Чемпионат мира по футболу грозит перебоями с поставками продовольствия

Ведущие продовольственные российские ассоциации обратились к руководителям 11 регионов страны, где летом пройдет Чемпионат мира по футболу, с просьбой разъяснить, как могут измениться схемы поставок продуктов питания во время матчей. Письма (копии есть в распоряжении «Агроинвестора»), в частности, подписали Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная мясная ассоциация, «Союзмолоко», «Руспродсоюз», «Русбренд», Ассоциация производителей кондитерских изделий.



В обращении участники рынка просят уточнить, планируется ли введение ограничений для грузового транспорта во время чемпионата и подготовки к нему, и если да, то на какой транспорт и какие территории они будут распространяться. «Понимая сложность проведения и значение предстоящего мероприятия <…> предпринимательское сообщество готово адаптировать логистику к планируемым временным особым условиям работы», — говорится в тексте письма. В то же время участники рынка обращают внимание на то, что «данный процесс потребует дополнительных затрат со стороны бизнеса, в том числе финансовых и временных». Поэтому в случае, если разъяснения не появятся в ближайшее время, это может привести к перебоям в обеспечении жителей городов потребительскими товарами, включая товары первой необходимости, отмечается в обращении.



Ограничения могут вводиться согласно президентскому указу от 9 мая прошлого года, в соответствии с которым с 25 мая по 25 июля в регионах, где расположена задействованная в чемпионате инфраструктура, и на прилегающих к ним акваториях будут введены усиленные меры безопасности. Должен быть определен перечень запретных зон «в целях исключения доступа в них граждан и транспортных средств без служебной или производственной необходимости». В указе также говорится о необходимости своевременного информирования водителей о временных ограничениях, возможных маршрутах объезда и местах для стоянки транспортных средств.



О введении ограничений для грузового транспорта уже сообщили самарские власти. Как сказал во вторник врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин, движение будет ограничено с 14 июня по 16 июля. «Днем грузовики массой свыше 3,5 т будут доезжать до знака «Въезд в город». Им предоставят места на стоянках у заправок. В город они смогут въезжать только ночью», — уточнил Пивкин на заседании областной думы, добавив, что для проезда в дневное время транспорт должен будет получать аккредитацию. Об изменении схемы движения грузового транспорта ранее объявили и власти Ростова-на-Дону. В то же время в департаменте транспорта Москвы «Коммерсанту» заявили, что дополнительные ограничения для движения грузового транспорта на период ЧМ-2018 вводиться не будут.



Ряд регионов так или иначе обсуждает с бизнесом разработанные ими документы, однако есть и те, кто никакого диалога не ведет, отметила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. «Единого документа, регулирующего ограничения, нет, поэтому каждый субъект может принять непредсказуемое решение. И мы сейчас констатируем отсутствие диалога бизнеса и власти: бизнес заблаговременно не информирован о введении ограничений и порядке их введения, на какие категории транспортных средств и на какие грузы их планируется распространить и на каких территориях», — рассказала «Агроинвестору» Федоткина.



Ранее опасения по поводу возможных транспортных ограничений высказывали производители и экспортеры сельхозпродукции. Так, руководители сельхозпредприятий и элеваторов сейчас обсуждают с властями Ростовской области, как избежать заторов грузовиков во время, когда будет идти уборка пшеницы и ячменя. Как пообещал губернатор региона Василий Голубев, власти области намерены скорректировать схему перевозок зерна на территории региона во время проведения ЧМ-2018, чтобы высокая загруженность транспортных магистралей не отразилась на работе экспортеров сельхозпродукции, передает ТАСС. При этом в самом Ростове-на-Дону на время проведения турнира планируется ввести ряд ограничений для движения транспорта — в частности, полностью закрыть движение по Театральной площади в центре города и изменить схему движения по мосту через Дон.



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

