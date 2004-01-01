Площадь озимых в плохом состоянии увеличилась на 360 тысяч гектаров

По данным Минсельхоза, 7,8% или 1,3 млн га озимых агрокультур в России находятся в плохом состоянии (изреженные и невзошедшие посевы). Этот показатель выше, чем в прошлом году, когда на эту дату состояние озимых на 768 тыс. га или 4,4% площадей оценивалось как плохое.



«По сравнению с предыдущим месяцем площадь озимых культур в плохом состоянии увеличилась с 5,7% до 7,8%", — сообщила пресс-служба аграрного ведомства. Таким образом, за март доля посевов в плохом состоянии выросла почти на 360 тыс. га. В том числе в Центральном федеральном округе произошло увеличение с 2,8% до 5,3%, в Северо-Западном — с 11,7% до 19,2%, в Южном — с 3,5% до 7,8%, в Приволжском — с 6,8% до 11,2%. «В случае неблагоприятных условий окончания зимовки и начала вегетации озимых культур, посевы, находящиеся в плохом состоянии, находятся в зоне риска гибели, что приведет к необходимости пересева», — констатирует министерство.



По данным Росгидромета, в марте на северо-востоке Центрального, севере Приволжского и востоке Северо-Западного округов почва оставалась слабо промерзшей или талой, а ее минимальная температура на глубине 3 см была близкой к 0°, в результате чего на части полей сохранялись условия для повреждения озимых агрокультур из-за выпревания. На Урале и в Западной Сибири опасности повреждения озимых не было. На юге Южного округа и на Северном Кавказе в марте озимые агрокультуры вегетировали, агрометеорологические условия для их развития оценивались как благоприятные, а влагообеспеченность посевов — достаточной.



Ситуация с состоянием озимых достаточно неоднородная, комментирует президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Наряду с хорошей перезимовкой растений на юге страны в других субъектах положение не столь оптимистичное. По имеющейся информации, по ряду регионов пересеивать яровыми уже точно придется до 20% районных площадей озимых, а, например, в Мордовии был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимых агрокультур из-за ледяной корки», — рассказал он «Агроинвестору».



Кроме того, в Центре и Поволжье осенью прошлого года сев проходил в условиях сильного переувлажнения, что в дальнейшем сказалось на малой глубине залегания узла кущения растений (2−3 см), напомнил Скурихин. Часть озимых ушла в зимовку так и не раскустившись — до 50% площадей были посеяны с опозданием сроков сева, а отсутствие снежного покрова и воздействие в течение длительного периода аномального температурного фактора (до +8°С) сказались на значительном перерасходе сахаров, накопленных растениями для перезимовки. «В результате озимые при оптимальном кущении в период января-февраля должны были содержать до 17−20% сахаров, а по факту данный показатель приближался к критической отметке и находился на уровне 10−11%. Эти неблагоприятные факторы привели к тому, что растения подошли к весенним оттепелям достаточно ослабленными», — пояснил Скурихин. Также до сих пор сохраняется высокий риск гибели растений из-за выпревания и развития снежной плесени, добавил он.



Согласно уточненным данным аграрных ведомств регионов, площадь озимых зерновых под урожай 2018 года составила 17,1 млн га, что на 260 тыс. га меньше, чем в 2017-м. Треть посевов озимых приходится на Южной федеральный округ, где они занимают 6,3 млн га. Еще 4,3 млн га располагаются в Приволжском федеральном округе, 3,8 млн га — в Центральном, 2,3 млн га — в Северо-Кавказском, 310 тыс. га — в Сибирском, 88 тыс. га — в Северо-Западном и 71 тыс. га — в Уральском федеральных округах. В структуре посевов 15,3 млн га приходится на озимую пшеницу, 1,4 млн га — на рожь, 557 тыс. га — на ячмень и 188 тыс. га — на тритикале. Озимые масличные засеяны на 272 тыс. га, в том числе 212 тыс. га занимает рапс и 60 тыс. га — рыжик. По состоянию на 5 апреля в стране подкормлено чуть более четверти посевов озимых зерновых.



Яровые агрокультуры в этом году предполагается засеять на 53,4 млн га. К 5 апреля посевные работы прошли на 531 тыс. га или 1% к прогнозу. По сравнению с прошлым годом темпы сева отстают в 2,8 раза — в 2017-го к этой дате было засеяно уже 1,5 млн га. В Южном округе яровые агрокультуры на пока заняли 378 тыс. га (в 2017-м — 887 тыс. га), в Северо-Кавказском — 136 тыс. га (в 2017-м — 334,2 тыс. га), в Дальневосточном — 16,3 тыс. га (в 2017-м — 17,3 тыс. га). К весенним полевым работам приступили сельхозпроизводители Калининградской, Новгородской и Воронежской областей.



Пересев погибших озимых агрокультур в условиях низкой ценовой конъюнктуры приведет к удорожанию себестоимости урожая 2018 года и к непрогнозируемым экономическим результатам. «Уровень предложения на зерновом рынке до сих пор остается высоким: Росстат говорит о практически 19-типроцентном превышении мартовских остатков зерна относительно аналогичного прошлогоднего периода, а цены на 10−12% ниже, чем в 2017 году», — сказал Скурихин. При этом влажная погода в период проведения уборочных работ негативно сказалась на подготовке семенного материала, поэтому аграриям и региональным агроведомствам сейчас необходимо оперативно подготовить семена яровых, которые могут быть востребованы для пересева озимых. Кроме того, требуется заготовить необходимый объем азотных удобрений для подкормки слабых и среднеразвитых озимых растений, обратил внимание Скурихин.

