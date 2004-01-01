 Алтайские власти потребовали вдвое сократить сев гречихи — Агроинвестор
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Регионы
Алтайские власти потребовали вдвое сократить сев гречихи
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
Запасов агрокультуры хватит и на 2019 год
Из-за рекордного урожая цены на гречиху снизились в три раза
Фото: Pixabay

В связи с прошлогодним перепроизводством гречихи власти Алтайского края обратились к аграриям с призывом сократить сев агрокультуры в этом году практически в два раза — до 360−380 тыс. га. Как сообщил первый зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов, такие площади были бы оптимальными для аграрной отрасли края. «Мы неоднократно говорили, что нельзя увлекаться гречихой — такие объемы не то что Россия, но и другие территории не в состоянии потребить, так что, конечно будем [рекомендовать снижать посевы]", — приводит ТАСС слова Лукьянова.

В прошлом году власти также призывали ограничить посевные площади под гречихой. Несмотря на это, сев в 2017 году увеличился на 174 тыс. га до рекордных 750 тыс. га. В результате, по словам Лукьянова, запас гречихи прошлого урожая в Алтайском крае сейчас таков, что его хватит еще на 2019 год. «Запасы гречихи на начало 2018 года в крае составляли 1 млн 15 тыс. т — плюсом 217 тыс. т к началу 2017 года», — рассказал замглавы правительства. Рекордный урожай привел к обрушению цен фактически в три раза. «Даже стыдно сказать, если говорить о том, какая цена была в прошлом году и в этом: на сегодня тонна стоит 6138 руб., отклонение в минус — 10122 рубля», — констатировал Лукьянов.

Алтайский край является традиционным лидером производства гречихи в стране. В 2017-м на регион пришлось более 40% общероссийских посевов. Ранее правительство региона обещало в 1,5−2 раза увеличить субсидирование затрат на приобретение семян, в первую очередь — масличных агрокультур, чтобы аграрии с большим интересом отнеслись к высокомаржинальным альтернативам гречихе. Как сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края, в этом году планируется увеличить площади под подсолнечником, соей, рапсом, чечевицей и кукурузой на зерно.

Урожай гречихи, в прошлом высокомаржинальной агрокультуры, в 2017 году составил рекордные 1,5 млн т. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор фактически вдвое превысил потребности страны, что в совокупности со значительными переходящими запасами привело к чрезвычайно высокой насыщенности рынка. В результате цены на гречиху снижались на протяжении всего минувшего года, к декабрю опустившись до минимума с октября 2014-го. В декабре, по данным Росстата, сельхозорганизации продавали гречиху в среднем по 8,2 тыс. руб./т, в то время как в декабре 2016-го — по 24,6 тыс. руб./т. В первом квартале текущего года падение цен продолжилось, по итогам марта они опустились еще на 16% до 6,8 тыс. руб./т.

«Такая волатильность цен не должна быть на внутреннем рынке. Но если мы производим и сеем больше, чем нужно рынку, другого ждать не приходится. Поэтому не надо сеять 1,6 млн га, мы должны высевать 1,2 млн га», — призывал на Всероссийском агрономическом совещании в конце января директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко. Одновременно, по его словам, избежать ценового обвала позволили бы долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и переработчиками. «Найти справедливую цену переработчикам всегда сложно, у них свои интересы, у нас — свои. Но мы должны договариваться», — подчеркнул Куценко. В то же время, как говорила «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, для стабилизации рынка площади под гречихой необходимо сократить до 1 млн га или менее. Несмотря на то, что по итогам 2017 года Россия стала мировым лидером в экспорте гречихи (45,1 тыс. т), объем ее вывоза по-прежнему слишком мал для стабилизации внутреннего рынка, пояснял «Агроинвестору» вице-президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман.

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