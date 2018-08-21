В Крыму могут запретить вывоз зерна

Крымское правительство рассмотрит вопрос о запрете вывоза зерна на экспорт в этом году. Как сказал РИА «Новости» министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, с таким обращением министерство обратилось к главе республики Сергею Аксенову. «Запрет на экспорт зерновых не введен, вопрос согласовывается в правительстве», — сказал Рюмшин.



По словам главы республиканского Минсельхоза, потребность региона в зерне оценивается примерно в 960 тыс. т, в том числе на продовольственные нужды необходимо 300 тыс. т пшеницы, на корм для скота — 550 тыс. т зерна и еще 106 тыс. т — на семена. При этом, согласно оперативным данным федерального аграрного ведомства, к 20 августа при 100% убранных площадей намолочено 906 тыс. т зерна (в бункерном весе). Это на 46% ниже показателя прошлого года. В том числе производство пшеницы в республике снизилось на 45% до 539 тыс. т.



В конце прошлой недели на встрече с экспортерами представители федерального Минсельхоза заявили, что просьбы об ограничении вывоза зерна поступают из различных регионов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания. В частности, нехватки зерна опасаются производители мяса. Себестоимость производства мяса птицы и свинины серьезно формируется за счет стоимости зерна, которая напрямую зависит от экспортных цен, пояснил изданию директор по управлению цепями поставок группы «Продо» Генрих Арутюнов. В связи с возросшим экспортом баланс остатков зерна в России становится угрожающим, поэтому летом 2019 года можно ожидать очень высоких цен на зерно, полагает он.



Национальный союз свиноводов с вопросом о балансе зерна к Минсельхозу не обращался, однако ситуация действительно беспокоит производителей мяса, подтвердил гендиректор союза Юрий Ковалев. «Мы считаем, что Минсельхоз должен следить за балансом зерна, потому что, как показал прошлый сезон, логистика позволяет сегодня экспортировать до 55 млн т зерна», — сказал «Агроинвестору» Ковалев. Однако если урожай будет на прогнозируемом сегодня уровне в 100−110 млн т, такой объем экспорта станет слишком большим. «Поэтому нужно подумать над тем, как найти правильный баланс», — добавил Ковалев, приведя в пример Украину, где с экспортерами зерна согласован ориентировочный объем вывоза на сезон. «Цены на фуражное зерно и ячмень уже перевалили за 10 тыс. руб./т. Когда в прошлом году цены доходили до 5−7 тыс. руб./т, мы понимали, что это слишком низкие цены для производителей зерна. Однако если зерно к концу текущего сезона подорожает до 12−14 тыс. руб./т, то это тоже будет ненормальной ситуацией», — считает Ковалев.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», за прошлую неделю фуражные пшеница и ячмень подорожали на 105 руб. и 180 руб. за тонну. К 17 августа фуражная пшеница стоила 9470 руб./т (EXW, Европейская часть), что на 37% выше аналогичной даты 2017-го, фуражный ячмень — 10285 руб./т (на 44% больше). Тем не менее, сейчас цены на зерно находятся ниже уровня пятилетней давности, замечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Никакие ограничения не нужны: экспорта как в прошлом сезоне быть не может, потому что как только ресурсы заканчиваются, то рынок балансируется. Внутренние цены уже сейчас поднялись, и если бы не новости об ограничении экспорта и падение рубля, то экспорт бы уже сейчас тормозился. Кроме того, мы не можем осуществить перевывоз зерна просто исходя из географии», — уверен Злочевский. Прогноз Российского зернового союза по экспорту на этот сезон — 35−40 млн т зерна.



Как ранее говорил «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан, самый действенный механизм — это саморегулирование рынка. Кроме того, вопросы балансов должны решаться всеми участниками рынка. «Мы считаем, что совещания необходимо проводить не только с экспортерами, но и с потребителями зерна — производителями мяса, комбикормщиками, мукомолами, хлебопеками и т. д. Только тогда можно найти консенсус и выработать общие подходы», — уверен Балан.



Между тем, как сообщил в прошлую пятницу Минсельхоз, сейчас ситуация на рынке зерна «стабильная и прогнозируемая». 17 августа на встрече с трейдерами обсуждался прогнозный баланс зерна, при этом никакие ограничения по экспорту не затрагивались. «Экспортеры предварительно высказались о своих намерениях по закупке и реализации зерна до конца 2018 года и на весь маркетинговый год 2018/19», — говорится в пресс-релизе ведомства. По его информации, соответствующая информация будет направляться трейдерами в министерство еженедельно.



Согласно оценке Минсельхоза, среднероссийские цены на пшеницу 3-го класса за неделю выросли на 2% до 9323 руб./т, 4-го класса — на 2% до 8383 руб./т, 5-го класса — на 2% до 7570 руб./т, фуражный ячменьподорожал на 4% до 7859 руб./т. Как сообщает аналитический центр «СовЭкон», экспортные цены на российскую пшеницу снизились после шести недель роста на $6,5 до $227/т (FOB, глубоководные порты, 12,5% протеина). «Падение цен по итогам недели могло бы быть более выраженным, если бы не пятничные сообщения информагентств о встрече Минсельхоза и ряда крупных российских экспортеров», — отмечают аналитики «СовЭкона». По их оценке, риски возможных ограничений вывоза зерна из России растут. «С одной стороны, этот фактор будет поддерживать мировой рынок. С другой — если ограничения в той или иной форме будут введены, то это может сильно ударить по ценам на внутреннем рынке», — предупреждают эксперты.

