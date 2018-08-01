 На Ставрополье создадут кооперативы фермеров по переработке молока — Агроинвестор
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Регионы
На Ставрополье создадут кооперативы фермеров по переработке молока
Инна Ганенко
Агроинвестор
1 августа 2018
Из-за падения цен ЛПХ региона ежегодно недополучают более 1,2 млрд рублей
Цены на молоко в Ставропольском крае за месяц упали на 40%
Фото: Pixabay

Власти Ставрополья будут создавать кооперативы для личных подсобных хозяйств-производителей молока, которые помогут стабилизировать стоимость продукта и повысят рентабельность производства, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. «Определено пять районов, в которых мы будем работать, и сегодня мы уже обеспечиваем меры поддержки», — сказал он.

По словам министра, цены на молоко с июня «рухнули практически на 30−40%", и тяжелее всего в этой ситуации приходится ЛПХ, закупочная цена для которых сегодня находится на уровне 13 руб./л. В то же время крупные сельхозпредприятия реализуют молоко в среднем по 20 руб./л, поскольку работают по долгосрочным контрактам. «Цена для личных подсобных хозяйств сейчас несправедлива, должна быть как минимум 17−18 руб. Более 1,2 млрд руб. наши частные подсобные хозяйства недополучают в течение года», — считает Ситников.

Если говорить о развитии кооперации в молочной отрасли, не привязываясь к российской действительности, то это прекрасная идея, считает исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Мировая практика показывает, что по масштабам корпоративная переработка молока может быть сопоставима с объемами промышленной переработки. Есть целые компании, которые по сути являются кооперативами, например, широко известная и в России финская Valio. Однако, если говорить о нашей реальности, то существует целый ряд рисков подобных организаций, обращает внимание эксперт. Во-первых, договороспособность. «Когда речь дойдет до принятия решения, инвестиций, распределения прибыли, может возникнуть немало вопросов, — не исключает он. — Многое будет зависеть от того, насколько члены кооператива будут готовы договариваться и работать в общих интересах».

Во-вторых, стоит помнить, что молоко нужно не только переработать, но и сбыть готовую продукцию. Кооперативу будет необходимо найти каналы реализации. Но это, по словам Белова, «серьезная, важная задача, и не все могут с ней справиться». «С учетом этих вопросов гарантированно утверждать, что наличие собственной переработки поможет повысить доходность бизнеса ЛПХ, я бы не стал: может быть, да, а может быть, и нет, — осторожен он. — Впрочем, если все эти сложности кооператив сможет преодолеть, да еще и с учетом поддержки государства, то проект потенциально может быть успешным».

В Ставропольском крае ежедневно производится 680 т молока, из них почти 450 т надаивают ЛПХ, сообщил Ситников. «Годовой рынок молока в крае составляет порядка 7 млрд руб., из которых практически 5,4 млрд руб. приходится на личные подсобные хозяйства — колоссальная сумма», — отметил он.

По данным Росстат, в первом полугодии общее производство молока в Ставропольском крае достигло почти 324 тыс. т. Большая часть надоена как раз в хозяйствах населения (237,4 тыс. т), в сельхозорганизациях получено 65,8 тыс. т, а в КФХ — 20,5 тыс. т. По сравнению с показателями за аналогичный период в 2017-м только фермеры региона нарастили объемы (+0,5 тыс. т), агропредприятия уменьшили производство на 5,7%, ЛПХ — на 3,8%.

Согласно информации федерального Минсельхоза, средняя закупочная цена на сырое молоко в Ставропольском крае на 26 июля составляла 21,4 тыс. руб./т, тогда как в начале года оно стоило около 25,8 тыс. руб./т.

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