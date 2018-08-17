 Намолот зерна опустился ниже прошлогоднего уровня — Агроинвестор
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Регионы
Намолот зерна опустился ниже прошлогоднего уровня
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 августа 2018
Качество пшеницы также снижается
Запасы пшеницы на Юге уже меньше аналогичного показателя 2017 года
Фото: М. Стулов

К 16 августа в России намолочено 68,4 млн т зерна в бункерном весе, что на 0,4 млн т ниже показателя на эту дату год назад, следует из оперативных данных Минсельхоза. До этого времени сбор зерна, начавшийся из-за жаркой погоды раньше на одну-три недели, превышал объемы 2017-го. При этом уборочная кампания по-прежнему идет со значительным опережением: по состоянию на четверг зерновые и зернобобовые были обмолочены с площади 21,7 млн га (46,7% к посевной) против 17,3 млн га годом ранее.

В Южном федеральном округе зерновые убраны с 80,3% посевных площадей, получено 25,5 млн т зерна против 30,1 млн т в прошлом году. На Северном Кавказе работы проведены на 77,5% площадей, намолочено 9,2 млн т против 10,4 млн т в 2017-м. Уборка пшеницы в южных регионах практически завершена. По данным Росстата, запасы агрокультуры у них уже к началу августа опустились ниже прошлогоднего уровня. В том числе в Ставропольском крае — на 1%, в Краснодарском крае — на 7%, в Волгоградской области — на 13%, в Ростовской области — почти на 17%. По данным аналитического центра «СовЭкон» снижение запасов вызвано в первую очередь рекордными для июля объемами экспорта. «Продажи пшеницы в этих регионах возросли по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза (Ставропольский край) — 2,8 раза (Волгоградская область)», — подсчитали аналитики центра.

В июле экспорт зерна составил 4,7 млн т, что на 79% больше июля 2017-го, в том числе отгрузки пшеницы выросли в 2,4 раза до 3,8 млн т. В августе, согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», вывоз зерна за рубеж может составить 4,3 млн т против 4,9 млн т в августе 2017-го. «При сохранении в августе и сентябре объемов экспорта, сопоставимых с прошлогодними, запасы пшеницы в хозяйствах Юга правильнее будет называть остатками. Дальнейшая динамика экспорта все в большей мере будет зависеть от поступлений из более отдаленных от портов регионов Центра и Поволжья», — предупреждают аналитики «СовЭкона».

В Центре страны, по данным Минсельхоза, обмолочено уже 5,7 млн га посевов зерновых и зернобобовых агрокультур, причем валовой сбор зерна остается выше прошлогодних 18,2 млн т и составляет 21,3 млн т. В то же время средняя урожайность отстает на 18%. В Поволжье при снижении урожайности на треть намолот зерновых пока также превышает прошлогодний показатель: 11,6 млн т против 9,4 млн т. В Сибири, где работы начались в трех регионах, стартовая средняя урожайность выше прошлогодней на 16%, в том числе на 15% — в Алтайском крае.

Одновременно с сокращением урожая наблюдается снижение качества зерна по сравнению с прошлым годом. По данным «Центра оценки качества зерна», к 13 августа доля пшеницы 3-го класса составила 19,9% против 21,6% год назад, 4-го класса — 47,7% против 46,5% и 5-го класса — 29,2% (31,7%). Кроме того, 3,2% пшеницы урожая 2018 года признано несоответствующей ГОСТу. «Стоит отметить, что за прошедшую неделю качество зерна ухудшилось, доля пшеницы 1−4 классов сократилась до 67,7% что уступает значению 2017 года (68,2%)», — говорится в сообщении центра. Неделей ранее доля продовольственной пшеницы составляла 71,7% против 70,1% в 2017-м. Как поясняет «СовЭкон», снижение качества идет после завершения уборки пшеницы на Юге и начала массовой уборки в Центре и Поволжье, где кондиции агрокультуры ниже прошлогодних показателей. Так, доля продовольственной пшеницы в Центральном округе снизилась до 44,8%, а в Приволжском — до 61,9%.

Минсельхоз прогнозирует, что валовой сбор зерновых в целом по стране составит около 100 млн т, что на 35,4 млн т меньше, чем в рекордном сезоне-2017/18. В том числе производство пшеницы составит 64,4 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай зерна в 111,5 млн т, в том числе 70,1 млн т пшеницы, «ПроЗерно» — 114 млн т (71 млн т пшеницы), «СовЭкон» — 109,9 млн т (68,4 млн т пшеницы), Российский зерновой союз — 104−111 млн т. Минсельхоз США в августовском обзоре увеличил прогноз урожая пшеницы в России с 67 млн т до 68 млн т без учета Крыма, а общего сбора зерна в стране — со 103,4 до 104 млн т. Запасы зерна в хозяйствах России к 1 августа, по данным Росстата, составляли 20,8 млн т, что на 7,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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