Казахстан и Белоруссия запретили ввоз российской птицы

Минсельхоз Казахстана запретил поставки продукции с 36 российских предприятий в Курской, Пензенской и Самарской областях из-за регистрации в этих регионах высокопатогенного гриппа птиц. Под запрет попали живая птица и инкубационное яйцо, пух и перо, а также мясо птицы и вся птицеводческая продукция, сообщает пресс-служба ведомства. Также из этих регионов в Казахстан нельзя ввозить корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы.



В реестр поставщиков, попавших под запрет, кроме «Дамате» и «Васильевской птицефабрики» («Черкизово»), которые на прошлой неделе сообщили о вспышках гриппа птиц, в частности входят «Белая птица - Курск», ТД «Ясные зори — Самара» (продукция «Белгранкорма»), «Хорошее дело — Самара» (продукция мордовского холдинга «Хорошее дело») и др.



По итогам прошлого года Казахстан стал вторым после Украины покупателем российского мяса птицы, импортировав 28,9 тыс. т на $36,7 млн, следует из данных ФТС. Доля страны в общем объеме экспорта в этой категории составила 22,3%. За январь-апрель 2018-го Казахстан ввез из России 10,7 тыс. т мяса птицы на $12,7 млн, опустившись на третье место с долей 18,7%. С 23 июня поставки птицеводческой продукции, а также кормов из Курской, Пензенской и Самарской областей запретила Белоруссия. О том, что распространение гриппа птиц угрожает экспортному потенциалу отечественного птицеводства, ранее «Агроинвестору» говорил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.







По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), с 7 по 19 июня в России произошло 16 вспышек гриппа птиц: три очага выявлено в Курской области, семь — в Пензенской, шесть — в Самарской. О регистрации вспышки заболевания в ЛПХ в Курской области Россельхознадзор сообщил 13 июня. В конце прошлой недели в регионе было уже четыре очага. В Пензенской области вспышки гриппа птиц фиксировали на частных подворьях с начала июня. На прошлой неделе заболевание было обнаружено у работающих в регионе «Дамате» — крупнейшего в стране производителя индейки по итогам прошлого года, и на площадке родительского стада группы «Черкизово», лидера по производству мяса. Общий ущерб компаний оценивается примерно в 500 млн руб. В Самарской области, по данным МЭБ, в первую декаду июня погибло и было уничтожено около 3 тыс. птиц в двух районах.



Кроме того, в прошедшие выходные вспышка гриппа птиц впервые была зарегистрирована в ЛПХ Орловской области, в нескольких населенных пунктах региона введен карантин. Также очаги гриппа птиц были зарегистрированы в двух ЛПХ Саратовской области, сообщило 22 июня региональное управление ветеринарии. А пресс-служба ветуправления Башкирии сообщила о поступлении в регион зараженной продукции с предприятий «Дамате» и «Черкизово». Вся выявленная продукция, находящаяся на предприятия и в торговых сетях, опечатывается и изолируется.

