18%, а по некоторым позициям даже на 20%, — отмечал Холдоенко. — Однако и уменьшать производство, несмотря на неблагоприятные условия, мы не будем».



Птицефабрика «Роскар» — второй крупнейший производитель в регионе и стране — в 2017 году произвела 1,1 млрд яиц и 23,1 тыс. т куриного мяса в живом весе. В конце сентября 2017-го губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустил после реконструкции цех глубокой переработки яиц «Роскара», на которую было потрачено 800 млн руб. А в ноябре гендиректор предприятия Валерий Горячев говорил о намерении в 2018 году начать строительства нового комбикормового завода стоимостью 1,5 млрд руб. Новое предприятие, возведение которого завершится к 2020 году, позволит производить 300 тыс. т комбикорма в год и полностью закрыть потребность птицефабрики.



На третьем месте в регионе по производству яиц после «Синявинской» и «Роскара» — агрокомплекс «Оредеж», выпустивший по итогам 2017 года 363 млн яиц. Лидером среди бройлерных птицефабрик Ленинградской области является «Северная», которая в прошлом году произвела 252 тыс. т мяса птицы в живом весе — примерно 5% от общероссийского объема. По данным Росптицесоюза, с таким показателем по итогам 2017 года предприятие заняло седьмое место в топ-20 крупнейших производителей мяса бройлера страны.



По информации комитета АПК Ленинградской области, в прошлом году предприятия отрасли получили 698 млн руб. господдержки, из них 72 млн руб. составила поддержка малых птицеводческих ферм. В 2018-м аграриям уже перечислено 367 млн руб. несвязанной поддержки, в ближайшее время эта сумма будет доведена до 600 млн руб., всего к началу весенних полевых работ аграрии должны получить почти 2 млрд руб., пообещал глава комитета Олег Малащенко.



Всего в России в прошлом году было произведено 44,8 млрд яиц, что на 2,8% больше 2016-го, следует из данных Росстата. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 3,8% (до 35,8 млрд шт.), в фермерских хозяйствах — плюс 6,1% до 471 млн шт. Компании и КФХ наращивали производство, несмотря на высокое насыщение рынка и падение рентабельности. По данным Росптицесоюза, средние сложившиеся цены производителей за январь-декабрь оказались на 14% ниже аналогичного периода 2016-го: 35,8 руб. против 41,7 руб. за десяток. В результате падения цен недополученная прибыль сельхозпроизводителей от реализации яиц в прошлом году оценена более чем в 19 млрд руб.



Несмотря на ситуацию на рынке, компании планируют продолжать наращивать производство и в 2018 году. По прогнозу Росптицесоюза, основанному на планах птицефабрик, производство яйца в этом году увеличится еще на 500 млн до 45 млрд штук. Как говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько, темпы роста отрасли ускоряются с 2014 года вследствие успешной реализации инвестпрограмм на многих крупных предприятиях, а также развития внутреннего рынка инкубационного яйца. Тем не менее, ИКАР ожидает, что из-за максимальной насыщенности рынка с 2018 года темпы прироста в секторе будут затухать и могут упасть в два раза — до 1,5−2%. В условиях профицита продукции факторами поддержки отрасли, по мнению Хотько, могут стать расширение ассортимента и развитие экспорта. «Синявинская» уже экспортирует 15−18% своей продукции, что, по словам Холдоенко, позволяет предприятию называться самым крупным экспортером товарного яйца в России. «Синявинская» поставляет свою продукцию в страны Персидского залива, но постоянно работает над расширением списка стран-покупателей. Экспортная цена на яйцо выше российской на 10%, отмечает топ-менеджер. Что касается переработки, то ею пока занимаются лишь несколько отечественных предприятий, в том числе «Роскар».

