России грозит дефицит семенного картофеля

Аномальная жара и засуха в ряде регионов Европы может отразиться на российском рынке картофеля и овощей. По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, в России могут возникнуть проблемы с поставками семенного картофеля. В прошлом году его импорт из Европы снизился до 12 тыс. т против среднегодовых 25−30 тыс. т за последние несколько лет. Сокращение было связано в том числе с локализацией производства в России зарубежными компаниями, рассказал эксперт «Агроинвестору». «Однако в этом сезоне наша страна может столкнуться с дефицитом и значительным удорожанием семенного картофеля», — опасается Красильников.



По данным ФТС, в 2017 году Россия закупила за рубежом 25,8 тыс. т семенного картофеля на $14,1 млн. Основными поставщиками стали Нидерланды (33% в стоимостном выражении) и Германия (27%). За первые пять месяцев этого года импорт составил 14,3 тыс. т на $11,9 млн, на первое место по ввозу вышла Германия (42%), Нидерланды стали вторыми (40%). Кроме европейских стран Россия закупает семенной картофель в Белоруссии (4,5% поставок в этом году) и Китае (3,1%). Незначительные объемы — менее 1% — приходятся на Казахстан и Индию.



Погодный фактор также приведет к сокращению товарного производства в Европе, что уже влияет на динамику цен. Так, например, наблюдается удорожание картофеля фри в сегменте HoReCa, а немецкие переработчики картофеля бьют тревогу из-за предполагаемого дефицита сырья, знает Красильников. На этом фоне в России также могут вырасти в цене картофельный крахмал, хлопья и чипсы. Их ежегодный импорт оценивается примерно в 460 тыс. т в пересчете на сырье, говорит эксперт.



По данным Европейской ассоциации производителей овощей и фруктов, некоторые страны соберут самый маленький урожай за последние 40 лет. Больше всего от жары и засухи пострадали фермерские хозяйства Франции, Польши, Венгрии, Великобритании, Германии и Нидерландов. Из-за этого цены на овощи в Европе могут резко увеличиться, кроме того, есть риск возникновения дефицита замороженной продукции.



Официально овощи из Европы в нашу страну не ввозятся, поскольку действует продовольственное эмбарго, так что в этом плане жара в Европе не повлияет на российский рынок, говорит руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. «Можно предположить, что будет наблюдаться небольшой рост цен, например, на замороженные овощи и семена, но он будет несущественным и кратковременным», — прогнозирует эксперт. При этом, по его мнению, российские производители в сложившейся ситуации могут заработать, увеличив экспорт картофеля и овощей. Так, липецкий завод «Белой дачи» с начала августа увеличил производство картофеля фри как для удовлетворения внутреннего спроса, так и на экспорт, знает Красильников. Ранее эксперт говорил «Агроинвестору», что в этом году урожай картофеля в товарном секторе вырастет на 200 тыс. т до 6,9 млн т.



По данным Минсельхоза на 17 августа, картофель в сельхозорганизациях и КФХ убран с 19,3 тыс. га или 6,3% к посадочной площади. Накопано 495,5 тыс. т при средней урожайности 257 ц/га. Год назад в это время сбор с гектара был ниже — 244,1 ц, тогда было накопано 477,5 тыс. т. Овощи в промышленном секторе убраны с 39,1 тыс. га, получено 626,3 тыс. т при урожайности 160,2 ц/га. В 2017-м этот показатель был на 13,5 ц/га меньше.

