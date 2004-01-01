В Волгоградской области и на Кубани посевы отстают в росте до 30%

По состоянию на 16 мая яровой сев в целом по России проведен на площади 23,4 млн га или 43,9% к прогнозу (на эту же дату в 2017-м — 26,3 млн га), сообщает Минсельхоз. В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 4,8 млн га или 76,4% к прогнозу (в 2017-м — 4,5 млн га). На Северном Кавказе засеяно 1,6 млн га или 86,6% (1,7 млн га), в ЦФО — 7,1 млн га или 73,5% (7,3 млн га), в ПФО — 7,3 млн га или 46,2% к прогнозу (8 млн га). Активнее, чем в прошлом году сеют аграрии Северо-Запада. Если в 2017-м на эту дату в округе было засеяно лишь 145 тыс. га, то в этом уже 192,2 тыс. га или 36,2% к прогнозу. Быстрее сеют и на Дальнем Востоке — 583,7 тыс. га (30,3%) против 451,7 тыс. га годом ранее. На Урале темпы напротив почти вдвое медленнее: яровыми агрокультурами заняли лишь 576,8 тыс. га (13,2% к прогнозу), в то время как в 2017-м в это время было освоено уже 1,2 млн га. Такая же ситуация в Сибири — 1,3 млн га (10%) против 3 млн га в прошлом году.







Яровые зерновые и зернобобовые в целом по стране посеяны на 13,3 млн га или 43% к прогнозу (в 2017-м — 15,6 млн га). Как показал космический мониторинг полей на территории Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Крыма, проведенный Национальным союзом агростраховщиков (НСА) в середине мая, наиболее благоприятная ситуация с развитием зерновых сейчас зафиксирована на Ставрополье, отмечает президент организации Корней Биждов. Индекс вегетационного развития агрокультур в регионе на 5−10% выше средних многолетних значений, а накопленные осадки в почве — на уровне средних значений и выше. Даже незначительное повышение температуры в конце апреля — начале мая не отразилось на растениях, так как прошедшие в конце первой декады мая дожди способствовали их устойчивому развитию. По прогнозам, с 15 до 20 мая температурный фон стабилизируется и будет близок к норме.



На Кубани некоторые опасения вызывают посевы в Славянском, Темрюкском, Калининском, Красноармейском районах, где темпы развития агрокультур на 10% отстают от показателей в других районах. Причина — отсутствие интенсивных дождей в апреле и повышенный на 5−7оС температурный фон в конце апреля — начале мая. Так, в Красноармейском районе максимальная температура в этот период достигала +32−33оС. В то же время благодаря прошедшим в начале мая дождям — выпало до 10−15 мм осадков — есть надежда на улучшение ситуации, считает Биждов. В ближайшую декаду мая в Краснодарском крае также ожидаются существенные осадки, при этом температурный фон должен подойти к средним значениям. Пока же уровень развития растений в целом хороший, показатели индекса вегетационного развития достигают 0,7 и более, что не только превышает показатели средних многолетних значений, но и лучше, чем в прошлом году.



Аналогичная ситуация сложилась в Крыму. Повышенный температурный фон в конце апреля — начале мая, а также отсутствие существенных осадков в апреле привели к отклонению в развитии растений в Первомайском, Джанкойском, Красногвардейском, Раздольненском, Сакском, Черноморском, Нижнегорском и Советском районах. В результате повышения максимальных температур в начале мая до +25−28оС произошло незначительное снижение показателей индекса вегетационного развития. «Прошедшие в конце первой декады мая дожди должны стабилизировать ситуацию, тем более по прогнозам в ближайшее время температура в Крыму будет соответствовать норме, и все это произойдет на фоне существенных осадков практически на всей территории полуострова», — говорит Корней Биждов.



Не вызывает тревоги состояние посевов в Ростовской области. Так, в западных и северных районах — Красносулинском, Кагальницком, Мясниковском, Аксайском, Верхнедонском и Шолоховском — зерновые агрокультуры развиваются на уровне средних значений, несмотря на незначительное падение индекса вегетационного развития в начале мая, связанное с резким увеличением дневных температур до +28−30оС. Так как резкое повышение температур в начале мая было зафиксировано практически по всему региону, причем на фоне отсутствия осадков в последние две недели, местные аграрии стали опасаться за состояние озимых. По прогнозу НСА, несмотря на то, что с 15 по 17 мая в регионе ожидается очередной скачок температур до +26−28оС, уже к 20-м числам месяца в центре и на юге региона ожидаются дожди. В северных районах, где существенных осадков не прогнозируется, нивелировать влияние высоких температур поможет высокий уровень накопленных осадков, который сейчас на 20−25% превышает средние многолетние значения.



Самая неблагоприятная ситуация складывается на территории Волгоградской области, за исключением юга — Котельниковского, Октябрьского, Светлоярского и Ленинского районов. Там темпы развития агрокультур превышают средние многолетние показатели на 5−10%, чему в немалой степени способствовали сильные дожди, прошедшие в 20-х числах апреля. На остальной территории региона, особенно в центре и на севере, отклонения в развитии растений составляют от 5% до 30% от средних значений за последние 10 лет, показатели здесь еще не достигали нормы. Причина — отсутствие существенных осадков с начала апреля по сегодняшний день. Свою роль сыграли и резкие повышения температур до +28−30оС в конце апреля — начале мая. Все это может негативно отразиться как на состоянии озимых, так и на всходах яровых. Тем более, что по прогнозу к 20-м числам мая ожидается очередной скачок дневных температур до +28−30оС, а существенных осадков не прогнозируется.



Между тем, по данным Национального союза агростраховщиков, по состоянию на апрель в Волгоградской области озимые посевы пшеницы были застрахованы на площади лишь 26 тыс. га. Также в регионе заключены единичные договоры страхования фруктовых садов. Всего же в 2015—2017 годах страховые компании заключили в области 618 договоров сельхозстрахования. Страховая премия, полученная по ним, составила 31,3 млн руб., выплаты — 74,5 млн руб.



По словам Биждова, изменение системы субсидирования и включение господдержки страхования в «единую субсидию» негативным образом сказалось на страховании посевов на территории всего Юга и России в целом. Самое заметное сокращение охвата страхованием посевных площадей произошло в Краснодарском крае, где с господдержкой не было застраховано ни одного гектара. В Ставропольском крае застрахованная с господдержкой площадь посевов сократилась на 77% до 114 тыс. га. В Ростовской области падение было наименьшим, чем в двух соседних регионах, и составило 39%: на условиях господдержки в области застраховали 165,6 тыс. га. В результате в ЮФО по итогам 2017 года объем субсидий по договорам страхования, перечисленных региональными агроведомствами, составил 17,6 млн руб. — это более чем в 29 раз меньше, чем в 2016-м. В СКФО тоже было заметное падение — в 2,2 раза до 67,6 млн руб.

