Александр Ткачев: «Хватит мне уже мотаться по стране»

Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе встречи с сотрудниками «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева, членом совета директоров которого он был избран в конце июня, рассказал, почему он вернулся в семейное предприятие.

По словам Ткачева, запись выступления которого на своей странице в Facebook разместил портал «ВК Пресс», после отставки правительства он сам попросил руководство страны об уходе. «Хватит мне уже мотаться по стране, хватит мне уже испытывать судьбу. Я достаточно много отработал на краевом уровне, региональном, федеральном. Хотел бы эти годы, пока есть еще силы и возможность, посвятить себя малой родине и вам», — сказал Ткачев сотрудникам агрохолдинга. Он также отметил, что всегда думал о судьбе семейного предприятия и переживал за него, при этом всегда был на связи и «в меру сил поддерживал и подсказывал».

Александр Ткачев руководил Минсельхозом три года и подал в отставку вместе с остальными членами правительства 7 мая, в день инаугурации президента Владимира Путина. 18 мая указом главы государства новым министром сельского хозяйства был назначен председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. До этого эксперты и участники рынка не исключали, что Ткачев сохранит свое место в агроведомстве. Также среди вариантов продолжения его карьеры назывались должности посла России в Белоруссии, полномочного представителя президента в Южном федеральном округе или в Приволжье.

«Александр Ткачев был не простым министром, — говорила ранее «Агроинвестору» политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. — Бывший губернатор Краснодарского края — сердца аграрного юга страны, региона, очень богатого и успешного в отстаивании своих интересов в федеральном центре и крайне своеобразного в смысле политической культуры. Это был министр с историей, с прошлым, со связями и с возможными дальнейшими политическими перспективами. Поэтому странно, что Ткачева в принципе сняли».

Александр Ткачев был назначен министром сельского хозяйства 22 апреля 2015 года, до этого он более 14 лет занимал пост губернатора Краснодарского края. С 1993 по 1994 год Ткачев работал гендиректором компании «Агрокомплекс», которую создавал вместе со своим отцом Николаем (позднее «Агрокомплекс» был назван в его честь). Изначально это было небольшое комбикормовое предприятие, сейчас же агрохолдинг является одним из крупнейших в стране, он объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции, розничной торговлей. После смерти Ткачева-старшего в 2014 году председателем совета директоров «Агрокомплекса» был избран зять Александра Ткачева Роман Баталов. Возглавляя Минсельхоз, Ткачев не раз признал, что компания принадлежит его родственникам, а в январе 2016 года даже просил правительство рассмотреть вопрос о возможном наличии в его работе конфликта интересов. По итогам проверки было объявлено, что «при исполнении обязанностей по должности федерального министра конфликт интересов не был допущен».