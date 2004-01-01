Интервенционное зерно вывезут по льготному тарифу

Минсельхоз опубликовал проект изменений в постановление правительства 1595 о льготной перевозке зерна. В соответствии с поручением президента, из документа предлагается убрать дату окончания предоставления субсидий (сейчас — 30 июня 2018 года), сделав их бессрочными. Кроме того, субсидирование планируется распространить на ряд других сельскохозяйственных грузов.



Так, Минсельхоз предлагает использовать льготный тариф для вывоза зерна интервенционного фонда из Сибири и Урала. По состоянию на 27 апреля запасы госфонда составляли 3,94 млн т на сумму 36,4 млрд руб. «В том числе в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока — 2,1 млн т (более 50%), и текущая конъюнктура зернового рынка не способствует его реализации в указанных регионах», — говорится в пояснительной записке к проекту. В связи с этим Минсельхоз прорабатывает вопрос реализации зерна из запасов интервенционного фонда: соответствующие проекты постановления и распоряжения правительства уже подготовлены и направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти, сообщает аграрное ведомство. Там отмечают, что снижение стоимости перевозки интервенционного зерна железнодорожным транспортом позволит снизить запасы зерна интервенционного фонда в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также освободить мощности по хранению зерна.



Кроме того, Минсельхоз предлагает предусмотреть субсидирование перевозок семян масличных агрокультур из регионов Сибири и Урала. Сейчас мощности по переработке масличных в России составляют 23,5 млн т, а их загрузка в среднем — 65−70%. При этом основные мощности сосредоточены в регионах Центра, Северо-Запада, Юга и Поволжья. «Учитывая, что мощностей переработки масличных в субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов недостаточно с учетом валового сбора, семена масличных необходимо вывозить в регионы с недозагруженными перерабатывающими мощностями», — говорится в пояснительной записке. Среди регионов, куда планируется перевозить масличные по льготному тарифу, пока указаны Краснодарский край и Ростовская область.



Также льготный тариф может быть распространен на перевозку соевого шрота. Как поясняет Минсельхоз, сейчас складывается сложная ситуация с реализацией соевого шрота из Амурской области, которая является лидером по производству сои. Так как в Дальневосточном федеральном округе нет крупных потребителей соевой продукции, до 90% соевого шрота перерабатывающие предприятия Амурской области вывозят потребителям Сибири, Урала и Центральной части России.



При этом объемы льготной перевозки сельхозгрузов и уровни цен для каждого региона, как предполагается, будут определяться по решению Минсельхоза в срок до 1 августа предшествующего года. Такие полномочия позволят оперативно принимать решения в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка зерна, уверены чиновники ведомства. Сейчас все цифры утверждаются правительством путем внесения изменений в постановление, и в последний раз срок их согласования превысил два месяца, сетует Минсельхоз.



«СовЭкон» изначально предполагал, что субсидия на железнодорожные тарифы вводится в том числе и с прицелом на вывоз зерна интервенционного фонда, сказал директор аналитического центра Андрей Сизов. «Государство хранит 4 млн т интервенционного зерна, тратит значительные средства и слабо представляет, что с ним делать. При этом средства в бюджете предусмотрены на хранение меньшего объема по сравнению с текущим. Выходит, что продавать его надо, но необязательно на экспорт, где оно будет конкурировать с рыночными поставками», — сказал Сизов. Расширение же списка культур, которые могут перевозиться с помощью субсидий, — шаг в неверном направлении, уверен эксперт. По его словам, программу субсидирования перевозок, надо не расширять и усложнять, а сворачивать. «Попытки оперативного регулирования, ручного управления означают в целом для рынка снижение предсказуемости ситуации. Например, в случае Сибири массовое субсидирование перевозок зерна и масличных из региона может привести к росту цен на сырье для местных переработчиков и ударить по их бизнесу», — поясняет Сизов. Для участников рынка, напротив, важно понимать долгосрочные правила игры, с тем чтобы иметь возможность планировать свой бизнес.



Объем субсидий, которые потребуются для РЖД в рамках постановления, Минсельхоз оценивает в 3,37 млрд руб. В 2017 году на эти цели был выделен 1 млрд руб., однако он не был использован, так как правила льготных перевозок были приняты лишь в конце декабря. Федеральным законом на 2018 год предусмотрены субсидии на льготную перевозку в размере 1,99 млрд руб. По состоянию на 8 мая Минсельхозом уже согласовано заявок на перевозку зерна по льготному тарифу на общую сумму субсидий 2,01 млрд руб. — это 29,7 тыс. вагонов с совокупным физическим объемом зерна в 2,05 млн т. «С учетом темпов реализации правил № 1595 Минсельхозом России подготовлены и направлены в Минфин России предложения по дополнительному выделению бюджетных ассигнований в объеме до 1,371 млрд руб.», — сообщает аграрное ведомство. В настоящее время льгота действует в 13 российских регионах, удаленных от российских портов, в том числе из Саратовской области предусмотрен субсидируемый вывоз 500 тыс. т зерна, Тамбовской и Оренбургской — 350 тыс. т, Курганской — 320 тыс. т, Омской — 250 тыс. т, Самарской — 270 тыс. т, Новосибирской и Воронежской — 200 тыс. т, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ульяновской — в диапазоне от 100 до 180 тыс. т. К 11 мая Курская, Липецкая, Орловская, Омская и Новосибирская области свои лимиты практически исчерпали.



О продлении механизма субсидирования железнодорожных перевозок президент России Владимир Путин говорил в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта. «Нужно проработать продление этой меры, обязательно, на следующие зерновые сезоны, а также предусмотреть дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири, удаленных от портов, и вообще помочь тем, кто готов и хочет заниматься переработкой на месте», — сказал Путин. Позднее на форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре глава государства назвал механизм «весьма востребованным».

