В Подмосковье появится крупная козья ферма

Компания «Экофарминг» к 2020 году построит в Подмосковье козью ферму с перерабатывающим комплексом по производству молока, сыра и мяса. Как сообщает Минимущества Московской области, инвестор планирует начать с поголовья в 2 тыс. коз, и за три года увеличить его до 8 тыс. животных, из которых 4 тыс. составит дойное стадо.



Хозяйство планирует разводить коз зааненской породы. «Данную породу отличает жирное молоко (до 4%) без запаха и высокие удои: одна коза может дать свыше 1 т молока в год», — говорится в сообщении. После выхода проекта на полную мощность «Экофарминг» намерен выпускать 4 тыс. т козьего молока, 400 т сыра и 100 т мяса в год.



Для строительства комплекса правительство области передало 1,1 тыс. га земли. По словам и. о. министра имущественных отношений Московской области Алексея Вьюркова, реализация проекта позволит привлечь более 1 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в течение 10 лет, создать 62 рабочих места и расширить продуктовый ассортимент отечественного рынка.



Соглашение о намерениях компания «Экофарминг» подписала с Минсельхозпродом Московской области в октябре 2017 года на выставке «Золотая осень». Сумма инвестиций в проект оценивалась в 1,7 млрд руб. В феврале на инвестфоруме «Сочи-2018» соглашение о реализации проекта было подписано с правительством региона. Тогда его пресс-служба сообщала, что общий объем инвестиций составит 1 млрд руб., а строительство козоводческого комплекса планируется начать уже в этом году.



OOO «Экофарминг» зарегистрировано в мае 2017 года в Щелковском районе Московской области, уставной капитал — 10 тыс. руб., следует из данных kartoteka.ru. Основной вид деятельности — разведение коз и овец. 49% компании принадлежит Михаилу Табачнику, 31% — Еркину Шукурлаеву, 20% — гендиректору компании Михаилу Кожичу.



По данным ВНИИ овцеводства и козоводства, общее стадо коз в России составляет около 2-2,1 млн голов, из них только около 200 тыс. содержатся в сельхозорганизациях и 287 тыс. — в КФХ и ИП. В стране производится 243 тыс. т козьего молока или 312 кг на козу в год. Как рассказывала «Агроинвестору» завлабораторией ВНИИ овцеводства и козоводства Светлана Новопашина, крупнейшими в стране фермами являются «Лукоз» в Марий Эл и «Лукоз Саба» в Татарстане. Их общее поголовье превышает 5 тыс. коз, говорится на сайте «Лукоза». Согласно собственным данным компании, «Лукоз» производит почти треть всего козьего молока на российском рынке и является крупнейшей козьей фермой в СНГ. Вторым по поголовью является проект «УГМК-Агро» (около 2 тыс. коз). При этом создание новых ферм и расширение уже действующих происходит достаточно интенсивно. «Если еще 15 лет назад в стране не было ни одной племенной фермы, то на сегодня их уже десять», — говорила Новопашина.



Рынок производства продуктов из козьего молока показывает очень хорошую динамику развития, подтверждал исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. По его оценке, прирост потребления, особенно цельномолочной продукции этого сегмента, составляет десятки процентов в год. Введение контрсанкций привело к сокращению импорта продуктов из козьего молока, и прежде всего сыра, практически в 10 раз, пояснял эксперт. Это создало определенные возможности для развития производства внутри страны.

