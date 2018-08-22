Регионы обеспокоены резким ростом цен на удобрения

Власти ряда регионов обеспокоены ростом цен на минеральные удобрения в последние месяцы. По словам замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробки, буквально за месяц по отдельным позициям, в том числе на азотно-фосфорные удобрения, они увеличились на 20−30% по сравнению с 2017 годом. Кубанские власти подготовили обращение в Минсельхоз России с просьбой оказать содействие в стабилизации ситуации.



«Аграрии региона считают такое увеличение стоимости необоснованным. И необходимо на федеральном уровне выяснить, за счет чего оно произошло, — сказал «Агроинвестору» Коробка. — Если оно действительно не имеет под собой оснований, то нужно принимать меры по сдерживанию цен, если же обосновано, то необходимо разъяснить сельхозпроизводителям, каковы его причины». В результате удорожания аграриям в преддверии региона приходится привлекать дополнительные средства, чтобы купить необходимый объем удобрений. «Однако есть хозяйства, которые не могут приобрести нужные удобрения из-за отсутствия денег, в связи с чем в следующем году мы рискуем получить существенное снижение урожая», — сетует Коробка. Замгубернатора предположил, что одной из причин мог стать курс доллара, который за последний месяц несколько вырос, однако далеко не на 30%.



Минеральные удобрения дорожают и в других регионах, включая Ставрополье и Дагестан, пишет газета «Коммерсантъ». Как сообщили изданию в Минсельхозе Дагестана, за последние два месяца рост цен составил 15−20%. Там добавили, что изменение цен сейчас происходит практически каждую декаду. По данным Минсельхоза Ставропольского края, за последний год цены на минеральные удобрения практически по всем позициям выросли более чем на 100%. Так, например, аммиачная селитра только за последний месяц подорожала с 12 тыс. руб./т до 13,9 тыс. руб./т.



Пресс-служба Минсельхоза на вопросы «Агроинвестора» не ответила, пообещав предоставить позицию ведомства позднее. Получить комментарий от Российской ассоциации производителей удобрений не удалось.



Между тем, данные Росстата подтверждают обеспокоенность аграриев: за последний год минеральные удобрения подорожали на 15−28%. Так, средняя цена производителей на минеральные азотные удобрения в июле составила 10,2 тыс. руб./т — с начала года они подорожали примерно на 200 руб./т, однако по сравнению с июлем 2017-го — более чем на 2 тыс. руб./т или на 25%. Цена на фосфорные удобрения изменилась с 11,8 тыс. руб./т в январе до 12,85 тыс. руб./т в июле этого года, данные за прошлый год в базе статведомства недоступны. По калийным удобрениям Росстат фиксирует почти двукратное снижение стоимости по сравнению с январем (20,2 тыс. руб./т) до 10,2 тыс. руб./т в июле, однако это на 15% больше, чем в июле 2017-го. Средняя стоимость трехкомпонентных удобрений выросла с 13,1 тыс. руб./т в начале 2018-го до 15,5 тыс. руб./т в июле. Год назад они стоили 12,9 тыс. руб./т. Азотно-фосфорные удобрения в январе стоили 19,7 тыс. руб./т, в июле средние цены на них превысили 23,9 тыс. руб./т, тогда как годом ранее они были почти на 28% ниже.



По оценке исследовательской компании «Текарт», российское производство минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные) увеличилось с 17,8 млн т в 2012 году до 22,1 млн т в 2017-м (в пересчете на 100% действующего вещества). Среднегодовой темп роста за этот период составил 4,4%. Лидирующие позиции в структуре выпуска принадлежат азотным удобрениям. Их производство по итогам 2017 года составило 10 млн т — более 45% от всего объема. По данным Минсельхоза, российские аграрии в прошлом году внесли 3,1 млн т д. в. минеральных удобрений, что на 11% больше показателя 2016-го.



Новость дополняется

