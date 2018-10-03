Озимый сев завершен на 80%

В России сев озимых агрокультур под урожай 2019 года продолжает идти опережающими темпами. Как следует из оперативных данных Минсельхоза, ко 2 октября засеяно 14 млн га или 81,5% к прогнозной площади, в то время как в прошлом году на аналогичную дату было 12,6 млн га. При это Северо-Запад, Поволжье, Урал и Сибирь уже перевыполнили план.



Так, в Приволжском федеральном округе посевные работы проведены на 4 млн 583 тыс. га, что на 2% выше плана (4 млн 507 тыс. га). В том числе в Саратовской области прогноз превышен на 110 тыс. га или на 10%. Как сообщил Минсельхоз региона, по размеру озимого клина — 1,2 млн га — область заняла первое место среди регионов Поволжья и пятое место среди всех российских субъектов. В Татарстане озимые заняли 543 тыс. га, что на 42 тыс. га или на 8% выше плана. Посевные работы в республике были завершены к середине сентября, в том числе 400 тыс. га заняла озимая пшеница, сообщал региональный Минсельхоз. При этом, как отмечал замглавы ведомства Ильдус Габдрахманов, погодные условия для сева были не самыми благоприятными. «Из-за нехватки влаги в почве, отсутствия осадков всходы озимых не очень хорошие», — констатировал Габдрахманов.



Состояние озимых в ряде районов Приволжского и на юге Центрального округов в середине сентября действительно вызывало беспокойство из-за дефицита влаги в почве, однако позднее прошли дожди, что значительно улучшило ситуацию, рассказала на прошлой неделе Reuters ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная. По ее словам, по взошедшим посевам озимых предварительно можно сказать, что около 40% в хорошем состоянии, а 60% — в удовлетворительном. Согласно прогнозу Гидрометцентра на октябрь, на Юге, Урале и в Западной Сибири условия для вегетации озимых зерновых агрокультур будут хорошими и удовлетворительными, в крайних южных районах Приволжского федерального округа — преимущественно удовлетворительными.



Аналогичная ситуация с недостатком влаги наблюдалась в прошлом и особенно в позапрошлом сезоне, ранее говорил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Тогда обсуждалось, что по озимым мы имеем очень плачевную картину. И чем это закончилось? Зимой выпало столько снега и земля столько влаги набрала, что вообще никаких проблем не возникло: урожай был высокий и все показатели были на высоте», — напомнил Злочевский в ходе конференции в сентябре. Поэтому, по его словам, в настоящее время говорить о рисках еще рано и состояние озимых можно будет оценивать только весной.



В Центральном федеральном округе сев озимых завершен на 97% — агрокультуры на текущий момент занимают 3,7 млн га из прогнозируемых 3,8 млн га. При этом ряд регионов, завершивших работы, также отчитались об увеличении площадей. Так, сев озимых завершен в Рязанской области. Как сообщила пресс-служба аппарата регионального правительства, под урожай 2019 года засеяно 328 тыс. га, что на 10% выше прошлогоднего показателя. «Площадь посева озимых в этом году стала максимальной за последние 10 лет», — отмечается в сообщении. В Подмосковье, по информации Минсельхоза региона, работы планируется завершить до 5 октября. «Селяне региона приложили все силы для получения достойного урожая в следующем году и раньше сроков провели сев озимых. На сегодняшний день посеяно 98% озимых культур. В прошлом году в это время было засеяно только 80%», — рассказал «Интерфаксу» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



В Южном федеральном округе озимые пока занимают 4,4 млн га, что составляет 72% от прогноза, в Северо-Кавказском — 768 тыс. га (35% от плана). По информации аграрного ведомства Кубани, здесь основные работы планируется завершить до 25 октября. Ставропольский край начал озимый сев в конце сентября, как сообщала 24 сентября пресс-служба губернатора края, завершить его планируется в течение 20 дней. На текущий момент в регионе посевная проведена на 742 тыс. га из предполагаемых 1,9 млн га.



Минсельхоз прогнозирует, что площадь озимых зерновых агрокультур под урожай 2019 года составит 17,2 млн га — на 90 тыс. га больше, чем в прошлом году. В то же время план на прошлый год был выше и достигал 17,4 млн га, но выполнить его аграриям помешали погодные условия. В результате озимые заняли 17,1 млн га, из которых 15,3 млн га пришлось на пшеницу, 1,1 млн га — на рожь, 547 тыс. га — на ячмень. В этом году, как спрогнозировал замдиректора департамента растениеводства министерства Евгений Купреев 21 сентября на конференции Russian Crop Production-2018/19, 15,2 млн га или 88% придется на пшеницу; 1,3 млн га или 8% — рожь; 0,5 млн га или 2,9% — ячмень; 1,2% или 0,2 млн га — тритикале.

