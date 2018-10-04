Производство сахара выходит на пиковые объемы

В России все 75 сахарных заводов приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2018 года. На этой неделе Минсельхоз Нижегородской области сообщил о начале работы Сергачского сахарного завода, который ко 2 октября выпустил первые 3,4 тыс. т сахарного песка в нынешнем сезоне.



Сейчас производство выходит на пиковые объемы, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Суточное производство сахара в этом сезоне обновит исторический рекорд и, как ожидается, приблизится к уровню около 60 тыс. т при внутреннем среднегодовом потреблении меньше 17 тыс. т/сутки. Такой показатель может быть достигнут уже в ближайшие дни», — сказал он «Агроинвестору». К началу сентября, по оценке ИКАР, выработка сахара достигла 54 тыс. т/сутки. По словам эксперта, заводы в этом сезоне пока работают стабильно. «В прошлые годы возникали паузы в работе некоторых заводов из-за затяжных дождей, не позволявших вовремя подвозить свеклу на предприятия. В этом году к настоящему времени таких ситуаций не возникало ни в одном регионе», — указал Иванов.



По данным Минсельхоза, на текущий момент в России убрано более половины посевов сахарной свеклы. К 3 октября работы проведены на 570 тыс. га, накопано 20,2 млн т корнеплода при средней урожайности 355 ц/га против 419 ц/га на аналогичную дату в 2017-м. Особенно значительное сокращение сбора с 1 га наблюдается в Южном федеральном округе — на 29% до 341 ц/га. В Поволжье показатель снизился на 14% до 311 ц/га, в Центре — на 9% до 370 ц/га. Всего в этом году предстоит убрать 1,1 млн га, что на 5,6% ниже фактически убранных площадей в 2017-м.



В ходе уборочной кампании ИКАР понизил прогноз производства сахара до 5,8-6 млн т. Однако с учетом больших запасов и снижения экспорта такой объем является более, чем достаточным. «Экспорта в настоящее время почти нет: немного возим в Казахстан, но с такими темпами мы к концу сезона от излишков не сможем избавиться. В течение сезона нужно вывезти минимум 200 тыс. т, а скорее всего и больше. Но внутренние цены пока не позволяют выйти на эти объемы», — рассказал Иванов.



Он спрогнозировал, что нынешний сезон переработки сахарной свеклы продлится по меньшей мере до начала февраля 2019 года. В прошлом маркетинговом году, когда производство сахара достигло рекордных 6,64 млн т с учетом сиропа и мелассы, заводы проработали на свекле до начала апреля. К 1 октября произведено 1,8 млн т сахара из свеклы нового урожая (в 2017-м на эту дату — 1,9 млн т), текущая выработка сахара превышает прошлогодний показатель на 7% и составляет 14,47%.



Ранее свой прогноз по производству сахара в сезоне-2018/19 скорректировал Союзроссахар. Прогноз был понижен на 200 тыс. т до 6 млн т из-за складывающихся в этом году климатических условий. Как сообщал председатель правления союза Андрей Бодин, отсутствие влаги и достаточно высокие дневные температуры привели к снижению качества сахарной свеклы. «Она плохо хранится, но при этом оказываются более высокие показатели по содержанию сахаристости», — сказал Бодин.



Засушливые условия августа-сентября отрицательно сказались на урожайности во всех регионах возделывания агрокультуры, подтверждает холдинг «Продимекс». Как отметил «Абирегу» замгендиректора компании Вадим Ерыженский, кроме того, качество сырья «не позволяет планировать сколь-либо долгосрочное хранение корнеплодов до момента переработки». В связи с этим сезон переработки, даже несмотря на относительно невысокий урожай, будет сложным.

