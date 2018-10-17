Торги зерном из госфонда возобновятся 23 октября

Минсельхоз совместно с Национальной товарной биржей 23 октября начнет проведение торгов зерном из запасов федерального интервенционного фонда. Как говорится в сообщении аграрного ведомства, зерно будет реализовываться «в приоритетном порядке для поставки его на внутренний рынок», в том числе предприятиям пищевой и комбикормовой промышленности и сельхозпроизводителям.



Распоряжение правительства о продаже 1,5 млн т зерна из госзапасов было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 4 октября. В соответствии с ним, на бирже на условиях франко-элеватор будут предложены пшеница, рожь и фуражный ячмень, закупленные в ходе интервенций в 2008—2016 годах. Покупателями могут стать как участники внешнеэкономической деятельности, так и производители внутри страны.



«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) ведет прием документов для подтверждения участников биржевых торгов. «К биржевым торгам допускаются кандидаты с категорией: «экспортер», «мукомол», «корма», «животноводство» и «сельхозтоваропроизводитель», — уточняется в сообщении компании. Как говорил на прошлой неделе заместитель гендиректора ОЗК Дмитрий Юрьев, по распоряжению Минсельхоза еженедельно на российский рынок будет поставляться по 50-100 т зерна.



Ранее в 2018 году из интервенционного фонда уже было реализовано около 500 тыс. т зерна. Торги проводились в период с 20 июня по 27 сентября. По данным Минсельхоза на 12 октября, общий объем биржевых сделок составил 499,1 тыс. т на сумму 4,6 млрд руб., в том числе пшеницы 3-го класса — 229,2 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 160,7 тыс. т, пшеницы 5-го класса — 18,2 тыс. т, ячменя — 91 тыс. т. Как отмечал Юрьев, это были старые урожаи. «По факту мы избавились от зерна, которое хранилось с 2010 года. Впервые был применен механизм продажи через биржу», — сказал он РИА «Новости». По данным ОЗК, проданное зерно из интервенционного фонда было экспортировано в 20 стран.



Объем зерна интервенционного фонда по состоянию на 12 октября составлял 3,4 млн т на 32,4 млрд руб. На прошлой неделе правительство выделило из своего резервного фонда почти 2,5 млрд руб. на оплату расходов, связанных с хранением и страхованием запасов. «Эти деньги позволят в том числе застраховать запасы, создать нормальные условия для хранения зерна в интервенционном фонде. И в конечном счете — обеспечить его качественную и количественную сохранность», — пояснял Дмитрий Медведев на заседании правительства 11 октября. Как ранее подсчитала ОЗК, годовое обслуживание 3,9 млн т зерна в госфонде обходится в 9,5 млрд руб.



Продажа зерна из интервенционного фонда приведет как к сокращению расходов на его хранение, так и может оказать определенное стабилизирующее влияние на цены, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Сейчас 1,5 млн т предназначены не только для вывоза за рубеж, но и для реализации внутри страны. Я думаю, что такой объем в определенной мере повлияет на цены, при том что речь идет о качественном зерне, которое прошло все проверки, и соответственно будет востребовано мукомолами», — сказал Корбут. По данным аналитической компании «ПроЗерно», на прошлой неделе цены на пшеницу и ячмень продолжили расти. В результате к 12 октября пшеница 3-го класса подорожала до 12,4 тыс. руб./т (EXW, европейская часть страны, с НДС), что на 52% выше, чем на аналогичную дату в 2017-м, 4-го класса — до 11,6 тыс. руб./т (на 69% выше), фуражная пшеница — 10,7 тыс. руб./т (на 87% выше). Цены на фуражный ячмень поднялись до 11,8 тыс. руб./т, что на 93% больше, чем год назад.

