Российские аграрии приступили к севу озимых агрокультур под урожай 2019 года. Как следует из оперативных данных Минсельхоза, работы начались раньше, чем в прошлом году: к 8 августа озимые заняли 12,9 тыс. га против 1 тыс. га к этой дате в 2017-м.



Одна из причин таких темпов — ранние уборочные работы, стартовавшие в этом году на европейской части страны с опережением в среднем на две недели. «Погодные условия в этом году способствовали раннему выходу на уборку, плюс погода сейчас благоприятствует проведению сева. Однако нельзя сказать, что посевная в этом году является сверхранней», — сказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.



Работы в настоящее время ведутся в восьми регионах двух федеральных округов — Приволжском и Северо-Западном, следует из данных Минсельхоза. В том числе 5,9 тыс. га засеяно в Саратовской области, 4,7 тыс. га — Калининградской, по 0,8 тыс. га — в Кировской и Самарской областях. Кроме того, сев начат в Башкирии, сообщает аграрное ведомство региона, где озимые заняли первые 310 га. В других регионах идет подготовка к осеннему севу. Так, сообщает Минсельхоз Ставропольского края, первой агрокультурой станет озимый рапс, которым планируется занять около 200 тыс. га.



В целом, согласно плану Минсельхоза, площадь озимых зерновых под урожай 2019 года составит 17,2 млн га — на 90 тыс. га больше, чем в прошлом году. В то же время прогноз на прошлый год был выше и составлял 17,4 млн га, однако засеять такой объем аграриям помешали погодные условия. В результате, согласно осенним данным, озимые заняли 17,1 млн га, из которых 15,3 млн га пришлось на пшеницу, 1,1 млн га — рожь, 547 тыс. га — ячмень.



Однако эксперты полагают, что в текущем году прогноз Минсельхоза будет превышен. «Скорее всего, планы у аграриев будут несколько выше, однако все зависит, насколько позволят их реализовать ресурсы и погода», — сказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В том числе может быть расширен сев озимой пшеницы, полагает Суханов. «Тренд на увеличение озимого клина наблюдается все последние годы. Кроме того, ценовая конъюнктура, которая складывается в настоящее время, создает хороший посыл к расширению площадей», — пояснил эксперт.



В то же время ИКАР не исключает дальнейшего сокращения сева озимой ржи. Снижение наблюдается все последние годы и в текущем году они достигли исторического минимума в 990 тыс. га. «При этом в этом году с рожью возникли серьезные проблемы, аграрии понесли убытки и, видимо, будут сокращать посевы», — сказал Суханов. Рожь сейчас рассматривается преимущественно как резервная агрокультура в севообороте, подтверждает Петриченко. По озимому ячменю существенных изменений не ожидается в виду ограниченности его ареала — это Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, продолжает он. Что касается озимого рапса, то здесь возможны подвижки, однако они также будут незначительными. «Озимый рапс производят на Юге и в Калининградской области, где возможности увеличения площадей также крайне ограничены», — отметил Петриченко.



По данным Росстата, сохранившаяся площадь озимых зерновых агрокультур в стране под урожай 2018 года составила 16,9 млн га, в том числе 15,3 млн га — под озимой пшеницей (на 2,1% больше показателя 2017-го). Итоговые площади озимой ржи оценена в 988 тыс. га (-18,3%), озимого ячменя — 484 тыс. га (-7%), озимого тритикале — 141 тыс. га (-16%). Сохранившаяся площадь озимого рапса выросла на 22% до 190 тыс. га, озимого рыжика — уменьшилась на 17,4% до 72,4 тыс. га.

