 Сезон переработки сахарной свеклы практически завершен — Агроинвестор
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Сезон переработки сахарной свеклы практически завершен
Инна Ганенко
Агроинвестор
март 2018
Последний завод будет работать до конца марта
Из сахарной свеклы урожая-2017 выработано не менее 6,45 млн тонн сахара
Фото: А. Галеев

В России завершается сезон переработки сахарной свеклы. На данный момент работает только одно предприятие — Кирсановский сахарный завод (Тамбовская область, входит в ГК «АСБ»). С начала сельхозгода он освоил свыше 713 тыс. т сырья, получив около 97 тыс. т сахара. Другой сахарный завод группы — Грибановский (Воронежская область) — завершил переработку 12 марта. Из 527,8 тыс. т свеклы предприятие произвело 76,2 тыс. т сахара.

По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, долгой работе сахарных заводов группы способствует то, что уже несколько лет компания активно практикует полевое кагатирование. «А с конца октября «АСБ» работает с колес: без перевалки на призаводской кагат — сразу из полей в переработку, — рассказал он «Агроинвестору». — Кроме того, группа в последние годы немного увеличила мощности переработки».

Кирасановский сахарный завод может проработать до конца марта, считает Иванов. «Согласно метеопрогнозу, с 27 марта в регионе ожидается устойчивый дневной плюс, свекла, заложенная в кагаты, начнет размораживаться и подгнивать», — добавляет он. Еще два завода — Знаменский «Русагро» в Тамбовской области и Ольховатский «Продимекса» в Воронежской — продолжат работу на мелассе, и как минимум один (Добринский «Сюкдена») — на сиропе.

Топ 10 сахарных заводов

Всего из заготовленного российскими предприятиями сырья уже выработано не менее 6,45 млн т сахара. Еще минимум 50 тыс. т находится в свекле, которая лежит в полевых кагатах, а также в мелассе и сиропе, отмечает Иванов. Таким образом, всего, по прогнозу ИКАР, в сезоне-2017/18 будет выработано не менее 6,5 млн т (6,2 млн т в 2016/17-м). Выход сахара в этом сельхозгоду на 6,3% выше предыдущего сезона и составляет 13,98%.

Между тем в России уже стартовал сев сахарной свеклы следующего урожая. По информации Союзроссахара, 19 марта сеять агрокультуру начали сельхозпроизводители Успенского района Краснодарского края, что по срокам соответствует уровню 2016 года: в прошлом году посевные работы в регионе начались лишь на неделю раньше. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, посевную также начали Новокубанский, Приморско-Ахтарский, Лабинский и Красноармейский районы. По данным на 22 марта, агрокультурой засеяли уже около 1,4 тыс. га. 25 марта к севу планируют приступить аграрии Динского района Кубани.

Как отмечает Иванов, сахарную свеклу в России продолжают выращивать в 25-ти регионах. Основные 13 регионов обеспечивают 92−93% общего производства. Среди них доля свеклы в общих посевах не превышает 9,5% (Липецкая область), при том, что, не нарушая севооборотов, доля агрокультуры может быть доведена до 20−25% от пашни. Всего в прошлом году агрокультурой было занято 1,2 млн га. С учетом перепроизводства сахара в сезоне-2017/18 Минсельхоз рекомендовал аграриям сократить посевы не менее, чем на 100 тыс. га. Между тем, агроведомство Краснодарского края сообщило, что в этом году регион намерен занять сахарной свеклой 203 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем в 2017-м. В прошлом году урожай агрокультуры на Кубани составил 9,9 млн т, сахарные заводы края выработали 1,5 млн т сахара с учетом переработки сырья Ростовской области и Ставропольского края, уточняет ведомство.

По прогнозу ИКАР, в текущем году сахарной свеклой в России может быть занято 1,1−1,15 млн га.

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