Поставки томатов разрешены 20 турецким предприятиям

Россельхознадзор с 24 апреля разрешил ввоз томатов в России с еще пяти турецких предприятий. Как говорится в сообщении ведомства, решение принято по итогам визита делегации в Турцию на прошлой неделе.



Таким образом, число турецких предприятий, которые имеют поставлять томаты в Россию, достигло 20. Эмбарго, введенное в конце 2015 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, было снято с 1 ноября. Первоначально разрешение на поставки получили три турецких предприятия. 16 ноября после процедуры фитосанитарного контроля и таможенного оформления первая партия поступила на российский рынок. С начала 2018-го список стал расширяться под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турции.



В середине марта министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявлял, что Турция намерена отреагировать на ограничения числа поставщиков томатов в Россию. В частности, не исключил он, аналогичные меры могут быть приняты в отношении российских компаний. «Мы категорически против того, чтобы ограничивали количество компаний [которые могут экспортировать в Россию томаты]. Если понадобится, мы примем аналогичные меры и будем импортировать через выбранные фирмы», — говорил Зейбекчи (цитата по ТАСС). По его словам, турецкие власти «не могут принять то, что Россия выбирает, заставляет сертифицироваться, аккредитоваться компании, занимающиеся экспортом томатов, других овощей и фруктов».



Ограничения существуют не только по числу компаний, но и по объему ввоза. По утвержденным лимитам, Турции разрешается ввезти не более 50 тыс. т томатов, и, как утверждает Минсельхоз, необходимости увеличивать эту квоту нет. По данным ФТС, с ноября 2017 года по февраль 2018-го из Турции импортировано лишь 6,8 тыс. т свежих или охлажденных томатов, из которых 1,9 тыс. т были ввезены в январе и 3,2 тыс. т — в феврале. За первые два месяца на Турцию приходилось 6% всего ввезенного в Россию объема томатов. Крупнейшими импортерами являлись Марокко (36% всех поставок), Китай (17%) и Азербайджан (13%). Турция по физическому объему поставок занимала шестое место. Как отмечал Ткачев, невысокий спрос на турецкие томаты говорит о том, что российские производители смогли предложить гражданам более качественный продукт по более низкой цене. Тем не менее, Минсельхоз не исключает, что число турецких поставщиков будет увеличено при соответствии их продукции фитосанитарным нормам. Об этом глава ведомства сказал в ходе рабочей встречи с министром экономики Турецкой Республики Нихатом Зейбекчи 24 апреля.







Между тем, в марте Россельхознадзор также предупреждал о возможности введения ограничений на поставки томатов из Белоруссии. По данным ведомства, этот вопрос рассматривается на фоне серьезного увеличения объема поставок санкционной продукции с территории соседнего государства: еженедельно на российско-белорусской границе задерживается семь-восемь автотранспортных средств с запрещенной плодоовощной продукцией. В то же время замминистра сельского хозяйства Белоруссии Владимир Гракун заявлял, что белорусские надзорные органы «за практически три месяца текущего года не выдали ни одного фитосанитарного сертификата на поставку томатов». Позднее Россельхознадзор также выражал обеспокоенность и увеличением отгрузок томатов из Армении, что также может свидетельствовать о незаконном реэкспорте, в том числе из Турции. Однако никаких решений в отношении Белоруссии и Армении пока не принято.



По итогам 2017 года Белоруссия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков томатов в Россию с долей в 14%, Армения — шестое (4%). Всего за прошлый год импорт томатов в Россию превысил 500 тыс. т, что на 11% выше уровня 2016-го. Крупнейшим поставщиком стал Азербайджан, на втором месте — Китай, на третьем — Марокко. По данным Росстата, в январе-феврале 2018-го импорт свежих или охлажденных томатов вырос еще на 16% до 90 тыс. т. Как пояснял «Агроинвестору» главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин, рост импорта томатов связан с увеличением потребления, которое оказалось выше, чем расширение собственного производства.



По данным Минсельхоза, в 2017 году в России выращено 2,3 млн т томатов в открытом грунте и 330 тыс. т в защищенном. По оценке Национального союза производителей плодов и овощей, самообеспеченность томатами в стране в прошлом году увеличилась до 41% с 36% в 2016-м и 21% в 2014-м. По словам директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК агроведомства Анатолия Куценко, тепличное овощеводство является одним из секторов, представляющих наибольший интерес для инвесторов. В прошлом году валовой сбор тепличных овощей вырос на 15% до 938 тыс. т, за 3,5 месяца этого года, согласно оперативным данным аграрного ведомства, урожай увеличился еще на 22% до 182,4 тыс. т. Три четверти этого объема пришлось на огурцы (143 тыс. т) и 20% — на томаты (36 тыс. т). Лидерами по производству тепличных овощей в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах являются Краснодарский край, Липецкая область и Татарстан.

