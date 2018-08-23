Поголовье свиней в Калининградской области за месяц сократилось на 28%

Из-за африканской чумы свиней (АЧС) поголовье свиней в сельхозорганизациях Калининградской области за июль сократилось на 28% до 164 тыс. животных, следует из данных Росстата. Это на 21% меньше, чем в аналогичный период 2017-го.

В течение прошлого месяца свиноводческие предприятия региона снизили отгрузки продукции собственного производства на 30% до 2,5 тыс. т. В личных подсобных хозяйствах по сравнению с началом лета стадо свиней уменьшилось на 60%. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, по данным муниципалитетов, в хозяйствах населения на сегодняшний день остается около 2,5 тыс. свиней.

Причина падения поголовья — распространение АЧС. С начала июня в области выявлено 17 вспышек среди домашних свиней, 24 В популяции диких кабанов, также обнаружено три инфицированных убойных пункта. 10 июля очаг АЧС был зарегистрирован на свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в норвежскую группу Russia Baltic Pork Invest, основным владельцем которой является тайский Charoen Pokphand Foods), крупнейшем свиноводческом предприятии Калининградской области. Все поголовье комплекса — 128 тыс. свиней, по данным правительства, было ликвидировано, сейчас проводятся завершаюшие мероприятия по ликвидации очага. Региональный Россельхознадзор оценил прямой ущерб в сумму более 1 млрд руб.

Накануне стало известно, что АЧС затронула и калининградское свиноводческое предприятие «БалтЗангас Нефтеоргсинтез», где на момент вспышки находилось около 4 тыс. животных. «Указом губернатора были наложены ограничительные мероприятия (карантин), все поголовье уничтожено. На сегодняшний день идет работа со страховыми организациями по вопросу возмещения ущерба за счет получения страховых выплат», — говорится в сообщении правительства Калининградской области. Кроме того, региональной программой запланировано перепрофилирование более 200 хозяйств, занимающихся свиноводством и относящихся к I и II компартментам, на иные виды животноводства. На эти цели из бюджета региона выделено 10 млн руб. «В отношении личных подсобных хозяйств областной Минсельхоз считает необходимым полное сокращение поголовья свиней», — говорится в сообщении пресс-службы. Одновременно ведется работа по снижению численности диких кабанов.

В результате падения отгрузок местные СМИ сообщили о росте закупочных цен на свинину в Калининграде на 20−40%. Как сообщил изданию «Новый Калининград» сотрудник одной из торговых сетей, закупочная цена на мясо выросла со 145 руб./кг до 175 руб./кг или на 21%. Другой собеседник издания, занимающийся закупками свинины, рассказал, что если раньше мясо приобреталось по 137 руб./кг, то теперь — по 187−192 руб./кг или на 36−41% дороже. Что касается потребительских цен, то Росстат информирует об их росте в регионе менее чем на 20 руб. или на 9% по сравнению с началом лета и менее чем на 3 руб. к уровню середины августа 2017-го. Согласно оценке статведомства, к 20 августа свинина (кроме бескостного мяса) в Калининградской области стоила 221 руб./кг против 262 руб./кг в среднем по стране.

Ранее эксперты называли АЧС одним из факторов резкого удорожания свинины в последние несколько месяцев в целом по России. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Екатерина Лучкина рассказывала «Агроинвестору», что по сравнению с началом года свинина в среднем подорожала на 30%. Ограниченное предложение свинины повлекло за собой повышение цен на другие виды мяса, отмечал исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По данным НСМ, с начала года цены на мясо птицы поднялись на 35%, говядина подорожала на 10%. «Несколько случаев выявления опасных болезней (АЧС на комплексах «Русагро» и «Правдинское свинопроизводство»), грипп птиц у крупнейших производителей индейки в мае-июне 2018 года увеличили опасения участников рынка по поводу замедления роста производства мяса и даже сформировали некоторый временный дефицит мяса на рынке. Это повлекло за собой рост цен во всех сегментах», — констатирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Однако, уверена она, этот фактор является временным, и в перспективе цены на мясо будут снижаться в среднем относительно прошлого года.

Всего с начала 2018 года в России выявлено 88 очагов АЧС, половина из которых приходится на Калининградскую область. Всего же активные вспышки заболевания к 20 августа фиксировались в 12 регионах. Из-за АЧС на «Правдинском свинопроизводстве» Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия). По версии следствия, сотрудники свинокомплекса «складировали на территории предприятия трупы свиней, зараженных АЧС», что «способствовало распространению эпизоотии и тяжких последствий в виде массового падежа животных на территории Калининградской области». Ранее Россельхознадзор заявил, что также не исключает факт сокрытия заболевания со стороны менеджмента предприятия.