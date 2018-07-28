Госдума одобрила создание региональных брендов

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о внесении в Гражданский кодекс нового объекта интеллектуальных прав — «географического указания». Как пояснила в ходе заседания нижней палаты одна из авторов инициативы, член Совета Федерации Лилия Гумерова, речь идет о так называемых региональных брендах для индивидуализации товара. «Для всех регионов есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами <…> и важным источником пополнения региональных бюджетов», — сказала она.

Сейчас в законодательстве уже существует понятие наименования места происхождения товара (НМПТ). Однако, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, по сравнению с НМПТ географическое указание будет легче зарегистрировать. «Вопрос решается в регионе, и далее документ поступает в Россреестр», — уточнил он. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в стране действуют 170 регистраций НМПТ, 135 из них — российские. При этом в Евросоюзе охраняется более 3 тыс. географических указаний и наименований мест происхождения товаров. Сейчас проблемы в российском правовом регулировании НМПТ не позволяют использовать заложенный в нем потенциал, уверены авторы законопроекта.

Под «географическим указанием» предлагается понимать «идентификацию товара как происходящего с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением». В случае географического указания хотя бы одна из стадий производства должна осуществляться на территории региона при соблюдении общей технологии производства (при НМПТ — все стадии). В качестве географического указания можно было бы зарегистрировать крымские вина, камчатского краба, башкирский мед и т. д. , предположил Крашенинников. По словам Гумеровой, сейчас ведется разработка и маркировки продукции с географическим указанием, чтобы потребитель сразу мог отличить такой товар на прилавке.

В то же время предлагаемый законопроект приведет к «полному разрушению» системы правил регистрации винодельческой продукции, констатируется в отзыве комитета Госдумы по экономической политике. Там напоминается, что в винодельческой отрасли обозначение «защищенное географическое указание» (ЗГУ) претворяется в жизнь уже с 2015 года. Такое обозначение получает продукция из винограда, не менее 85% которого выращено в границах определенного географического объекта, а остальной виноград — в границах данного региона. Для подтверждения подлинности предусмотрены учет и декларирование валовых сборов винограда. «Предлагаемые нормы в рассматриваемом законопроекте коренным образом меняют правила регистрации созвучного географическим указаниям винодельческой продукции с ЗГУ», — говорится в отзыве комитета на законопроект.

Крашенинников, в свою очередь, пообещал ко второму чтению синхронизировать документ с законом о виноделии. Кроме того, парламентарии планируют вывести из-под действия законопроекта названия пород животных. «По поводу пород нужно быть очень аккуратными, потому что здесь должна быть своя охрана и свое законодательство», — признал Крашенинников.

По мнению авторов, использование географических указаний будет способствовать продвижению продуктов регионов не только внутри страны, но и за ее пределами. Как ранее говорил директор центра компетенций в АПК компании КМПГ в России Илья Строкин, еда и напитки с географическими указаниями востребованы во всем мире, так как в эпоху глобализации растет спрос на товары с особыми отличительными характеристиками и с прослеживаемой историей производства. «И потребители во всем мире, если видят ценность в продукте, готовы за них платить в полтора-два раза дороже, чем за обычные товары сопоставимого качества», — комментировал он «Агроинвестору». В перспективе в России будет около 150 продуктов с географическими указаниями, в свою очередь оценивал замдиректора департамента информации и спецпроектов Минсельхоза Анатолий Вельматов. Он приводил в пример Италию, где система защиты товаров с географическими указаниями существует более двухсот лет, и там на данный момент всего 200 таких марок.