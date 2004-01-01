Производитель снэков «Мартин» будет выращивать шампиньоны

«Воронежский шампиньон» в 2019 году планирует запустить комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Воронежской области. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 млрд руб.



«К концу года объект будет готов на 90%, однако его сдача в эксплуатацию ожидается в 2019 году», — уточнил Маслов. Нулевой цикл реализации проекта пройден, запуск комплекса позволит создать около 250 рабочих мест.



«Воронежский шампиньон» создан совладельцами производителя снэков «Мартин». По данным kartoteka.ru, компания принадлежит ООО «Артенц», которой владеют Арутюн, Ашот и Гайк Бабояны и Айк Мгдесян. Все они имеют различные доли в компаниях, входящих в группу «Мартин», Мгдесян также является гендиректором ООО «Мартин». Представитель компании «Мартин» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Ранее руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев говорил «Абирегу», что проект был представлен еще в 2016 году. Однако строительство было отложено из-за сложностей с финансированием — компания пыталась получить кредитование с господдержкой. Позднее, как говорил Маслов, у инвесторов возникли проблемы с присоединением к электросетям, в результате чего реализация проекта оказалась под вопросом, однако этот вопрос был решен с руководством «МРСК Центра».



Между тем, на инвестиционном форуме в Сочи в феврале сообщалось о подписании «Воронежским шампиньоном» соглашения о создании еще одного производства — в Краснодарском крае. Как сообщал кубанский Минсельхоз, в проект компании будет вложено 2,2 млрд руб., мощность комплекса составит 10 тыс. т в год. Также запланировано создание собственного производства компоста мощностью 36 тыс. т. Запуск грибного комплекса на Кубани намечен на конец 2018 года, говорилось в сообщении.



По итогам 2017 года производство культивируемых грибов в России выросло на 66,2% до 16 тыс. т, следует из данных Росстата, который не учитывает хозяйства населения. «Школа грибоводства» оценивает результат прошлого года на уровне 30 тыс. т. По прогнозу Минсельхоза, благодаря запуску новых комплексов в текущем году сбор должен достичь 38 тыс. т, а в будущем — 125 тыс. т. Импорт грибов, согласно данным ФТС, в прошлом году составил 26,7 тыс. т. Как рассказывала «Агроинвестору» партнер практики АПК «НЭО Центра» Инна Гольфанд, уже через три-пять лет рынок шампиньонов может достичь насыщения. По данным «НЭО Центра», сейчас в стране заявлено около 20 проектов по выращиванию этих грибов, основная их часть — в Центральном и Приволжском федеральных округах.



Компания «Мартин» основана в 2000 году в Московской области. Предприятие первоначально занималось изготовлением чипсов, сухариков и жареных семечек, говорится на ее сайте. Позднее выпуск жареных семечек стал приоритетным направлением. Компания также производит питьевую и сладкую газированную воду, пиво, консервированную продукцию, муку, макароны (ТМ «От Мартина», «Мартин»). Кроме подмосковного предприятия у компании есть завод «Мартин Аква» в Краснодарском крае, также она является совладельцем Желаевского комбината хлебопродуктов в Казахстане. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Мартин» в 2016 году составила 6,7 млрд руб., чистый убыток — 23 млн руб.

