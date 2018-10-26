Белоруссия ждет снятия ограничений на поставки молока

В ноябре Белоруссия ожидает полного снятия ограничений на поставки молока на российский рынок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц. Он подчеркнул, что белорусская сторона рассчитывает на быстрое решение этого вопроса, передает ТАСС. «Ждем, что быстро должно решиться в ноябре», — сказал Заяц.



Ограничения ввоза белорусской молочной продукции стали обсуждаться в начале этого года на фоне падения цен на сырое молоко в России. В результате Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из соседней страны пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок в таре объемом более 2,5 л, а также сухого молока и сливок, наливной и сухой молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. Свое решение ведомство объясняло тем, что из Белоруссии продолжает поступать небезопасная молочная продукция. Несколько дней спустя была согласована процедура снятия ограничений, молоко разрешили поставлять семи белорусским компаниям. По данным Минсельхозпрода Белоруссии, еще с 43 молочных предприятий импорт продукции по-прежнему полностью или частично ограничен.



Россельхознадзор назвал заявления белорусской стороны преждевременными. «Россельхознадзор не может подтвердить анонсированное белорусскими коллегами полное снятие ограничений на поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию», — сообщила представитель службы.



Она отметила, что стороны продолжают работать над вопросом поставок в соответствии с подписанной «дорожной картой» и «определенные успехи» в этом направлении есть. В то же время при сверке объемов продукции, производимой белорусскими компаниями и поставляемых ими в Россию, выявлен целый ряд несоответствий, отмечает Россельхознадзор. Кроме того, ведомство не видит позитивных сдвигов в части обеспечения безопасности продукции. Как сообщает РИА «Новости», с 1 января по 24 октября обнаружено 398 несоответствий в продукции, из них более 50% — выявления остатков лекарственных средств.



После введения ограничений на ввоз белорусской молочной продукции в июне Минсельхоз России прогнозировал, что это окажет положительное влияние на цены сырого молока, закупаемого у аграриев. В результате, согласно мониторингу аграрного ведомства, к 19 октября цены на сырое молоко поднялись до 22,68 руб./кг, что на 6,2% выше уровня конца мая.



Однако по сравнению с серединой октября 2017-го сырое молоко остается на 6,1% дешевле. В результате текущие уровни цен не стимулируют рост молочного производства, отметил глава «ЭкоНивы» Штефан Дюрр на Аграрном форуме России. «По разным факторам пока не получается цена, которая бы нас стимулировала. Мы развиваемся из-за большой господдержки. Если завтра господдержки не станет, то рост [молочной отрасли в России] очень быстро прекратится», — приводит RNS слова Дюрра. Причина низких цен заключается не в поставках из Белоруссии. «С ней можно конкурировать. Мы не можем конкурировать с пальмовым маслом и заменителем молочного жира», — подчеркнул глава «ЭкоНивы».



По данным ФТС, в январе-августе импорт цельного молока в Россию сократился на 14% до 192 тыс. т, более 90% этого объема пришлось на Белоруссию. Ввоз сухого молока упал на 44% до 93 тыс. т, в том числе 82,5 тыс. т или 88% поставили из Белоруссии. Накануне пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Россельхознадзору решить с Белоруссией вопросы поставки сырого и сухого молока. Как говорится в поручении, должны быть выработаны согласованные подходы и обращено особое внимание на обеспечение безопасности белорусской продукции. О результатах работы правительству должно быть доложено до 11 декабря.

